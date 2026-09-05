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4 signos estão prestes a descobrir o que acontece quando você para de insistir no lugar errado

A reta final da temporada de Virgem pode trazer mais clareza, estabilidade e reconhecimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final de setembro pode marcar uma mudança importante para quatro signos do zodíaco. Até o dia 22, algumas situações que pareciam confusas ou difíceis de resolver podem começar a fazer mais sentido, abrindo espaço para decisões mais seguras e novas oportunidades.

A transformação não precisa acontecer de uma hora para outra. Para esses signos, a sensação pode ser de que pequenas escolhas feitas nas últimas semanas finalmente começam a produzir resultados. Relações mais equilibradas, avanços profissionais, maior estabilidade em casa e a coragem de agir de acordo com quem realmente são podem ganhar força. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Gêmeos: sua vida pessoal pode destravar o sucesso

Gêmeos pode perceber que a vida profissional e a pessoal estão mais ligadas do que imaginava. Uma fase de maior movimento na carreira pode exigir também uma base mais tranquila fora do trabalho.

Se a casa, a família ou a rotina estiverem trazendo distrações e desgaste, este pode ser um bom momento para colocar algumas coisas em ordem. Isso pode significar estabelecer limites, resolver uma questão familiar que vinha sendo adiada ou simplesmente transformar o próprio espaço em um lugar mais confortável.

A ideia não é controlar todos os detalhes da vida, mas criar condições para que você consiga avançar sem carregar problemas desnecessários.

Grande percepção: o sucesso fica ainda melhor quando sua vida pessoal consegue acompanhar suas ambições.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Virgem: seus padrões podem se transformar em uma força

Virgem pode entrar em uma fase de maior seletividade. Em vez de tentar estar disponível para todo mundo, você pode começar a perceber quem realmente merece seu tempo, sua energia e sua atenção.

Algumas relações desgastantes ou desequilibradas podem perder espaço naturalmente. E, quando isso acontece, sobra mais disposição para investir em projetos pessoais, objetivos profissionais e escolhas que realmente fazem sentido.

A reta final da temporada de Virgem também favorece organização e planejamento. Entre os dias 12 e 17 de setembro, essa postura mais disciplinada pode ajudar especialmente quem precisa tirar projetos do papel ou colocar pendências em ordem.

Grande percepção: proteger sua energia não é egoísmo. É abrir espaço para crescer.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário: parar de agradar pode trazer reconhecimento

Sagitário pode descobrir que ser mais autêntico começa a jogar a seu favor. A necessidade de corresponder às expectativas dos outros pode perder força, enquanto sua personalidade passa a ocupar um espaço maior nas decisões.

No trabalho e na vida pessoal, falar com mais clareza pode evitar mal-entendidos e aproximar você das pessoas certas. Algumas conversas familiares talvez sejam desconfortáveis no início, mas podem abrir caminho para relações mais sinceras.

Você não precisa construir uma imagem perfeita para ser reconhecido. Mostrar quem realmente é pode ser justamente o que faz as pessoas certas enxergarem seu valor.

Grande percepção: você não precisa agradar todo mundo para ser valorizado por quem realmente importa.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: seu círculo de pessoas pode finalmente fazer sentido

Peixes pode começar a enxergar seus relacionamentos com muito mais clareza. Pessoas que antes pareciam importantes podem perder espaço, enquanto aquelas que demonstram carinho, incentivo e reciprocidade tendem a se aproximar.

Em vez de gastar energia tentando conquistar a aprovação de quem não reconhece seu esforço, você pode perceber como é diferente estar perto de pessoas que genuinamente torcem pelo seu sucesso.

Essa mudança no círculo social também pode refletir em outras áreas da vida. Com relações mais saudáveis ao redor, pode surgir mais confiança para cuidar de projetos, objetivos e planos pessoais.

Grande percepção: você não precisa convencer ninguém do seu valor. Preste atenção em como a vida muda quando está cercado por quem reconhece isso naturalmente.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

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