ASTROLOGIA

4 signos entram na melhor fase do ano a partir de hoje (28) e vão viver uma grande virada até dezembro

Mudanças inesperadas, oportunidades profissionais e decisões importantes marcam o início de um período de renovação para os favorecidos pelo céu astrológico

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:37

Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final de 2026 promete trazer uma mudança de perspectiva para quatro signos do zodíaco. A partir desta quarta-feira (28), uma combinação de movimentos astrológicos favorece descobertas, novas oportunidades e a coragem necessária para abandonar situações que já não fazem sentido. Para alguns, o que parecia um período de incertezas pode se transformar em uma fase de crescimento.

Com a Lua em Gêmeos, o momento ganha uma energia de movimento, curiosidade e abertura para novas possibilidades. A aproximação com Urano estimula mudanças inesperadas, enquanto a conexão harmoniosa com Plutão favorece transformações profundas na maneira de pensar e tomar decisões.

Na interpretação astrológica, esse cenário pode representar o início de uma fase especialmente promissora para Gêmeos, Leão, Libra e Aquário. Embora o período não elimine desafios, os quatro signos encontram oportunidades para reorganizar prioridades e encerrar 2026 com uma sensação de renovação.

Gêmeos: a vida começa a sair do lugar

Depois de um período de dúvidas e mudanças de planos, Gêmeos pode sentir que finalmente chegou a hora de assumir o controle da própria história. A presença da Lua no signo intensifica a necessidade de renovação e favorece descobertas pessoais.

Uma conversa inesperada, uma ideia antiga ou até uma mudança de postura pode abrir caminhos que antes pareciam bloqueados. No trabalho, a comunicação será uma ferramenta importante para conquistar espaço e apresentar projetos.

Até dezembro, o principal desafio será transformar entusiasmo em atitudes concretas. A fase favorece recomeços, especialmente para quem deseja abandonar hábitos e situações que já não combinam com seus objetivos.

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Leão: reconhecimento e oportunidades inesperadas

Para Leão, a reta final do ano pode trazer oportunidades ligadas à carreira, aos projetos pessoais e às relações sociais. O momento favorece a aproximação com pessoas capazes de contribuir para planos importantes.

Uma proposta inesperada pode despertar o interesse dos leoninos e abrir possibilidades de crescimento. Entretanto, será necessário avaliar cada oportunidade com atenção, evitando decisões motivadas apenas pela empolgação.

O período também favorece uma mudança na maneira de lidar com o reconhecimento. Em vez de buscar aprovação constantemente, Leão poderá perceber que os melhores resultados surgem quando existe confiança nas próprias capacidades.

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Libra: uma nova maneira de enxergar o futuro

Libra entra em uma fase de revisão de prioridades, especialmente nos relacionamentos e nas decisões que envolvem o futuro. Questões que pareciam difíceis de resolver podem ganhar uma nova perspectiva.

A energia astrológica do período favorece conversas esclarecedoras e mudanças na maneira de interpretar situações antigas. Para alguns librianos, isso pode significar o encerramento de ciclos desgastantes. Para outros, a oportunidade de reconstruir vínculos importantes.

A grande transformação estará na capacidade de fazer escolhas sem depender tanto da aprovação de outras pessoas. Até dezembro, o signo poderá encontrar mais clareza sobre o que deseja preservar e aquilo que precisa deixar para trás.

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Aquário: mudanças que pareciam distantes começam a ganhar forma

Aquário está entre os signos que podem sentir com mais intensidade o desejo de mudar a própria rotina. Ideias que antes pareciam improváveis podem voltar à mente com força, acompanhadas de novas possibilidades para colocá-las em prática.

O período favorece a criatividade, os contatos profissionais e a busca por experiências diferentes. Uma oportunidade pode surgir justamente quando o aquariano decide abandonar um caminho que já não oferece satisfação.

Na vida pessoal, o momento também pede abertura para novas conexões e disposição para rever antigas certezas.

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Como aproveitar essa fase

Embora a interpretação astrológica destaque possibilidades positivas para os quatro signos, o período também exige atenção às decisões impulsivas. A influência de Urano pode provocar mudanças repentinas, enquanto Plutão estimula reflexões mais profundas.

A proposta é aproveitar as próximas semanas para identificar oportunidades, resolver pendências e fazer escolhas alinhadas aos objetivos pessoais.