ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês se livram de problemas e sentem um grande alívio após hoje (10 de novembro)

Uma mudança no orçamento, uma reconciliação familiar e até o cancelamento de um compromisso ajudam esses animais a deixar preocupações para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Pequenos ajustes podem fazer uma diferença enorme na rotina de quatro signos do horóscopo chinês após hoje (10 de novembro). Situações que pareciam difíceis de resolver começam a perder força quando esses animais decidem agir de maneira prática, em vez de continuar convivendo com incômodos que já poderiam ter sido deixados para trás.

O alívio vem justamente da disposição para mudar o que não está funcionando. Seja nas finanças, nas relações familiares ou nos compromissos pessoais, uma decisão simples ajuda a abrir espaço para dias mais leves. Veja a previsão do site "Your Tango".

Coelho

Você assumiu um compromisso há algum tempo, Coelho, mas as circunstâncias mudaram e agora já não tem a mesma disponibilidade para cumpri-lo. Mesmo assim, fica receoso de voltar atrás e acabar criando um problema para outra pessoa.

Hoje, porém, você percebe que adiar a conversa só aumenta a preocupação. Ao entrar em contato para explicar a situação, descobre que os planos da outra pessoa também mudaram. Talvez ela até tenha tentado avisar, mas a mensagem não chegou. O que parecia um grande transtorno acaba se resolvendo sem drama.

Dica cósmica: não carregue sozinho uma obrigação que já não faz sentido. Conversar com clareza pode evitar problemas maiores.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Boi

Há algo na sua casa ou na rotina que outras pessoas consideram ótimo, mas que já se tornou um incômodo para você. Durante muito tempo, você adiou a decisão de se livrar disso porque alguém sempre encontrava um argumento para convencer você a manter a situação como estava.

Agora, a pergunta é simples: quem precisa conviver com isso todos os dias? Ao reconhecer que a decisão deve respeitar suas próprias necessidades, você finalmente toma uma atitude. A sensação de alívio aparece quase imediatamente, mesmo que outras pessoas questionem sua escolha depois.

Dica cósmica: não mantenha algo na sua vida apenas para agradar aos outros.

Serpente

Organizar as finanças tem sido uma tarefa cansativa. Você analisa os gastos, procura maneiras de economizar e, ainda assim, parece que o dinheiro nunca sobra como deveria. Hoje, uma revisão mais atenta das contas ajuda a encontrar uma despesa que já não vale tanto a pena.

Talvez exista um serviço que possa ser substituído por uma opção mais barata ou até cancelado. Com algumas ligações e ajustes, você consegue reduzir os custos e guardar uma parte maior do que ganha. A mudança pode parecer pequena, mas traz a sensação de que seu orçamento finalmente está começando a melhorar.

Dica cósmica: revise os gastos recorrentes. Às vezes, o alívio financeiro começa com uma despesa que você nem percebe mais.

Macaco

Uma antiga desavença familiar volta aos seus pensamentos, especialmente com a aproximação das festas de fim de ano. Um desentendimento causou um afastamento entre você e alguém de quem já foi muito próximo. Na época, você acreditava estar agindo com boas intenções, mas a outra pessoa interpretou suas atitudes de maneira diferente.

Depois de algum tempo para refletir, você percebe que está pronto para tentar resolver a situação. Uma conversa iniciada por você pode ajudar a esclarecer o mal-entendido. Os dois parecem mais dispostos a ouvir, reconhecer os próprios erros e deixar o ressentimento para trás.