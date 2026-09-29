ASTROLOGIA

4 signos precisam fazer um pedido antes de outubro chegar, e o que eles desejam pode mudar tudo

Os últimos dias de setembro podem ser o momento ideal para definir o que esses signos querem conquistar em áreas como carreira, dinheiro, amor e sucesso

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:00

Signos, tempo e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro está chegando ao fim, e os últimos dias do mês podem ser mais importantes do que parecem para quatro signos. Em vez de simplesmente esperar outubro chegar para pensar nos próximos passos, eles podem aproveitar este momento para deixar mais claro o que realmente querem construir daqui para frente.

A ideia não é fazer pedidos vagos ou esperar que tudo aconteça sozinho. Para esses signos, manifestar significa escolher uma prioridade, colocar uma intenção no papel e começar a transformar esse desejo em atitudes concretas. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

Áries pode usar os últimos dias de setembro para colocar a carreira no centro dos seus desejos. Em vez de querer conquistar tudo ao mesmo tempo, o signo pode escolher um objetivo profissional específico para buscar em outubro, seja assumir um novo projeto, ganhar mais reconhecimento, encontrar uma oportunidade de trabalho ou simplesmente ter mais confiança para tomar decisões importantes.

O segredo está em trocar a pressa por direção. Áries não precisa aceitar toda oportunidade que aparece, mas identificar aquela que realmente pode aproximá-lo do futuro que deseja.

Dica cósmica: escolha um único objetivo profissional e pense em qual será o primeiro passo concreto para chegar até ele.

Áries no trabalho 1 de 5

Touro

Touro pode direcionar suas intenções para uma área que costuma trazer bastante preocupação: o dinheiro. Os últimos dias de setembro são uma boa oportunidade para definir o que significa segurança financeira de verdade e estabelecer uma meta possível para os próximos meses.

Isso pode envolver organizar as contas, controlar melhor os gastos, quitar uma pendência ou até pensar em uma nova fonte de renda. Mais do que simplesmente ganhar mais, o importante será construir uma relação mais estável e previsível com o próprio dinheiro.

Dica cósmica: escolha uma meta financeira realista para outubro e mude pelo menos um hábito que esteja dificultando sua conquista.

Touro no trabalho 1 de 5

Libra

Libra pode colocar o amor e os relacionamentos no topo da lista de desejos para outubro. Mas, antes de pensar em encontrar alguém, o signo pode se beneficiar de uma reflexão mais honesta sobre o tipo de relação que realmente quer viver.

Para quem está solteiro, vale definir quais características são indispensáveis em uma parceria. Para quem já está em um relacionamento, a intenção pode envolver mais diálogo, respeito, segurança emocional e equilíbrio. Quanto mais claro Libra estiver sobre aquilo que valoriza, menor será a chance de aceitar relações que não combinam com seus desejos.

Dica cósmica: não manifeste apenas uma pessoa para amar. Defina primeiro como você quer se sentir dentro de uma relação.

Libra no trabalho 1 de 5

Capricórnio

Capricórnio pode aproveitar o fim de setembro para pensar grande. Em vez de se concentrar apenas nos resultados imediatos, o signo pode escolher um objetivo profissional importante para os próximos meses e começar a construir o caminho até ele.

Reconhecimento, autoridade e sucesso podem estar entre os principais desejos, mas existe algo ainda mais importante: reconhecer o quanto já foi construído. Nem toda conquista começa com uma novidade. Às vezes, o próximo passo depende justamente de perceber que a base já está pronta.

Dica cósmica: escolha um grande objetivo para os próximos meses e divida a conquista em pequenas ações que possam começar já em outubro.