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4 signos podem finalmente receber o reconhecimento que merecem e viver uma virada importante neste Inverno

Depois de meses de esforço, estes signos podem começar a perceber resultados, reconhecimento e novas oportunidades nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

O inverno de 2026 pode marcar uma fase de mudanças importantes para quatro signos do zodíaco. Depois de um período de esforço silencioso, dúvidas e decisões que estavam sendo amadurecidas aos poucos, algumas situações podem finalmente começar a sair do lugar.

Na astrologia, a atual concentração de energia em Leão favorece temas como confiança, identidade, visibilidade e expressão pessoal. Para Leão, Aquário, Touro e Escorpião, esse período pode ser especialmente significativo, trazendo oportunidades de reconhecimento, mudanças profissionais, novos rumos nos relacionamentos e uma percepção mais clara sobre aquilo que realmente desejam para o futuro.

O mais interessante é que nem todas essas conquistas precisam surgir como acontecimentos grandiosos. Para alguns, o reconhecimento pode chegar por meio de uma promoção ou de um projeto que finalmente recebe atenção. Para outros, a grande virada pode ser perceber que chegou a hora de abandonar uma situação que já não combina com a pessoa que se tornaram. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro: O reconhecimento profissional pode finalmente chegar

Touro pode começar a perceber, a partir de agora, que anos de esforço e construção silenciosa não passaram despercebidos. Questões relacionadas à carreira, reputação e propósito tendem a ganhar importância, e uma promoção, mudança profissional, projeto ou oportunidade de negócio pode colocar o signo em uma posição diferente. O desafio será não se prender demais a uma antiga definição de sucesso. Talvez aquilo que parecia representar estabilidade já não seja suficiente, ou uma oportunidade exija que você saia de uma zona de conforto cuidadosamente construída. Em vez de esperar por uma certeza absoluta, Touro pode se beneficiar de uma decisão calculada que abra espaço para um crescimento maior.

Dica cósmica: Não descarte uma oportunidade apenas porque ela exige que você mude o caminho que havia planejado.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: Você pode finalmente ocupar o espaço que merece

Leão entra em uma fase especialmente importante para questões de identidade, confiança, visibilidade e objetivos pessoais. A partir de agora, pode surgir uma vontade mais forte de mostrar quem você realmente é, assumir uma posição de liderança ou deixar para trás uma versão de si mesmo que já não representa seus desejos. O reconhecimento pode vir tanto na vida profissional quanto na pessoal, especialmente quando você parar de diminuir suas próprias qualidades para evitar julgamentos. Uma nova meta também pode ganhar força, enquanto projetos que estavam sendo desenvolvidos discretamente começam a receber mais atenção. O grande avanço, porém, não está apenas em ser visto, mas em sentir que não precisa mais pedir permissão para ocupar seu lugar.

Dica cósmica: Pare de esperar que alguém valide seu potencial. Mostre o que você sabe fazer e deixe que os resultados falem por você.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião: Soltar o passado pode abrir espaço para uma conquista maior

Para Escorpião, a transformação pode começar de maneira mais silenciosa. Questões envolvendo casa, família, segurança emocional e cura podem exigir atenção antes que uma nova fase profissional consiga se sustentar. Uma mudança de residência, uma decisão familiar ou uma nova responsabilidade pode alterar sua ideia sobre estabilidade. Ao mesmo tempo, você pode perceber que determinado emprego, ambiente ou identidade profissional ficou pequeno demais para quem está se tornando. Deixar algo conhecido para trás pode causar medo, especialmente quando existe uma história importante envolvida, mas insistir em preservar uma situação encerrada pode custar ainda mais. O reconhecimento pode chegar justamente depois que você aceitar que precisa abrir espaço para algo diferente.

Dica cósmica: Não confunda estabilidade com permanência. Algumas mudanças são necessárias para que você consiga crescer.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário: Uma nova fase pode começar a ganhar velocidade

Aquário pode perceber que acontecimentos que pareciam desconectados começam a formar uma história mais clara. Relacionamentos, parcerias, identidade e planos de longo prazo podem passar por mudanças que alteram sua visão sobre o futuro. Uma relação pode avançar para uma nova etapa, uma parceria importante pode surgir ou uma situação que terminou recentemente pode finalmente fazer sentido. O que parece uma mudança repentina pode, na realidade, ser consequência de transformações que vêm acontecendo há meses. A partir de agora, Aquário pode sentir mais confiança para abandonar expectativas antigas e construir uma vida que esteja mais alinhada com aquilo que realmente deseja.

Dica cósmica: Não tente voltar para uma versão antiga da sua vida só porque ela era familiar. Observe para onde as novas oportunidades estão apontando.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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