ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês podem deixar as preocupações de lado e encontrar mais paz hoje (25 de novembro)

Mudanças na rotina, decisões financeiras e limites nas relações ajudam esses animais a recuperar a tranquilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A quarta-feira (25) pode trazer uma sensação de alívio para quatro signos do horóscopo chinês. Depois de um período marcado por preocupações e situações desgastantes, eles têm a chance de lidar com problemas de maneira mais serena e perceber que nem tudo precisa ser resolvido de uma só vez. O momento favorece escolhas práticas, organização e uma atenção maior ao próprio bem-estar.

Para alguns animais, a tranquilidade começa a aparecer quando uma preocupação antiga perde força. Para outros, o caminho passa por reorganizar as finanças ou estabelecer limites nas relações. Confira as previsões para Rato, Cabra, Cão e Porco, de acordo com o site "Your Tango".

Coelho

Uma situação que vinha tirando sua paz pode começar a se acomodar. Talvez ainda não esteja tudo resolvido, mas você percebe que não precisa antecipar problemas nem tentar controlar cada detalhe. Ter paciência e respeitar o tempo das coisas será importante para recuperar a tranquilidade.

Em casa, procure evitar discussões desnecessárias e não transforme pequenos imprevistos em motivos para se desgastar. Ao entender o que realmente depende de você, fica mais fácil lidar com o restante sem carregar uma tensão que não precisa ser sua.

Dica cósmica: respeite seu próprio ritmo e não tente resolver tudo de uma vez.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Cabra

As preocupações com dinheiro podem começar a pesar menos. Depois de enfrentar despesas que comprometeram seu orçamento, você pode encontrar uma saída para lidar com um gasto inesperado ou perceber que determinado problema é mais administrável do que parecia.

A experiência também ajuda a olhar para o futuro com mais responsabilidade. Mesmo que não seja possível prever todos os imprevistos, pequenas economias e um planejamento mais cuidadoso podem fazer diferença. O importante é não deixar que o medo de faltar dinheiro impeça você de tomar decisões práticas.

Dica cósmica: comece com uma pequena reserva e mantenha os pés no chão ao organizar as contas.

Cão

Uma situação envolvendo alguém próximo pode ter afetado tanto suas emoções quanto sua vida financeira. Você sabe que todo mundo pode cometer erros, mas também percebe quando a falta de responsabilidade de outra pessoa começa a trazer consequências para você.

Nesta quarta-feira, a tendência é assumir uma postura mais firme. Isso não significa necessariamente romper uma relação, mas deixar claro o que você aceita e o que não está mais disposto a tolerar. Ao estabelecer limites, você evita que as dificuldades de outra pessoa determinem suas escolhas.

Dica cósmica: ofereça apoio quando fizer sentido, mas não assuma responsabilidades que não são suas.

Porco

Você pode perceber que tem dedicado tempo e energia demais às necessidades dos outros. Algumas atitudes de amigos ou pessoas próximas causaram frustração, especialmente quando seus próprios compromissos ficaram em segundo plano. Agora, chega a hora de recuperar espaço na agenda.

Reorganizar a rotina e reservar momentos para cuidar dos próprios interesses pode trazer uma sensação imediata de alívio. Não é preciso se afastar de quem você gosta, mas vale deixar claro que sua disponibilidade também tem limites. Trabalho, amizades e descanso precisam encontrar um equilíbrio.