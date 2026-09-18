ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês encerram um ciclo difícil hoje (18 de setembro) e finalmente destravam relações

Conversas aguardadas, conflitos no trabalho e até o fim de uma relação podem marcar uma virada importante para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 18 de setembro, situações que vinham desgastando relações começam a encontrar um novo caminho. Para quatro signos do horóscopo chinês, uma conversa finalmente acontece, um problema no trabalho ganha solução ou uma relação que estava presa ao passado encontra espaço para mudar.

O dia favorece recomeços e acordos, mas nem sempre isso significa recuperar exatamente o que existia antes. Em alguns casos, a melhor forma de encerrar uma fase difícil será estabelecer uma nova dinâmica, dizer o que precisava ser dito ou simplesmente aceitar que chegou a hora de seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Coelho

O Coelho pode finalmente ter hoje a conversa que esperava com uma pessoa importante. Uma amizade que vinha enfrentando dificuldades há algum tempo começa a sair do lugar, principalmente porque você percebe que não precisa mais carregar sozinho o esforço para mantê-la de pé.

A conversa surge de maneira natural e permite que os dois entendam melhor o que aconteceu. Existe espaço para reconstruir a relação, mas sem repetir a dinâmica em que apenas um lado se esforça para fazer tudo funcionar.

Dica cósmica: uma relação só ganha um novo começo quando os dois estão dispostos a participar.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Cavalo

O Cavalo pode sentir hoje que finalmente está pronto para dizer aquilo que vinha guardando. Você sabe que uma conversa necessária pode gerar algum desconforto, mas também percebe que continuar escondendo o que sente apenas prolongaria uma situação que já está desgastada.

Pode ser preciso reconhecer um erro, pedir desculpas ou admitir que algo não está funcionando. Mesmo que a conversa tenha momentos difíceis, falar com honestidade abre espaço para que a relação deixe de girar em torno de coisas que nunca foram realmente discutidas.

Dica cósmica: dizer a verdade pode causar tensão por alguns minutos, mas esconder o que você sente pode prolongar um problema por muito mais tempo.

Cabra

A Cabra pode perceber hoje que uma relação está pronta para ganhar uma nova dinâmica. Você e a outra pessoa entendem que continuar presos às expectativas e acontecimentos do passado só aumenta o desgaste entre vocês.

Em vez de tentar recuperar exatamente o que existia antes, os dois podem encontrar uma maneira diferente de seguir. Cada um recupera seu espaço e, com menos dependência, a relação finalmente pode ficar mais leve.

Dica cósmica: alguns vínculos só encontram paz quando deixam de tentar ser exatamente como eram.

Porco

O Porco pode finalmente encontrar hoje uma solução para um problema que vinha enfrentando com um colega de trabalho. Depois de esperar pacientemente por uma mudança, você percebe que existe uma alternativa mais simples do que imaginava.

A outra pessoa também pode demonstrar disposição para colaborar, o que facilita bastante a resolução. Aquilo que parecia uma crise difícil de administrar começa a ser tratado de maneira prática, permitindo que você volte a concentrar sua energia no que realmente importa.