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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:29
O amor está pairando no ar nesta sexta-feira, mas ele não vem apenas com promessas vazias; ele vem com profundidade. Com a influência da Lua favorecendo o fortalecimento de laços, o dia é perfeito para quem busca segurança emocional. Para Touro, Libra, Câncer e Aquário, o Anjo do Amor anuncia que decisões definitivas podem ser tomadas hoje. Seja um pedido de namoro, uma reconciliação ou o início de uma conversa sobre o futuro, o clima é de entrega e verdade.
Touro, prepare o coração, pois alguém do passado pode ressurgir trazendo uma nova perspectiva sobre um antigo sentimento. Para quem já tem um par, o momento é de total estabilidade e prazer a dois. Já os librianos sentirão uma necessidade profunda de harmonia, sendo o dia ideal para resolver aquele mal-entendido com alguém especial. Use sua diplomacia natural para transformar conflitos em conexão, pois as estrelas indicam que o perdão está facilitado.
Cor de cada signo para 2026
Câncer verá o foco se voltar totalmente para a família e para a construção de um lar acolhedor. Um assunto doméstico que tirava o seu sono finalmente encontrará uma solução pacífica, permitindo que o amor flua sem barreiras. Aquário, por outro lado, vive o amor através da cumplicidade e da amizade. Se você quer sair da rotina, hoje é o dia de propor algo inusitado ao parceiro. A conexão mental será o gatilho para momentos de muita paixão e risadas compartilhadas.
O recado do universo para hoje é: valorize quem está ao seu lado nos momentos comuns. O amor verdadeiro se fortalece nas atitudes práticas e no apoio mútuo. Se você está solteiro, não se feche para as possibilidades que surgirem em ambientes familiares ou encontros casuais. O céu de hoje favorece reencontros que têm o poder de transformar sua vida emocional. Abra espaço para o novo, mas não esqueça de honrar as lições que o passado te ensinou.