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4 signos do horóscopo chinês recebem boas notícias e veem a vida andar hoje (7 de novembro)

Uma decisão difícil, uma compra planejada e até uma resposta aguardada ajudam esses animais a colocar a vida nos trilhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês têm motivos para comemorar hoje (7 de novembro). Situações que vinham exigindo paciência começam a se resolver, enquanto decisões importantes ajudam a abrir espaço para coisas boas. Mesmo diante de dúvidas, o dia favorece escolhas que fazem sentido e permitem seguir em frente com mais tranquilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Cão

Uma decisão difícil exige sua atenção hoje, Cão, e não dá para adiar por muito mais tempo. Você precisa escolher o que considera melhor para sua vida, mesmo sem ter certeza de como todas as consequências vão se desenrolar.

Depois de tomar uma posição, porém, percebe que as coisas começam a se encaixar. O que parecia um risco se transforma em um passo importante para deixar situações complicadas para trás. Confie na escolha que fez e não tente controlar cada detalhe do caminho.

Dica cósmica: faça o que precisa ser feito, mesmo que a resposta não esteja totalmente clara.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Tigre

Você gosta de ver os planos saindo do papel, mas conciliar a agenda de várias pessoas pode ser uma tarefa complicada. Hoje, um conflito de horários ameaça atrapalhar um encontro com amigos, mas sua insistência ajuda a encontrar uma solução.

Em vez de desistir diante dos desencontros, você se empenha para ajustar os compromissos e reunir quem é importante. No fim, consegue realizar o que queria e percebe que valeu a pena não abandonar o plano.

Dica cósmica: quando algo importante depende de organização, sua persistência pode fazer a diferença.

Cavalo

Esperar por uma resposta não é exatamente seu ponto forte, Cavalo. Hoje, porém, uma informação que você aguardava finalmente chega e ajuda a esclarecer os próximos passos. A demora pode ter causado ansiedade, especialmente porque seus planos pareciam depender da decisão de outra pessoa.

Com a resposta em mãos, fica mais fácil organizar o restante do mês e seguir adiante. Talvez você preferisse ter recebido a notícia antes, mas percebe que ainda há tempo para fazer o que deseja.

Dica cósmica: nem toda demora significa que algo deu errado. Tenha paciência antes de tirar conclusões.

Porco

Você vem se esforçando para controlar os gastos e evitar compras por impulso. Hoje, porém, encontra uma oportunidade de adquirir algo que deseja há algum tempo sem comprometer o orçamento.

A princípio, ainda bate aquela insegurança de gastar dinheiro, principalmente depois de tanto cuidado para economizar. Mas você percebe que a compra cabe no planejamento e pode facilitar bastante sua rotina. Ao tomar a decisão, sente entusiasmo por finalmente atender a uma vontade sem perder o controle das finanças.

Dica cósmica: economizar também significa saber reconhecer quando uma compra planejada vale a pena.

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