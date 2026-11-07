4 signos estão prestes a viver uma transformação no amor e na carreira até o fim de Vênus retrógrado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15:00
A reta final de Vênus retrógrado pode representar um período de mudanças importantes para quatro signos. Até o encerramento do movimento, em 13 de novembro, às 21h27, questões ligadas ao amor, ao dinheiro, à carreira e à autoestima tendem a ganhar destaque. O momento favorece uma revisão de escolhas e a percepção de que alguns ciclos já não precisam continuar.
Segundo a astróloga Amy Demure, os signos envolvidos podem passar por transformações capazes de mudar seus caminhos. Em publicação nas redes sociais, ela afirma que a trajetória de vida dessas pessoas pode tomar um rumo diferente depois que Vênus voltar ao movimento direto. Entre reencontros, oportunidades profissionais e novas possibilidades afetivas, a recomendação é observar o que realmente faz sentido para cada um. Veja a previsão, publicada pelo site "Your Tango".
Áries
Áries pode começar a recuperar a sensação de controle sobre a própria vida. Depois de um período em que situações difíceis fizeram você se sentir preso ou sem poder de reação, a reta final de Vênus retrógrado favorece uma mudança de postura. Sua confiança pode crescer, assim como a disposição para correr atrás de desejos que ficaram esquecidos.
Segundo Amy Demure, essa transformação pode refletir em diferentes áreas, incluindo amor, dinheiro e carreira. Projetos deixados de lado podem voltar a parecer possíveis, enquanto novas oportunidades ajudam a recuperar o entusiasmo. O importante é não esperar que tudo aconteça sozinho: reconhecer seu potencial também significa agir.
Dica cósmica: resgate os planos que você abandonou por insegurança e comece a dar passos concretos para realizá-los.
Perfume ideal para Áries
Touro
Para Touro, as mudanças mais significativas podem aparecer na vida amorosa. Sentimentos que estavam escondidos tendem a ganhar espaço, e alguém que já faz parte da sua convivência pode demonstrar um interesse diferente. Uma amizade pode se transformar em romance, por exemplo, ou uma pessoa que acompanha você à distância pode finalmente tomar iniciativa.
Quem já está em um relacionamento também pode encontrar respostas importantes sobre o futuro da conexão. O momento favorece conversas sobre compromisso, reciprocidade e expectativas. Mais do que receber uma declaração, vale observar se as atitudes correspondem ao que você deseja construir.
Dica cósmica: não se contente apenas com palavras bonitas. Preste atenção em quem demonstra interesse por meio de atitudes.
Perfume ideal para Touro
Libra
Libra pode viver um período de renovação pessoal depois de enfrentar obstáculos que pareciam se repetir em diferentes áreas da vida. A reta final de Vênus retrógrado favorece uma revisão de padrões antigos, especialmente aqueles que dificultavam seus relacionamentos, sua segurança financeira ou seu crescimento profissional.
Amy Demure aponta que o signo pode recuperar a confiança e se tornar mais aberto a novas possibilidades. Também existe a chance de alguém do passado reaparecer. Se isso acontecer, será importante avaliar se ainda existem sentimentos e, principalmente, se os motivos que levaram ao afastamento foram realmente superados.
Dica cósmica: reconheça o quanto mudou antes de decidir se vale a pena retomar uma história antiga.
Perfume ideal para Libra
Capricórnio
Capricórnio pode começar a perceber avanços na carreira depois de um período de esforço acompanhado de frustração. Talvez você tenha se dedicado muito sem receber o reconhecimento esperado, enfrentado dificuldades para crescer ou sentido que seu trabalho não era devidamente valorizado. Agora, novas soluções podem ajudar a mudar esse cenário.
Segundo a astróloga, oportunidades capazes de impulsionar as ambições do signo podem surgir nessa etapa. O momento também favorece uma reflexão sobre o que significa sucesso para você e quais caminhos realmente levam aos resultados desejados. Mais do que trabalhar cada vez mais, pode ser necessário reconhecer oportunidades e fazer escolhas estratégicas.
Dica cósmica: não diminua suas conquistas por ainda não ter chegado ao destino final. Valorize sua experiência e esteja atento a novas possibilidades.
Perfume ideal para Capricórnio