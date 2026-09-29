4.300 anos depois, montanha de 157 metros intriga pesquisadores e pode revelar paradeiro da Arca de Noé

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:21
Vista do alto, a formação Durupınar tem o contorno de um barco. A estrutura se estende por cerca de 157 metros em uma região montanhosa do leste da Turquia, perto do Monte Ararat. É essa aparência que, há décadas, leva pesquisadores e curiosos até o local em busca de uma resposta: o que há debaixo da terra?
O capitão İlhan Durupınar identificou a formação em fotografias aéreas em 1959. Desde então, a hipótese de que ali estaria a Arca de Noé ganhou seguidores, embora nenhuma pesquisa tenha comprovado a existência de uma embarcação no local. Parte dos geólogos atribui o formato da estrutura a processos naturais
Agora, uma equipe tenta examinar a área com mais detalhe. Em 2026, o projeto dirigido pelo arqueólogo Cenker Atila, da Universidade Sivas Cumhuriyet, recebeu autorização para realizar uma nova investigação. O trabalho reúne medições do subsolo, coleta de amostras e mapeamento da superfície.
Arca de Noé
Para observar o que existe sob a formação, a equipe utiliza georadar e tomografia de resistividade elétrica, técnica que mede como o solo conduz corrente. Também emprega o LiDAR, que produz mapas detalhados da superfície. Esses recursos ajudam os pesquisadores a escolher onde investigar, mas não identificam, por si só, uma construção humana.
Segundo o Noah’s Ark Scans, levantamentos anteriores apontaram formas angulares abaixo do solo. O projeto também informou que amostras coletadas em 2024 apresentaram uma concentração de matéria orgânica maior dentro da formação do que fora dela. A equipe considera esses resultados motivos para continuar a pesquisa, mas ainda precisa determinar a origem das diferenças encontradas.
As perfurações começaram em setembro de 2026. Com elas, os pesquisadores pretendem obter amostras de camadas mais profundas e comparar o material com as imagens produzidas pelos equipamentos. Até o momento, o projeto não apresentou uma descoberta que confirme a presença da Arca de Noé.
A semelhança com um barco é visível nas fotografias, mas a aparência não revela como a formação surgiu. O geólogo Lorence Collins, em uma análise publicada pela Universidade Estadual da Califórnia em Northridge, concluiu que ela é uma estrutura geológica natural.
Para contestar essa interpretação, a nova equipe precisará apresentar evidências verificáveis de intervenção humana, como materiais ou características de construção identificados nas amostras. Por enquanto, Durupınar segue no centro de uma investigação. Os equipamentos indicam onde procurar; as amostras terão de mostrar o que existe ali.