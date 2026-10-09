Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos podem resolver hoje o que estavam empurrando há semanas e entrar no fim de semana mais leves

Uma conversa, uma ajuda inesperada ou até a coragem de dizer "não" pode mudar o clima para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13:00

Signos terão boas surpresas financeiras
Signos terão boas surpresas financeiras Crédito: Imagem gerada por IA

Sexta-feira costuma ter um efeito curioso: depois de uma semana inteira resolvendo problemas, muita gente só quer desligar a cabeça e deixar as preocupações para segunda. Para quatro signos, porém, hoje pode ser justamente o momento de resolver algo que vinha pesando há algum tempo e, finalmente, entrar no fim de semana com a sensação de que uma pendência ficou para trás.

A Lua entra em Libra às 5h11 desta sexta-feira e, amanhã, 10 de outubro, acontece a Lua Nova no signo. Esse clima favorece conversas mais tranquilas, acordos e decisões que buscam recuperar o equilíbrio. Para esses quatro signos, uma situação que parecia complicada pode ficar bem mais simples quando existe disposição para ouvir, falar e também aceitar ajuda. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (9 de outubro): sexta-feira pede leveza, bons encontros e limites claros

Cor e número da sorte de hoje (9 de outubro): sexta-feira pede leveza, bons encontros e limites claros

Imagem - A vida fica mais fácil para 5 signos nesta sexta-feira (9 de outubro), e eles finalmente podem respirar aliviados

A vida fica mais fácil para 5 signos nesta sexta-feira (9 de outubro), e eles finalmente podem respirar aliviados

Imagem - Chega de fazer tudo igual: 3 signos podem encontrar sorte justamente ao mudar de estratégia hoje (9 de outubro)

Chega de fazer tudo igual: 3 signos podem encontrar sorte justamente ao mudar de estratégia hoje (9 de outubro)

Áries

Áries pode descobrir hoje que não precisa carregar o mundo nas costas. Existe alguma tarefa, responsabilidade ou problema que o signo vinha tentando resolver sozinho porque acredita que ninguém faria aquilo tão bem quanto ele. Só que dividir o peso com uma pessoa de confiança pode transformar completamente a experiência.

Uma atividade que parecia chata pode até se tornar um momento divertido quando feita na companhia certa. Mais importante do que terminar tudo rapidamente será perceber que pedir ajuda não diminui a independência de Áries. Pelo contrário, pode ser justamente o que permite recuperar energia para aquilo que realmente importa.

Dica cósmica: aceite ajuda sem transformar isso em uma disputa. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer

Câncer pode ter uma chance de melhorar o clima dentro de casa. Se existe uma discussão mal resolvida com alguém da família, um parceiro ou até uma pessoa com quem divide o espaço, hoje pode ser um bom momento para baixar a guarda e conversar sem transformar o assunto em um grande acontecimento.

Uma refeição juntos, uma conversa casual ou simplesmente a disposição de ouvir o outro já pode fazer diferença. O mais importante é não entrar na conversa preparado para vencer. Quando Câncer deixa de lado a necessidade de provar quem está certo, fica muito mais fácil recuperar uma convivência que estava pesada.

Dica cósmica: fale o que incomoda, mas também escute. Algumas brigas terminam quando alguém finalmente para de tentar ganhar.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra

Libra pode perceber que passou tempo demais tentando deixar todo mundo confortável enquanto colocava as próprias vontades em segundo plano. Hoje, porém, fica mais difícil ignorar aquilo que realmente faz bem.

Isso pode aparecer na forma de um convite aceito sem culpa, de um momento de autocuidado ou simplesmente da decisão de fazer alguma coisa porque dá prazer. Com a Lua entrando em Libra e a Lua Nova chegando amanhã, o signo ganha um empurrão para olhar mais para si e parar de diminuir a própria importância para evitar desconfortos.

Dica cósmica: você não precisa apresentar uma justificativa para cuidar de si. Fazer algo que deixa você feliz já é motivo suficiente.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Peixes

Peixes pode finalmente perceber que evitar uma conversa difícil não está protegendo ninguém. Pelo contrário, quanto mais tempo uma situação desconfortável permanece sem ser discutida, maior fica o desgaste.

Hoje, o signo pode encontrar coragem para estabelecer um limite que já deveria ter sido colocado. Isso não significa criar uma briga ou cortar alguém da própria vida, mas deixar claro o que é aceitável e o que passou do ponto. Depois de dizer aquilo que estava engasgado, Peixes pode sentir um alívio enorme.

Dica cósmica: colocar limites não faz de você uma pessoa difícil. Às vezes, dizer "não" é a maneira mais saudável de preservar uma relação.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno

Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno
Imagem - Globo cogita mudança no Jornal Nacional e pode acabar com tradição de 57 anos

Globo cogita mudança no Jornal Nacional e pode acabar com tradição de 57 anos
Imagem - Campeão do BBB e ex-A Fazenda entram na mira do MP por suspeita de divulgar bets ilegais

Campeão do BBB e ex-A Fazenda entram na mira do MP por suspeita de divulgar bets ilegais