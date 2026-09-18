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4 signos do horóscopo chinês encerram um ciclo difícil hoje (18 de setembro) e finalmente destravam relações

Conversas aguardadas, conflitos no trabalho e até o fim de uma relação podem marcar uma virada importante para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 18 de setembro, situações que vinham desgastando relações começam a encontrar um novo caminho. Para quatro signos do horóscopo chinês, uma conversa finalmente acontece, um problema no trabalho ganha solução ou uma relação que estava presa ao passado encontra espaço para mudar.

O dia favorece recomeços e acordos, mas nem sempre isso significa recuperar exatamente o que existia antes. Em alguns casos, a melhor forma de encerrar uma fase difícil será estabelecer uma nova dinâmica, dizer o que precisava ser dito ou simplesmente aceitar que chegou a hora de seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Coelho

O Coelho pode finalmente ter hoje a conversa que esperava com uma pessoa importante. Uma amizade que vinha enfrentando dificuldades há algum tempo começa a sair do lugar, principalmente porque você percebe que não precisa mais carregar sozinho o esforço para mantê-la de pé.

A conversa surge de maneira natural e permite que os dois entendam melhor o que aconteceu. Existe espaço para reconstruir a relação, mas sem repetir a dinâmica em que apenas um lado se esforça para fazer tudo funcionar.

Dica cósmica: uma relação só ganha um novo começo quando os dois estão dispostos a participar.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Cavalo

O Cavalo pode sentir hoje que finalmente está pronto para dizer aquilo que vinha guardando. Você sabe que uma conversa necessária pode gerar algum desconforto, mas também percebe que continuar escondendo o que sente apenas prolongaria uma situação que já está desgastada.

Pode ser preciso reconhecer um erro, pedir desculpas ou admitir que algo não está funcionando. Mesmo que a conversa tenha momentos difíceis, falar com honestidade abre espaço para que a relação deixe de girar em torno de coisas que nunca foram realmente discutidas.

Dica cósmica: dizer a verdade pode causar tensão por alguns minutos, mas esconder o que você sente pode prolongar um problema por muito mais tempo.

Cabra

A Cabra pode perceber hoje que uma relação está pronta para ganhar uma nova dinâmica. Você e a outra pessoa entendem que continuar presos às expectativas e acontecimentos do passado só aumenta o desgaste entre vocês.

Em vez de tentar recuperar exatamente o que existia antes, os dois podem encontrar uma maneira diferente de seguir. Cada um recupera seu espaço e, com menos dependência, a relação finalmente pode ficar mais leve.

Dica cósmica: alguns vínculos só encontram paz quando deixam de tentar ser exatamente como eram.

Porco

O Porco pode finalmente encontrar hoje uma solução para um problema que vinha enfrentando com um colega de trabalho. Depois de esperar pacientemente por uma mudança, você percebe que existe uma alternativa mais simples do que imaginava.

A outra pessoa também pode demonstrar disposição para colaborar, o que facilita bastante a resolução. Aquilo que parecia uma crise difícil de administrar começa a ser tratado de maneira prática, permitindo que você volte a concentrar sua energia no que realmente importa.

Dica cósmica: quando você para de acreditar que um problema não tem saída, fica mais fácil enxergar a solução que estava diante dos seus olhos.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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