ASTROLOGIA

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

Marte em Câncer pode aumentar a tensão emocional e fazer questões antigas envolvendo família, carreira e relacionamentos voltarem à tona

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Marte entrou em Câncer no dia 11 de agosto, às 5h31, trazendo uma combinação que, na astrologia, pode aumentar a intensidade das emoções e deixar algumas situações mais difíceis de ignorar. O trânsito pode mexer especialmente com assuntos ligados à família, segurança, dinheiro, relacionamentos e limites pessoais.

Nos próximos dias, quatro signos podem sentir essa influência com mais força. A tensão não significa necessariamente que conflitos vão acontecer, mas pode fazer com que ressentimentos antigos, cobranças e problemas que estavam sendo empurrados para depois finalmente exijam uma resposta. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Questões envolvendo casa, família e responsabilidades domésticas podem começar a incomodar mais do que antes. Situações que pareciam pequenas podem revelar um problema maior, especialmente se você sente que está assumindo mais tarefas do que deveria.

Em vez de reagir imediatamente, tente entender o que realmente está causando sua irritação. O problema pode não ser uma discussão específica, mas um padrão que vem se repetindo há meses.

Dica cósmica: Antes de reagir, descubra qual é o verdadeiro motivo por trás da sua irritação.

Áries no trabalho 1 de 5

Câncer: Sua paciência pode ficar menor, e situações que você vinha tolerando podem finalmente chegar ao limite. Questões familiares, relacionamentos ou até um objetivo pessoal que estava sendo adiado podem fazer você sentir que não dá mais para continuar esperando.

O desafio será transformar essa insatisfação em atitude sem deixar que a emoção controle suas decisões. Você pode estabelecer limites e defender aquilo que considera importante sem precisar explodir.

Dica cósmica: Defenda seus limites com firmeza, mas não deixe a raiva decidir por você.

Câncer no trabalho 1 de 5

Libra: Ser ignorado, subestimado ou não receber o reconhecimento que considera justo pode incomodar muito mais nos próximos dias. No trabalho, principalmente, você pode começar a questionar se está sendo diplomático demais em situações nas quais deveria se posicionar.

Use essa frustração como um sinal de que algum limite precisa ser estabelecido. Falar com clareza pode ser muito mais eficiente do que transformar cada desentendimento em uma disputa.

Dica cósmica: Se algo incomoda repetidamente, talvez seja hora de dizer com clareza o que você não aceita mais.

Libra no trabalho 1 de 5

Capricórnio: Relacionamentos importantes podem se tornar uma fonte maior de tensão. Questões que estavam sendo evitadas podem voltar à superfície, especialmente se você tem cedido demais apenas para manter a paz.

Uma conversa que vinha sendo adiada pode finalmente se tornar necessária. Em vez de acumular ressentimento, aproveite o momento para deixar expectativas e limites mais claros.

Dica cósmica: Não mantenha a paz a qualquer custo quando uma conversa honesta pode evitar um problema maior.

Capricórnio no trabalho 1 de 5

A tensão pode aumentar nos próximos dias

O período também pede atenção a decisões tomadas no impulso. Quando emoções fortes aparecem, é fácil interpretar uma situação de maneira equivocada, agir com base em suposições ou dizer algo que depois será difícil consertar.

Por isso, se uma conversa provocar muita irritação, espere antes de responder. Se alguma situação parecer suspeita, procure informações antes de tirar conclusões. Para esses quatro signos, o momento pode ser menos sobre chegar a uma explosão e mais sobre perceber o que está provocando tanta insatisfação.