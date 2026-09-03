5 cabines, beach club e 'atmosfera sofisticada': como é o megaiate de R$ 97 milhões usado por Virginia e Vini Jr. em Ibiza

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Giuliana Mancini
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:33
Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, aproveitaram dias de descanso em Ibiza, na Espanha, a bordo de um megaiate que chama atenção pelo tamanho e pelo luxo. A embarcação tem 38,2 metros, cinco cabines e até um beach club de 80 m², além de uma suíte de 36 m² no convés superior.
Trata-se de um Maori M125, também chamado de K+, construído pelo estaleiro italiano Maori Yacht. Uma embarcação do mesmo modelo está anunciada na YachtBuyer (um marketplace digital britânico voltado para o mercado náutico) por 16,5 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 97 milhões na cotação atual.
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza
Com pintura preta e visual imponente, o megaiate foi projetado para unir sofisticação e conforto. O exterior é assinado pelo Studio Architettura Marco Ciampa, enquanto os ambientes internos foram concebidos pela Pulina Exclusive Interiors.
A embarcação pode receber até 10 hóspedes, distribuídos em cinco cabines. Uma das acomodações de maior destaque é a suíte de 36 m² localizada no convés superior. O iate também conta com espaço para até sete tripulantes, permitindo atendimento exclusivo aos passageiros.
Beach club de 80 m²
Um dos grandes diferenciais do megaiate é o beach club, espaço dedicado ao lazer localizado na área externa da embarcação. Com 80 m², o ambiente conta com plataforma de banho, espreguiçadeiras, cozinha e bar integrados.
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza
No convés principal, há ainda um lounge externo contemporâneo. As portas de vidro ajudam a integrar os ambientes e criam uma sensação de amplitude.
Interior sofisticado
Dentro da embarcação, o luxo aparece no salão principal, que reúne sofás, iluminação geométrica no teto e uma área de jantar com capacidade para até 10 pessoas.
Segundo informações da YachtBuyer, os materiais e móveis foram escolhidos para criar "uma atmosfera sofisticada e convidativa".
Viagem de Vini e Virginia
Virginia e Vini Jr. viajaram para Ibiza no último fim de semana de agosto, durante uma folga do jogador dos compromissos com o Real Madrid. Os dois compartilharam registros da viagem nas redes sociais.
A influenciadora está na Espanha acompanhada dos três filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos do relacionamento com Zé Felipe.
Durante o passeio pelo megaiate, Virginia usou um biquíni verde-limão com vermelho e posou para Vini Jr., que fotografou a namorada com uma câmera analógica.