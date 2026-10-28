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4 signos entram na melhor fase do ano a partir de hoje (28) e vão viver uma grande virada até dezembro

Mudanças inesperadas, oportunidades profissionais e decisões importantes marcam o início de um período de renovação para os favorecidos pelo céu astrológico

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:37

Signos e mercúrio
Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final de 2026 promete trazer uma mudança de perspectiva para quatro signos do zodíaco. A partir desta quarta-feira (28), uma combinação de movimentos astrológicos favorece descobertas, novas oportunidades e a coragem necessária para abandonar situações que já não fazem sentido. Para alguns, o que parecia um período de incertezas pode se transformar em uma fase de crescimento.

Com a Lua em Gêmeos, o momento ganha uma energia de movimento, curiosidade e abertura para novas possibilidades. A aproximação com Urano estimula mudanças inesperadas, enquanto a conexão harmoniosa com Plutão favorece transformações profundas na maneira de pensar e tomar decisões.

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Na interpretação astrológica, esse cenário pode representar o início de uma fase especialmente promissora para Gêmeos, Leão, Libra e Aquário. Embora o período não elimine desafios, os quatro signos encontram oportunidades para reorganizar prioridades e encerrar 2026 com uma sensação de renovação.

Gêmeos: a vida começa a sair do lugar

Depois de um período de dúvidas e mudanças de planos, Gêmeos pode sentir que finalmente chegou a hora de assumir o controle da própria história. A presença da Lua no signo intensifica a necessidade de renovação e favorece descobertas pessoais.

Uma conversa inesperada, uma ideia antiga ou até uma mudança de postura pode abrir caminhos que antes pareciam bloqueados. No trabalho, a comunicação será uma ferramenta importante para conquistar espaço e apresentar projetos.

Até dezembro, o principal desafio será transformar entusiasmo em atitudes concretas. A fase favorece recomeços, especialmente para quem deseja abandonar hábitos e situações que já não combinam com seus objetivos.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Leão: reconhecimento e oportunidades inesperadas

Para Leão, a reta final do ano pode trazer oportunidades ligadas à carreira, aos projetos pessoais e às relações sociais. O momento favorece a aproximação com pessoas capazes de contribuir para planos importantes.

Uma proposta inesperada pode despertar o interesse dos leoninos e abrir possibilidades de crescimento. Entretanto, será necessário avaliar cada oportunidade com atenção, evitando decisões motivadas apenas pela empolgação.

O período também favorece uma mudança na maneira de lidar com o reconhecimento. Em vez de buscar aprovação constantemente, Leão poderá perceber que os melhores resultados surgem quando existe confiança nas próprias capacidades.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Libra: uma nova maneira de enxergar o futuro

Libra entra em uma fase de revisão de prioridades, especialmente nos relacionamentos e nas decisões que envolvem o futuro. Questões que pareciam difíceis de resolver podem ganhar uma nova perspectiva.

A energia astrológica do período favorece conversas esclarecedoras e mudanças na maneira de interpretar situações antigas. Para alguns librianos, isso pode significar o encerramento de ciclos desgastantes. Para outros, a oportunidade de reconstruir vínculos importantes.

A grande transformação estará na capacidade de fazer escolhas sem depender tanto da aprovação de outras pessoas. Até dezembro, o signo poderá encontrar mais clareza sobre o que deseja preservar e aquilo que precisa deixar para trás.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Aquário: mudanças que pareciam distantes começam a ganhar forma

Aquário está entre os signos que podem sentir com mais intensidade o desejo de mudar a própria rotina. Ideias que antes pareciam improváveis podem voltar à mente com força, acompanhadas de novas possibilidades para colocá-las em prática.

O período favorece a criatividade, os contatos profissionais e a busca por experiências diferentes. Uma oportunidade pode surgir justamente quando o aquariano decide abandonar um caminho que já não oferece satisfação.

Na vida pessoal, o momento também pede abertura para novas conexões e disposição para rever antigas certezas.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Como aproveitar essa fase

Embora a interpretação astrológica destaque possibilidades positivas para os quatro signos, o período também exige atenção às decisões impulsivas. A influência de Urano pode provocar mudanças repentinas, enquanto Plutão estimula reflexões mais profundas.

A proposta é aproveitar as próximas semanas para identificar oportunidades, resolver pendências e fazer escolhas alinhadas aos objetivos pessoais.

As previsões representam interpretações simbólicas da astrologia, não garantias de acontecimentos. Ainda assim, para quem acompanha o zodíaco, o céu desta quarta-feira marca um convite para começar a reta final do ano de maneira diferente.

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