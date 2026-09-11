Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos do horóscopo chinês finalmente veem uma situação se resolver hoje (11 de setembro)

Uma pendência que parecia difícil começa a encontrar um caminho mais simples, e quatro signos do horóscopo chinês podem sentir o alívio de ver as coisas finalmente funcionando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Algumas situações exigem paciência até que a solução apareça. Hoje, 11 de setembro, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que um problema antigo deixou de parecer tão complicado quanto antes.

A virada não precisa acontecer de maneira grandiosa. Para alguns, será uma conversa que esclarece uma relação; para outros, um acerto financeiro ou uma decisão que finalmente deixa de pesar. O importante é que aquilo que estava travado começa a andar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (10 de setembro): criatividade, encontros e oportunidades pedem equilíbrio

Cor e número da sorte de hoje (10 de setembro): criatividade, encontros e oportunidades pedem equilíbrio

Imagem - Prepare-se: as próximas 24h concentram mudanças que podem mexer com todos os signos

Prepare-se: as próximas 24h concentram mudanças que podem mexer com todos os signos

Imagem - Algo começa a mudar para 3 signos a partir de hoje (10 de setembro), e os próximos dias podem trazer novas oportunidades

Algo começa a mudar para 3 signos a partir de hoje (10 de setembro), e os próximos dias podem trazer novas oportunidades

Rato

O Rato pode perceber hoje que uma decisão que vinha causando dúvidas não era tão complicada quanto parecia. Depois de pensar demais sobre as possibilidades, você finalmente enxerga que parte do conflito estava dentro da própria cabeça.

Uma informação, uma mudança de perspectiva ou simplesmente a percepção de que determinada opção já não faz sentido pode colocar tudo no lugar. Em vez de continuar procurando uma resposta perfeita, você entende o que realmente quer e sente alívio por não precisar mais lutar contra essa escolha.

Dica cósmica: pare de procurar novos motivos para duvidar de uma decisão que seu coração já ajudou a tomar.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Boi

O Boi pode finalmente ter uma conversa importante com alguém com quem vinha tentando melhorar a relação. Hoje, o diálogo tende a ser mais simples do que você imaginava, sem necessidade de cobranças ou grandes discussões.

A outra pessoa pode demonstrar que entendeu algo que você vinha tentando explicar há algum tempo. Isso ajuda a equilibrar uma relação que estava desgastante e permite que os dois encontrem uma maneira mais justa de seguir em frente.

Dica cósmica: fale com clareza sobre o que precisa mudar, mas deixe espaço para o outro também mostrar sua parte.

Dragão

O Dragão pode ver hoje uma solução surgir para uma questão que parecia depender de várias etapas. Um detalhe específico ajuda a organizar o caminho e deixa muito mais claro qual deve ser o próximo passo.

Pode ser uma resposta, uma confirmação ou uma informação que chega na hora certa. O que importa é que você deixa de lidar com um problema abstrato e passa a ter algo concreto para resolver. A sensação de finalmente saber o que fazer traz bastante tranquilidade.

Dica cósmica: quando o próximo passo estiver claro, concentre sua energia nele em vez de tentar resolver tudo de uma vez.

Macaco

O Macaco pode ter um alívio financeiro hoje ao conseguir negociar ou receber parte de um valor que estava pendente. Talvez não seja exatamente a quantia que você esperava, mas pode ser suficiente para reorganizar uma conta ou diminuir uma pressão que vinha incomodando.

Uma conversa sobre dinheiro que antes parecia desconfortável tende a ficar mais objetiva. Com um novo acordo ou uma solução prática, você percebe que não precisava carregar sozinho uma responsabilidade que também envolvia outra pessoa.

Dica cósmica: seja direto ao falar sobre dinheiro e priorize um acordo possível em vez de esperar pela solução perfeita.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'O sábio não precisa de nada e, no entanto, pode fazer bom uso de qualquer coisa' - a reflexão de Crisipo sobre como o desapego gera a verdadeira liberdade

Frase do dia do Estoicismo: 'O sábio não precisa de nada e, no entanto, pode fazer bom uso de qualquer coisa' - a reflexão de Crisipo sobre como o desapego gera a verdadeira liberdade