LUTO NA MÚSICA

40 discos gravados e 65 anos como missionária: cantora gospel Sara Araújo morre após complicações de cirurgia

Artista de 80 anos foi pioneira da música evangélica no Brasil, dividiu o palco com Elis Regina e fundou uma creche que atende cerca de 100 crianças em Minas Gerais

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:10

Sara Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora e compositora gospel Sara Ribeiro de Castilhos Miranda, conhecida artisticamente como Sara Araújo, morreu aos 80 anos, na noite de sábado (24), em Goiânia (GO). Considerada uma das pioneiras da música evangélica brasileira, ela estava internada em estado grave após apresentar complicações decorrentes de uma cirurgia de emergência.

Um dia antes de morrer, Sara passou por um procedimento cirúrgico devido a complicações relacionadas a uma hérnia. Após a operação, permaneceu internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As causas da morte ainda serão apuradas.

Sara Araújo 1 de 15

Ao longo da carreira, a artista gravou cerca de 40 discos e dedicou 65 anos de sua vida à Igreja Assembleia de Deus. Além de cantora e compositora, também atuou como musicista, artista plástica, filantropa e missionária.

Sara também entrou para a história da música evangélica brasileira por ter sido a primeira cantora do segmento a gravar um disco solo no país, em 1966. A informação consta em uma dissertação de mestrado de Edson Alencar Silva apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Durante a juventude, ela chegou a dividir o palco com Elis Regina em uma apresentação no Clube do Guri, no Rio Grande do Sul.

A cantora foi velada no domingo (25), no Complexo Vale do Cerrado, em Goiânia. Nas redes sociais, a filha, a harpista Aline Araújo, prestou uma homenagem à mãe e destacou a importância de seu trabalho religioso e musical.

"Por meio de sua voz e de seu ministério, tocou corações, levou esperança e marcou gerações. Seu legado permanecerá vivo na história da música gospel brasileira e na memória de todos aqueles que foram alcançados por sua vida e seu louvor", diz o texto publicado pela família.

Além da trajetória artística e missionária, Sara também se dedicou ao trabalho social. Segundo o relato da filha, a cantora adotou Aline quando ela ainda vivia em um orfanato.