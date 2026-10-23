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4 signos do horóscopo chinês melhoram a vida amorosa e deixam hábitos para trás hoje (23 de outubro)

Um romance ganha espaço na rotina, uma mágoa perde força e pequenas atitudes ajudam esses animais a recuperar o bem-estar e fortalecer amizades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Algumas mudanças importantes começam com atitudes simples. Hoje (23 de outubro), quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que a vida fica mais leve quando deixam de alimentar conflitos, abandonam hábitos prejudiciais e passam a cuidar melhor das relações que realmente importam.

O avanço não depende de uma grande reviravolta. Para alguns, organizar um encontro romântico ou retomar contato com um amigo já faz diferença. Para outros, o passo mais importante é parar de remoer o passado ou romper com um comportamento que vinha atrapalhando o próprio bem-estar. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Tigre

Você tem uma lista extensa de coisas que gostaria de mudar na própria vida, mas tentar resolver tudo ao mesmo tempo pode ser cansativo. Hoje, vale concentrar a energia em um hábito que você sabe que não faz bem a longo prazo, mesmo que já tenha tentado abandoná-lo antes.

Desta vez, começar pode ser menos difícil do que você imaginava. Ao longo do dia, você pode perceber que não sente tanta vontade de repetir o comportamento quanto esperava. Isso ajuda a enxergar o quanto ele ocupava sua atenção e energia. Em vez de cobrar uma transformação completa de si mesmo, reconheça o valor de dar um primeiro passo consistente.

Dica cósmica: escolha um hábito para mudar e concentre seus esforços nele, sem exigir resultados perfeitos logo no começo.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Coelho

Uma mágoa antiga continua aparecendo nas conversas com alguém próximo. Mesmo depois de explicar seu lado e ouvir o que a outra pessoa tinha a dizer, vocês acabam voltando ao mesmo assunto, como se nada pudesse ser resolvido de verdade. Essa repetição começa a pesar mais do que o próprio conflito.

Hoje, você pode decidir que já fez o que estava ao seu alcance e que não precisa continuar discutindo o passado. Isso não significa fingir que nada aconteceu ou perdoar à força, mas estabelecer um limite para proteger sua tranquilidade. Se a outra pessoa quiser continuar remoendo a situação, você não precisa participar de todas as conversas.

Dica cósmica: reconheça quando uma discussão deixou de trazer soluções e permita-se seguir em frente sem carregar a mágoa o tempo todo.

Cavalo

Você pode se surpreender ao perceber que está mais disposto a se comprometer com alguém. Se antes a ideia de assumir uma relação ou organizar planos a dois parecia limitar sua liberdade, agora a convivência começa a mostrar um lado mais agradável. Ter alguém com quem compartilhar momentos não precisa significar abrir mão da própria autonomia.

Com a vida financeira um pouco mais organizada, pode ficar mais fácil planejar um encontro e demonstrar interesse de maneira concreta. Em vez de deixar a outra pessoa esperando por uma iniciativa sua, proponha um programa, escolha um lugar de que ela goste e ajude a combinar os detalhes. O envolvimento se fortalece quando as intenções aparecem também nas atitudes.

Dica cósmica: demonstre interesse com planos concretos e lembre que compromisso também pode ser uma escolha leve e prazerosa.

Cão

Você costuma se esforçar para manter as amizades, mesmo quando a distância e a correria dificultam os encontros. Só que, às vezes, o tempo passa sem que você perceba e uma pessoa querida acaba ficando fora da rotina por meses.

Hoje, vale tomar a iniciativa de retomar esse contato. Uma mensagem perguntando como o amigo está pode ser suficiente para reabrir a conversa. Se houver disposição dos dois lados, vocês podem combinar uma ligação ou planejar um encontro para colocar os assuntos em dia. Não é preciso esperar uma ocasião especial para demonstrar que alguém continua sendo importante.

Dica cósmica: procure quem faz falta na sua vida, mesmo que seja apenas para mandar uma mensagem rápida e sincera.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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