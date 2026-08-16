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4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

Marte em Câncer pode aumentar a tensão emocional e fazer questões antigas envolvendo família, carreira e relacionamentos voltarem à tona

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e estresse
Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Marte entrou em Câncer no dia 11 de agosto, às 5h31, trazendo uma combinação que, na astrologia, pode aumentar a intensidade das emoções e deixar algumas situações mais difíceis de ignorar. O trânsito pode mexer especialmente com assuntos ligados à família, segurança, dinheiro, relacionamentos e limites pessoais.

Nos próximos dias, quatro signos podem sentir essa influência com mais força. A tensão não significa necessariamente que conflitos vão acontecer, mas pode fazer com que ressentimentos antigos, cobranças e problemas que estavam sendo empurrados para depois finalmente exijam uma resposta. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Questões envolvendo casa, família e responsabilidades domésticas podem começar a incomodar mais do que antes. Situações que pareciam pequenas podem revelar um problema maior, especialmente se você sente que está assumindo mais tarefas do que deveria.

Em vez de reagir imediatamente, tente entender o que realmente está causando sua irritação. O problema pode não ser uma discussão específica, mas um padrão que vem se repetindo há meses.

Dica cósmica: Antes de reagir, descubra qual é o verdadeiro motivo por trás da sua irritação.

Áries no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente que respira energia e ação. O escritório de Áries é prático, direto e com tudo à mão para iniciar novos projetos imediatamente. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: liderança inspiradora. Áries motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da vitória. Áries busca o topo e se orgulha de suas conquistas, sempre pronto para o próximo desafio. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um ambiente que respira energia e ação. O escritório de Áries é prático, direto e com tudo à mão para iniciar novos projetos imediatamente. por Imagem gerada por IA

Câncer: Sua paciência pode ficar menor, e situações que você vinha tolerando podem finalmente chegar ao limite. Questões familiares, relacionamentos ou até um objetivo pessoal que estava sendo adiado podem fazer você sentir que não dá mais para continuar esperando.

O desafio será transformar essa insatisfação em atitude sem deixar que a emoção controle suas decisões. Você pode estabelecer limites e defender aquilo que considera importante sem precisar explodir.

Dica cósmica: Defenda seus limites com firmeza, mas não deixe a raiva decidir por você.

Câncer no trabalho

O Ambiente Ideal: um lar longe de casa. O escritório de Câncer é um ambiente acolhedor e pessoal, onde ele se sente seguro e confortável para trabalhar. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: o cuidado e a empatia no trabalho. Câncer se preocupa com o bem-estar de seus colegas e cria um ambiente de apoio e colaboração. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Câncer é um momento de relaxamento e proteção, buscando recarregar as energias emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Câncer é um membro valioso da equipe, sempre pronto para ouvir e oferecer suporte emocional aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento do cuidado. Câncer busca fazer a diferença na vida das pessoas e se orgulha de seu trabalho dedicado e empático. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um lar longe de casa. O escritório de Câncer é um ambiente acolhedor e pessoal, onde ele se sente seguro e confortável para trabalhar. por Imagem gerada por IA

Libra: Ser ignorado, subestimado ou não receber o reconhecimento que considera justo pode incomodar muito mais nos próximos dias. No trabalho, principalmente, você pode começar a questionar se está sendo diplomático demais em situações nas quais deveria se posicionar.

Use essa frustração como um sinal de que algum limite precisa ser estabelecido. Falar com clareza pode ser muito mais eficiente do que transformar cada desentendimento em uma disputa.

Dica cósmica: Se algo incomoda repetidamente, talvez seja hora de dizer com clareza o que você não aceita mais.

Libra no trabalho

O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a justiça da diplomacia. Libra executa suas tarefas com imparcialidade e equilíbrio, buscando sempre o entendimento e a harmonia. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Libra é um momento de relaxamento e prazer, buscando recarregar as energias emocionais e criativas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da justiça. Libra busca a harmonia e a justiça em tudo o que faz e se orgulha de seu trabalho dedicado e imparcial. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de pessoas. Libra é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Relacionamentos importantes podem se tornar uma fonte maior de tensão. Questões que estavam sendo evitadas podem voltar à superfície, especialmente se você tem cedido demais apenas para manter a paz.

Uma conversa que vinha sendo adiada pode finalmente se tornar necessária. Em vez de acumular ressentimento, aproveite o momento para deixar expectativas e limites mais claros.

Dica cósmica: Não mantenha a paz a qualquer custo quando uma conversa honesta pode evitar um problema maior.

Capricórnio no trabalho

O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da execução. Capricórnio executa suas tarefas com foco e determinação, garantindo resultados sólidos e de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos frutos do trabalho. O descanso de Capricórnio é um momento de prazer e relaxamento, valorizando suas conquistas e recarregando as energias para os próximos desafios. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: o líder que executa. Capricórnio motiva a equipe com sua determinação e foco, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença autoritária. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do sucesso. Capricórnio busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

A tensão pode aumentar nos próximos dias

O período também pede atenção a decisões tomadas no impulso. Quando emoções fortes aparecem, é fácil interpretar uma situação de maneira equivocada, agir com base em suposições ou dizer algo que depois será difícil consertar.

Por isso, se uma conversa provocar muita irritação, espere antes de responder. Se alguma situação parecer suspeita, procure informações antes de tirar conclusões. Para esses quatro signos, o momento pode ser menos sobre chegar a uma explosão e mais sobre perceber o que está provocando tanta insatisfação.

Chegar ao limite também pode servir como um alerta. Às vezes, a irritação indica que um padrão antigo já não funciona e precisa ser transformado. A melhor resposta pode ser estabelecer um limite, conversar abertamente, reorganizar uma rotina ou finalmente tomar uma atitude que vinha sendo adiada.

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