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4 signos finalmente deixam para trás uma fase de desafios e podem entrar em um período de grandes conquistas

Depois de dois anos de dificuldades, estes signos podem começar a colher resultados e se aproximar de objetivos que pareciam distantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 18:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um longo período marcado por frustrações, obstáculos e situações difíceis, quatro signos podem finalmente sentir que a fase mais pesada ficou para trás. A partir de agora, a tendência é encontrar mais espaço para avançar, recuperar a confiança e enxergar oportunidades que antes pareciam bloqueadas.

Segundo a astróloga Amy Demure, esse período de alívio está relacionado a uma mudança importante nos chamados nodos lunares, que, na astrologia, são associados a aprendizados e desafios ao longo da vida. Para esses signos, o encerramento desse ciclo pode representar uma oportunidade de seguir adiante com menos obstáculos.

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Gêmeos: Os últimos dois anos podem ter dado a sensação de que a vida estava afastando você dos planos que sempre desejou. Decepções repetidas, responsabilidades e situações frustrantes podem ter feito alguns dos seus maiores objetivos parecerem cada vez mais distantes.

Agora, porém, a tendência é de retomada. Com menos confusão e mais clareza sobre o que você quer, pode ficar mais fácil avançar em direção aos seus objetivos e aproveitar oportunidades que começam a aparecer.

Dica cósmica: Não deixe as decepções do passado convencerem você de que seus maiores sonhos estão fora de alcance.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Virgem: Você pode ter enfrentado dificuldades em diferentes áreas da vida nos últimos dois anos, desde relacionamentos até carreira. A sensação de se esforçar muito e ainda assim não conseguir os resultados esperados pode ter sido especialmente desgastante.

Essa fase começa a perder força, e o caminho tende a ficar mais livre para você buscar o sucesso que deseja. O que foi aprendido durante esse período pode servir como base para uma segunda metade de 2026 muito mais favorável.

Dica cósmica: Use tudo o que aprendeu nos momentos difíceis para avançar com mais confiança.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Sagitário: Seus grandes sonhos podem ter parecido distantes durante um período marcado por obstáculos e frustrações. Mesmo assim, você conseguiu atravessar essa fase e pode sair dela mais forte e preparado para aproveitar novas oportunidades.

Relacionamentos, carreira e até objetivos antigos podem voltar a entrar no radar. Depois de tanta espera, existe espaço para crescer e finalmente começar a se aproximar da vida que você sempre imaginou.

Dica cósmica: Não abandone sonhos antigos apenas porque eles demoraram mais do que você esperava.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Peixes: Poucos signos passaram por uma fase tão intensa quanto você nos últimos dois anos. Decepções, perdas emocionais e situações difíceis podem ter deixado marcas profundas, mas esse ciclo começa a ficar para trás.

Agora, a tendência é de um grande alívio. Novas oportunidades no amor e na carreira podem surgir, e você pode finalmente perceber que todo o sofrimento enfrentado não precisa definir o que vem pela frente.

Dica cósmica: Permita-se seguir em frente sem continuar carregando dores que já cumpriram seu papel.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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