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4.300 anos depois, montanha de 157 metros intriga pesquisadores e pode revelar paradeiro da Arca de Noé

Com 157 metros de comprimento, estrutura perto do Monte Ararat passa por novas análises; pesquisadores ainda não encontraram provas de que seja uma embarcação

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:21

Imagem aérea mostra o relevo irregular da formação de Durupınar e a área ao redor, registrada durante levantamentos do local
Imagem aérea mostra o relevo irregular da formação de Durupınar e a área ao redor, registrada durante levantamentos do local Crédito: Reprodução

Vista do alto, a formação Durupınar tem o contorno de um barco. A estrutura se estende por cerca de 157 metros em uma região montanhosa do leste da Turquia, perto do Monte Ararat. É essa aparência que, há décadas, leva pesquisadores e curiosos até o local em busca de uma resposta: o que há debaixo da terra?

O capitão İlhan Durupınar identificou a formação em fotografias aéreas em 1959. Desde então, a hipótese de que ali estaria a Arca de Noé ganhou seguidores, embora nenhuma pesquisa tenha comprovado a existência de uma embarcação no local. Parte dos geólogos atribui o formato da estrutura a processos naturais

Agora, uma equipe tenta examinar a área com mais detalhe. Em 2026, o projeto dirigido pelo arqueólogo Cenker Atila, da Universidade Sivas Cumhuriyet, recebeu autorização para realizar uma nova investigação. O trabalho reúne medições do subsolo, coleta de amostras e mapeamento da superfície.

Arca de Noé

A paisagem montanhosa ao redor de Durupınar revela o ambiente em que está localizada a formação estudada por pesquisadores desde a década de 1950 por Reprodução
O formato alongado da formação pode ser observado em detalhe a partir de uma vista aérea do terreno investigado pelos pesquisadores por Reprodução
A formação de Durupınar aparece em uma vista aérea que permite observar o relevo alongado e as marcas naturais do terreno na região próxima ao Monte Ararat por Reprodução
Imagem aérea mostra o relevo irregular da formação de Durupınar e a área ao redor, registrada durante levantamentos do local por Reprodução
Vista aérea aproximada da formação de Durupınar, cuja aparência alongada e semelhante a uma embarcação motivou décadas de pesquisas na região por Reprodução
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A paisagem montanhosa ao redor de Durupınar revela o ambiente em que está localizada a formação estudada por pesquisadores desde a década de 1950 por Reprodução

O que as análises encontraram

Para observar o que existe sob a formação, a equipe utiliza georadar e tomografia de resistividade elétrica, técnica que mede como o solo conduz corrente. Também emprega o LiDAR, que produz mapas detalhados da superfície. Esses recursos ajudam os pesquisadores a escolher onde investigar, mas não identificam, por si só, uma construção humana.

Segundo o Noah’s Ark Scans, levantamentos anteriores apontaram formas angulares abaixo do solo. O projeto também informou que amostras coletadas em 2024 apresentaram uma concentração de matéria orgânica maior dentro da formação do que fora dela. A equipe considera esses resultados motivos para continuar a pesquisa, mas ainda precisa determinar a origem das diferenças encontradas.

As perfurações começaram em setembro de 2026. Com elas, os pesquisadores pretendem obter amostras de camadas mais profundas e comparar o material com as imagens produzidas pelos equipamentos. Até o momento, o projeto não apresentou uma descoberta que confirme a presença da Arca de Noé.

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Hipótese divide pesquisadores

A semelhança com um barco é visível nas fotografias, mas a aparência não revela como a formação surgiu. O geólogo Lorence Collins, em uma análise publicada pela Universidade Estadual da Califórnia em Northridge, concluiu que ela é uma estrutura geológica natural.

Para contestar essa interpretação, a nova equipe precisará apresentar evidências verificáveis de intervenção humana, como materiais ou características de construção identificados nas amostras. Por enquanto, Durupınar segue no centro de uma investigação. Os equipamentos indicam onde procurar; as amostras terão de mostrar o que existe ali.

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