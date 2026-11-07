ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês recebem boas notícias e veem a vida andar hoje (7 de novembro)

Uma decisão difícil, uma compra planejada e até uma resposta aguardada ajudam esses animais a colocar a vida nos trilhos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês têm motivos para comemorar hoje (7 de novembro). Situações que vinham exigindo paciência começam a se resolver, enquanto decisões importantes ajudam a abrir espaço para coisas boas. Mesmo diante de dúvidas, o dia favorece escolhas que fazem sentido e permitem seguir em frente com mais tranquilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Cão

Uma decisão difícil exige sua atenção hoje, Cão, e não dá para adiar por muito mais tempo. Você precisa escolher o que considera melhor para sua vida, mesmo sem ter certeza de como todas as consequências vão se desenrolar.

Depois de tomar uma posição, porém, percebe que as coisas começam a se encaixar. O que parecia um risco se transforma em um passo importante para deixar situações complicadas para trás. Confie na escolha que fez e não tente controlar cada detalhe do caminho.

Dica cósmica: faça o que precisa ser feito, mesmo que a resposta não esteja totalmente clara.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Tigre

Você gosta de ver os planos saindo do papel, mas conciliar a agenda de várias pessoas pode ser uma tarefa complicada. Hoje, um conflito de horários ameaça atrapalhar um encontro com amigos, mas sua insistência ajuda a encontrar uma solução.

Em vez de desistir diante dos desencontros, você se empenha para ajustar os compromissos e reunir quem é importante. No fim, consegue realizar o que queria e percebe que valeu a pena não abandonar o plano.

Dica cósmica: quando algo importante depende de organização, sua persistência pode fazer a diferença.

Cavalo

Esperar por uma resposta não é exatamente seu ponto forte, Cavalo. Hoje, porém, uma informação que você aguardava finalmente chega e ajuda a esclarecer os próximos passos. A demora pode ter causado ansiedade, especialmente porque seus planos pareciam depender da decisão de outra pessoa.

Com a resposta em mãos, fica mais fácil organizar o restante do mês e seguir adiante. Talvez você preferisse ter recebido a notícia antes, mas percebe que ainda há tempo para fazer o que deseja.

Dica cósmica: nem toda demora significa que algo deu errado. Tenha paciência antes de tirar conclusões.

Porco

Você vem se esforçando para controlar os gastos e evitar compras por impulso. Hoje, porém, encontra uma oportunidade de adquirir algo que deseja há algum tempo sem comprometer o orçamento.

A princípio, ainda bate aquela insegurança de gastar dinheiro, principalmente depois de tanto cuidado para economizar. Mas você percebe que a compra cabe no planejamento e pode facilitar bastante sua rotina. Ao tomar a decisão, sente entusiasmo por finalmente atender a uma vontade sem perder o controle das finanças.