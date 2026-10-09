ASTROLOGIA

4 signos podem resolver hoje o que estavam empurrando há semanas e entrar no fim de semana mais leves

Uma conversa, uma ajuda inesperada ou até a coragem de dizer "não" pode mudar o clima para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13:00

Signos terão boas surpresas financeiras Crédito: Imagem gerada por IA

Sexta-feira costuma ter um efeito curioso: depois de uma semana inteira resolvendo problemas, muita gente só quer desligar a cabeça e deixar as preocupações para segunda. Para quatro signos, porém, hoje pode ser justamente o momento de resolver algo que vinha pesando há algum tempo e, finalmente, entrar no fim de semana com a sensação de que uma pendência ficou para trás.

A Lua entra em Libra às 5h11 desta sexta-feira e, amanhã, 10 de outubro, acontece a Lua Nova no signo. Esse clima favorece conversas mais tranquilas, acordos e decisões que buscam recuperar o equilíbrio. Para esses quatro signos, uma situação que parecia complicada pode ficar bem mais simples quando existe disposição para ouvir, falar e também aceitar ajuda. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode descobrir hoje que não precisa carregar o mundo nas costas. Existe alguma tarefa, responsabilidade ou problema que o signo vinha tentando resolver sozinho porque acredita que ninguém faria aquilo tão bem quanto ele. Só que dividir o peso com uma pessoa de confiança pode transformar completamente a experiência.

Uma atividade que parecia chata pode até se tornar um momento divertido quando feita na companhia certa. Mais importante do que terminar tudo rapidamente será perceber que pedir ajuda não diminui a independência de Áries. Pelo contrário, pode ser justamente o que permite recuperar energia para aquilo que realmente importa.

Dica cósmica: aceite ajuda sem transformar isso em uma disputa. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Câncer

Câncer pode ter uma chance de melhorar o clima dentro de casa. Se existe uma discussão mal resolvida com alguém da família, um parceiro ou até uma pessoa com quem divide o espaço, hoje pode ser um bom momento para baixar a guarda e conversar sem transformar o assunto em um grande acontecimento.

Uma refeição juntos, uma conversa casual ou simplesmente a disposição de ouvir o outro já pode fazer diferença. O mais importante é não entrar na conversa preparado para vencer. Quando Câncer deixa de lado a necessidade de provar quem está certo, fica muito mais fácil recuperar uma convivência que estava pesada.

Dica cósmica: fale o que incomoda, mas também escute. Algumas brigas terminam quando alguém finalmente para de tentar ganhar.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Libra pode perceber que passou tempo demais tentando deixar todo mundo confortável enquanto colocava as próprias vontades em segundo plano. Hoje, porém, fica mais difícil ignorar aquilo que realmente faz bem.

Isso pode aparecer na forma de um convite aceito sem culpa, de um momento de autocuidado ou simplesmente da decisão de fazer alguma coisa porque dá prazer. Com a Lua entrando em Libra e a Lua Nova chegando amanhã, o signo ganha um empurrão para olhar mais para si e parar de diminuir a própria importância para evitar desconfortos.

Dica cósmica: você não precisa apresentar uma justificativa para cuidar de si. Fazer algo que deixa você feliz já é motivo suficiente.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Peixes

Peixes pode finalmente perceber que evitar uma conversa difícil não está protegendo ninguém. Pelo contrário, quanto mais tempo uma situação desconfortável permanece sem ser discutida, maior fica o desgaste.

Hoje, o signo pode encontrar coragem para estabelecer um limite que já deveria ter sido colocado. Isso não significa criar uma briga ou cortar alguém da própria vida, mas deixar claro o que é aceitável e o que passou do ponto. Depois de dizer aquilo que estava engasgado, Peixes pode sentir um alívio enorme.

Dica cósmica: colocar limites não faz de você uma pessoa difícil. Às vezes, dizer "não" é a maneira mais saudável de preservar uma relação.