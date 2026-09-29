CURIOSIDADES

4.300 anos depois, montanha de 157 metros intriga pesquisadores e pode revelar paradeiro da Arca de Noé

Com 157 metros de comprimento, estrutura perto do Monte Ararat passa por novas análises; pesquisadores ainda não encontraram provas de que seja uma embarcação



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:21

Imagem aérea mostra o relevo irregular da formação de Durupınar e a área ao redor, registrada durante levantamentos do local Crédito: Reprodução

Vista do alto, a formação Durupınar tem o contorno de um barco. A estrutura se estende por cerca de 157 metros em uma região montanhosa do leste da Turquia, perto do Monte Ararat. É essa aparência que, há décadas, leva pesquisadores e curiosos até o local em busca de uma resposta: o que há debaixo da terra?

O capitão İlhan Durupınar identificou a formação em fotografias aéreas em 1959. Desde então, a hipótese de que ali estaria a Arca de Noé ganhou seguidores, embora nenhuma pesquisa tenha comprovado a existência de uma embarcação no local. Parte dos geólogos atribui o formato da estrutura a processos naturais

Agora, uma equipe tenta examinar a área com mais detalhe. Em 2026, o projeto dirigido pelo arqueólogo Cenker Atila, da Universidade Sivas Cumhuriyet, recebeu autorização para realizar uma nova investigação. O trabalho reúne medições do subsolo, coleta de amostras e mapeamento da superfície.

Arca de Noé 1 de 5

O que as análises encontraram

Para observar o que existe sob a formação, a equipe utiliza georadar e tomografia de resistividade elétrica, técnica que mede como o solo conduz corrente. Também emprega o LiDAR, que produz mapas detalhados da superfície. Esses recursos ajudam os pesquisadores a escolher onde investigar, mas não identificam, por si só, uma construção humana.

Segundo o Noah’s Ark Scans, levantamentos anteriores apontaram formas angulares abaixo do solo. O projeto também informou que amostras coletadas em 2024 apresentaram uma concentração de matéria orgânica maior dentro da formação do que fora dela. A equipe considera esses resultados motivos para continuar a pesquisa, mas ainda precisa determinar a origem das diferenças encontradas.

As perfurações começaram em setembro de 2026. Com elas, os pesquisadores pretendem obter amostras de camadas mais profundas e comparar o material com as imagens produzidas pelos equipamentos. Até o momento, o projeto não apresentou uma descoberta que confirme a presença da Arca de Noé.

Hipótese divide pesquisadores

A semelhança com um barco é visível nas fotografias, mas a aparência não revela como a formação surgiu. O geólogo Lorence Collins, em uma análise publicada pela Universidade Estadual da Califórnia em Northridge, concluiu que ela é uma estrutura geológica natural.