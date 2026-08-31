ASTROLOGIA

4 signos estão no limite, mas o que parece crise pode ser o começo de uma grande virada

Depois de semanas lidando com situações desgastantes, estes signos podem finalmente enxergar o que precisa mudar e começar uma fase de mais clareza, respeito e valorização pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e nova vida Crédito: Imagem gerada por IA

Quatro signos do zodíaco podem estar com a sensação de que chegaram ao limite, mas essa fase de desgaste também pode indicar que uma mudança importante está se aproximando. Desde o fim de julho, eles vêm tentando reorganizar a vida, lidar com situações mal resolvidas e entender melhor o comportamento de pessoas ao redor.

Agora, algumas verdades que estavam sendo ignoradas podem ficar mais evidentes. Para esses signos, o momento favorece decisões que envolvem limites, relacionamentos, carreira e, principalmente, a maneira como cada um reconhece o próprio valor.

Segundo a astróloga Eleanor, a sensação de que não dá mais para continuar da mesma forma pode ser justamente o sinal de que esses signos estão preparados para dar um passo diferente. A virada pode não acontecer de uma hora para outra, mas começa quando eles deixam de aceitar situações que já não fazem sentido.

1. Touro

Touro pode estar prestes a receber uma confirmação importante no trabalho. Uma conversa profissional pode mostrar que seu esforço vem sendo observado há mais tempo do que você imaginava, criando espaço para uma oportunidade que coloca seu desempenho em evidência.

Mas o reconhecimento também pode trazer uma questão que não dá mais para ignorar: você está sendo devidamente valorizado?

Elogios são bons, mas não substituem uma remuneração justa ou condições que estejam de acordo com aquilo que você entrega. Por isso, Touro pode precisar decidir entre negociar melhores condições ou se afastar de uma situação que deixou de oferecer perspectivas.

A grande virada acontece quando você entende que não precisa aceitar menos apenas porque finalmente recebeu algum reconhecimento.

Dica cósmica: valorize seu trabalho e não tenha medo de conversar sobre aquilo que você considera justo.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

2. Leão

Leão pode finalmente descobrir o que algumas pessoas realmente pensam ou esperam de você. Nos relacionamentos, uma situação mal explicada ou uma conversa que vinha sendo adiada pode trazer respostas importantes.

Talvez você tenha sentido que precisava interpretar comportamentos ou adivinhar as intenções de alguém. Isso começa a mudar quando as pessoas passam a falar de maneira mais direta.

A descoberta pode ser positiva ou desconfortável, mas terá uma função importante: mostrar quem está realmente disposto a construir uma relação saudável com você.

Com isso, Leão tende a ficar mais criterioso. Em vez de tentar agradar a qualquer custo, você pode começar a estabelecer padrões mais claros para suas relações.

Dica cósmica: não ignore aquilo que uma conversa sincera pode revelar.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

3. Escorpião

Escorpião pode perceber que passou tempo demais cuidando de problemas que não eram necessariamente seus. Enquanto estava concentrado nas necessidades de outras pessoas, suas próprias prioridades ficaram em segundo plano.

A mudança começa quando você reorganiza a rotina para abrir espaço para si mesmo. Isso pode significar dizer não, recusar compromissos desnecessários ou simplesmente parar de se colocar sempre à disposição.

Uma questão familiar também pode exigir uma postura diferente. Talvez você perceba que determinada dinâmica continua acontecendo apenas porque todos se acostumaram com ela.

No trabalho e nos relacionamentos, estabelecer limites mais firmes pode ser o passo que faltava para recuperar o controle da própria vida. O avanço vem quando você deixa de procurar justificativas para situações que já estão claramente desgastadas.

Dica cósmica: reserve tempo para você antes de assumir mais uma responsabilidade para outra pessoa.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

4. Aquário

Aquário pode começar a enxergar com mais clareza quem realmente merece sua confiança. Uma amizade ou relação próxima pode revelar comportamentos que antes eram ignorados, levando você a repensar a maneira como permite que certas pessoas o tratem.

Uma conversa pode ser especialmente importante nesse processo. Uma única frase ou posicionamento seu pode estabelecer um limite que muda definitivamente a dinâmica com alguém.

O que antes era tolerado pode deixar de ser aceitável. E, dessa vez, Aquário tende a ter mais segurança para sustentar a própria decisão sem voltar atrás apenas para evitar conflitos.

Essa postura também pode trazer uma transformação na autoestima. Ao reconhecer que merece respeito, você passa a fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que realmente quer para a sua vida.

Dica cósmica: não diminua seus limites para manter por perto quem não respeita você.