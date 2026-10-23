ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês melhoram a vida amorosa e deixam hábitos para trás hoje (23 de outubro)

Um romance ganha espaço na rotina, uma mágoa perde força e pequenas atitudes ajudam esses animais a recuperar o bem-estar e fortalecer amizades

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Algumas mudanças importantes começam com atitudes simples. Hoje (23 de outubro), quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que a vida fica mais leve quando deixam de alimentar conflitos, abandonam hábitos prejudiciais e passam a cuidar melhor das relações que realmente importam.

O avanço não depende de uma grande reviravolta. Para alguns, organizar um encontro romântico ou retomar contato com um amigo já faz diferença. Para outros, o passo mais importante é parar de remoer o passado ou romper com um comportamento que vinha atrapalhando o próprio bem-estar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Tigre

Você tem uma lista extensa de coisas que gostaria de mudar na própria vida, mas tentar resolver tudo ao mesmo tempo pode ser cansativo. Hoje, vale concentrar a energia em um hábito que você sabe que não faz bem a longo prazo, mesmo que já tenha tentado abandoná-lo antes.

Desta vez, começar pode ser menos difícil do que você imaginava. Ao longo do dia, você pode perceber que não sente tanta vontade de repetir o comportamento quanto esperava. Isso ajuda a enxergar o quanto ele ocupava sua atenção e energia. Em vez de cobrar uma transformação completa de si mesmo, reconheça o valor de dar um primeiro passo consistente.

Dica cósmica: escolha um hábito para mudar e concentre seus esforços nele, sem exigir resultados perfeitos logo no começo.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Coelho

Uma mágoa antiga continua aparecendo nas conversas com alguém próximo. Mesmo depois de explicar seu lado e ouvir o que a outra pessoa tinha a dizer, vocês acabam voltando ao mesmo assunto, como se nada pudesse ser resolvido de verdade. Essa repetição começa a pesar mais do que o próprio conflito.

Hoje, você pode decidir que já fez o que estava ao seu alcance e que não precisa continuar discutindo o passado. Isso não significa fingir que nada aconteceu ou perdoar à força, mas estabelecer um limite para proteger sua tranquilidade. Se a outra pessoa quiser continuar remoendo a situação, você não precisa participar de todas as conversas.

Dica cósmica: reconheça quando uma discussão deixou de trazer soluções e permita-se seguir em frente sem carregar a mágoa o tempo todo.

Cavalo

Você pode se surpreender ao perceber que está mais disposto a se comprometer com alguém. Se antes a ideia de assumir uma relação ou organizar planos a dois parecia limitar sua liberdade, agora a convivência começa a mostrar um lado mais agradável. Ter alguém com quem compartilhar momentos não precisa significar abrir mão da própria autonomia.

Com a vida financeira um pouco mais organizada, pode ficar mais fácil planejar um encontro e demonstrar interesse de maneira concreta. Em vez de deixar a outra pessoa esperando por uma iniciativa sua, proponha um programa, escolha um lugar de que ela goste e ajude a combinar os detalhes. O envolvimento se fortalece quando as intenções aparecem também nas atitudes.

Dica cósmica: demonstre interesse com planos concretos e lembre que compromisso também pode ser uma escolha leve e prazerosa.

Cão

Você costuma se esforçar para manter as amizades, mesmo quando a distância e a correria dificultam os encontros. Só que, às vezes, o tempo passa sem que você perceba e uma pessoa querida acaba ficando fora da rotina por meses.

Hoje, vale tomar a iniciativa de retomar esse contato. Uma mensagem perguntando como o amigo está pode ser suficiente para reabrir a conversa. Se houver disposição dos dois lados, vocês podem combinar uma ligação ou planejar um encontro para colocar os assuntos em dia. Não é preciso esperar uma ocasião especial para demonstrar que alguém continua sendo importante.