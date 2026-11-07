ASTROLOGIA

4 signos estão prestes a viver uma transformação no amor e na carreira até o fim de Vênus retrógrado

Mudanças nos relacionamentos, oportunidades profissionais e reencontros podem marcar a reta final do movimento, que termina em 13 de novembro

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15:00

Signos e Vênus retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final de Vênus retrógrado pode representar um período de mudanças importantes para quatro signos. Até o encerramento do movimento, em 13 de novembro, às 21h27, questões ligadas ao amor, ao dinheiro, à carreira e à autoestima tendem a ganhar destaque. O momento favorece uma revisão de escolhas e a percepção de que alguns ciclos já não precisam continuar.

Segundo a astróloga Amy Demure, os signos envolvidos podem passar por transformações capazes de mudar seus caminhos. Em publicação nas redes sociais, ela afirma que a trajetória de vida dessas pessoas pode tomar um rumo diferente depois que Vênus voltar ao movimento direto. Entre reencontros, oportunidades profissionais e novas possibilidades afetivas, a recomendação é observar o que realmente faz sentido para cada um. Veja a previsão, publicada pelo site "Your Tango".

Áries

Áries pode começar a recuperar a sensação de controle sobre a própria vida. Depois de um período em que situações difíceis fizeram você se sentir preso ou sem poder de reação, a reta final de Vênus retrógrado favorece uma mudança de postura. Sua confiança pode crescer, assim como a disposição para correr atrás de desejos que ficaram esquecidos.

Segundo Amy Demure, essa transformação pode refletir em diferentes áreas, incluindo amor, dinheiro e carreira. Projetos deixados de lado podem voltar a parecer possíveis, enquanto novas oportunidades ajudam a recuperar o entusiasmo. O importante é não esperar que tudo aconteça sozinho: reconhecer seu potencial também significa agir.

Dica cósmica: resgate os planos que você abandonou por insegurança e comece a dar passos concretos para realizá-los.

Perfume ideal para Áries 1 de 4

Touro

Para Touro, as mudanças mais significativas podem aparecer na vida amorosa. Sentimentos que estavam escondidos tendem a ganhar espaço, e alguém que já faz parte da sua convivência pode demonstrar um interesse diferente. Uma amizade pode se transformar em romance, por exemplo, ou uma pessoa que acompanha você à distância pode finalmente tomar iniciativa.

Quem já está em um relacionamento também pode encontrar respostas importantes sobre o futuro da conexão. O momento favorece conversas sobre compromisso, reciprocidade e expectativas. Mais do que receber uma declaração, vale observar se as atitudes correspondem ao que você deseja construir.

Dica cósmica: não se contente apenas com palavras bonitas. Preste atenção em quem demonstra interesse por meio de atitudes.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Libra

Libra pode viver um período de renovação pessoal depois de enfrentar obstáculos que pareciam se repetir em diferentes áreas da vida. A reta final de Vênus retrógrado favorece uma revisão de padrões antigos, especialmente aqueles que dificultavam seus relacionamentos, sua segurança financeira ou seu crescimento profissional.

Amy Demure aponta que o signo pode recuperar a confiança e se tornar mais aberto a novas possibilidades. Também existe a chance de alguém do passado reaparecer. Se isso acontecer, será importante avaliar se ainda existem sentimentos e, principalmente, se os motivos que levaram ao afastamento foram realmente superados.

Dica cósmica: reconheça o quanto mudou antes de decidir se vale a pena retomar uma história antiga.

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Capricórnio

Capricórnio pode começar a perceber avanços na carreira depois de um período de esforço acompanhado de frustração. Talvez você tenha se dedicado muito sem receber o reconhecimento esperado, enfrentado dificuldades para crescer ou sentido que seu trabalho não era devidamente valorizado. Agora, novas soluções podem ajudar a mudar esse cenário.

Segundo a astróloga, oportunidades capazes de impulsionar as ambições do signo podem surgir nessa etapa. O momento também favorece uma reflexão sobre o que significa sucesso para você e quais caminhos realmente levam aos resultados desejados. Mais do que trabalhar cada vez mais, pode ser necessário reconhecer oportunidades e fazer escolhas estratégicas.

Dica cósmica: não diminua suas conquistas por ainda não ter chegado ao destino final. Valorize sua experiência e esteja atento a novas possibilidades.