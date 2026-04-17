ASTROLOGIA

4 signos que podem mudar o status de relacionamento ainda neste final de semana (17 a 19 de abril)

Vênus movimenta o zodíaco e traz reencontros inesperados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:29

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor está pairando no ar nesta sexta-feira, mas ele não vem apenas com promessas vazias; ele vem com profundidade. Com a influência da Lua favorecendo o fortalecimento de laços, o dia é perfeito para quem busca segurança emocional. Para Touro, Libra, Câncer e Aquário, o Anjo do Amor anuncia que decisões definitivas podem ser tomadas hoje. Seja um pedido de namoro, uma reconciliação ou o início de uma conversa sobre o futuro, o clima é de entrega e verdade.



Touro, prepare o coração, pois alguém do passado pode ressurgir trazendo uma nova perspectiva sobre um antigo sentimento. Para quem já tem um par, o momento é de total estabilidade e prazer a dois. Já os librianos sentirão uma necessidade profunda de harmonia, sendo o dia ideal para resolver aquele mal-entendido com alguém especial. Use sua diplomacia natural para transformar conflitos em conexão, pois as estrelas indicam que o perdão está facilitado.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Câncer verá o foco se voltar totalmente para a família e para a construção de um lar acolhedor. Um assunto doméstico que tirava o seu sono finalmente encontrará uma solução pacífica, permitindo que o amor flua sem barreiras. Aquário, por outro lado, vive o amor através da cumplicidade e da amizade. Se você quer sair da rotina, hoje é o dia de propor algo inusitado ao parceiro. A conexão mental será o gatilho para momentos de muita paixão e risadas compartilhadas.

