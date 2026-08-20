ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês entram em uma fase mais leve hoje (20 de agosto) e deixam problemas para trás

Mudanças na rotina, organização e decisões importantes ajudam quatro animais a deixar para trás o que estava complicando o dia a dia

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 20 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem sentir que a vida começa a ficar mais leve. Depois de um período de irritação, excesso de tarefas ou preocupações que estavam consumindo energia, eles percebem que não precisam continuar carregando tudo da mesma maneira.

A virada acontece quando esses animais decidem cortar excessos, reorganizar prioridades e se afastar daquilo que traz mais desgaste do que benefícios. Ao fazer escolhas mais práticas, eles recuperam o controle da rotina e encontram mais espaço para viver com tranquilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Dragão: Uma situação específica vem tirando sua paz há algum tempo, mas hoje você pode decidir que chegou a hora de colocar um ponto final nisso. Em vez de continuar reagindo a provocações ou situações que mexem com seu emocional, você escolhe se afastar e direcionar sua atenção para aquilo que realmente faz bem. Essa mudança de postura ajuda a recuperar a tranquilidade.

Dica cósmica: Não entregue sua energia a situações que você já sabe que só provocam desgaste. Escolha conscientemente onde colocar sua atenção.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Macaco: Uma tarefa repetitiva tem consumido muito mais tempo do que deveria, e hoje você percebe que precisa mudar essa dinâmica. Delegar, simplificar ou até abandonar aquilo que não é realmente necessário pode liberar espaço na sua agenda. Com menos distrações, você consegue organizar melhor a rotina e terminar o dia sentindo que aproveitou seu tempo.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser feito por você. Identifique o que pode ser simplificado ou compartilhado.

Cavalo: As preocupações financeiras têm pesado nos últimos dias, mas hoje você pode encontrar uma maneira mais prática de lidar com elas. Ao revisar o orçamento e observar para onde o dinheiro está indo, você identifica cortes possíveis e até uma oportunidade de aumentar a renda. Uma conversa ou informação inesperada pode ajudar a enxergar uma solução que antes parecia distante.

Dica cósmica: Olhe com atenção para seus gastos e não descarte uma ideia de renda extra antes de pesquisar se ela realmente pode funcionar.

Serpente: Sua rotina anda tão cheia que parece impossível dar conta de tudo, mas hoje você decide reorganizar as prioridades. Algumas tarefas podem ser eliminadas, outras delegadas e, em determinados casos, pedir ajuda será a melhor escolha. Aos poucos, a agenda começa a ficar mais administrável e você percebe que abrir mão de alguns compromissos pode melhorar bastante sua qualidade de vida.