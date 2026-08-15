ASTROLOGIA

4 signos finalmente deixam para trás uma fase de desafios e podem entrar em um período de grandes conquistas

Depois de dois anos de dificuldades, estes signos podem começar a colher resultados e se aproximar de objetivos que pareciam distantes

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 18:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um longo período marcado por frustrações, obstáculos e situações difíceis, quatro signos podem finalmente sentir que a fase mais pesada ficou para trás. A partir de agora, a tendência é encontrar mais espaço para avançar, recuperar a confiança e enxergar oportunidades que antes pareciam bloqueadas.

Segundo a astróloga Amy Demure, esse período de alívio está relacionado a uma mudança importante nos chamados nodos lunares, que, na astrologia, são associados a aprendizados e desafios ao longo da vida. Para esses signos, o encerramento desse ciclo pode representar uma oportunidade de seguir adiante com menos obstáculos.

Gêmeos: Os últimos dois anos podem ter dado a sensação de que a vida estava afastando você dos planos que sempre desejou. Decepções repetidas, responsabilidades e situações frustrantes podem ter feito alguns dos seus maiores objetivos parecerem cada vez mais distantes.

Agora, porém, a tendência é de retomada. Com menos confusão e mais clareza sobre o que você quer, pode ficar mais fácil avançar em direção aos seus objetivos e aproveitar oportunidades que começam a aparecer.

Dica cósmica: Não deixe as decepções do passado convencerem você de que seus maiores sonhos estão fora de alcance.

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Virgem: Você pode ter enfrentado dificuldades em diferentes áreas da vida nos últimos dois anos, desde relacionamentos até carreira. A sensação de se esforçar muito e ainda assim não conseguir os resultados esperados pode ter sido especialmente desgastante.

Essa fase começa a perder força, e o caminho tende a ficar mais livre para você buscar o sucesso que deseja. O que foi aprendido durante esse período pode servir como base para uma segunda metade de 2026 muito mais favorável.

Dica cósmica: Use tudo o que aprendeu nos momentos difíceis para avançar com mais confiança.

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Sagitário: Seus grandes sonhos podem ter parecido distantes durante um período marcado por obstáculos e frustrações. Mesmo assim, você conseguiu atravessar essa fase e pode sair dela mais forte e preparado para aproveitar novas oportunidades.

Relacionamentos, carreira e até objetivos antigos podem voltar a entrar no radar. Depois de tanta espera, existe espaço para crescer e finalmente começar a se aproximar da vida que você sempre imaginou.

Dica cósmica: Não abandone sonhos antigos apenas porque eles demoraram mais do que você esperava.

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Peixes: Poucos signos passaram por uma fase tão intensa quanto você nos últimos dois anos. Decepções, perdas emocionais e situações difíceis podem ter deixado marcas profundas, mas esse ciclo começa a ficar para trás.

Agora, a tendência é de um grande alívio. Novas oportunidades no amor e na carreira podem surgir, e você pode finalmente perceber que todo o sofrimento enfrentado não precisa definir o que vem pela frente.

Dica cósmica: Permita-se seguir em frente sem continuar carregando dores que já cumpriram seu papel.