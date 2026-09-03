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5 cabines, beach club e 'atmosfera sofisticada': como é o megaiate de R$ 97 milhões usado por Virginia e Vini Jr. em Ibiza

Embarcação de 38 metros tem suíte de 36 m², espaço de 80 m² com plataforma de banho e acomoda até 10 hóspedes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:33

Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, aproveitaram dias de descanso em Ibiza, na Espanha, a bordo de um megaiate que chama atenção pelo tamanho e pelo luxo. A embarcação tem 38,2 metros, cinco cabines e até um beach club de 80 m², além de uma suíte de 36 m² no convés superior.

Trata-se de um Maori M125, também chamado de K+, construído pelo estaleiro italiano Maori Yacht. Uma embarcação do mesmo modelo está anunciada na YachtBuyer (um marketplace digital britânico voltado para o mercado náutico) por 16,5 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 97 milhões na cotação atual.

Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza

Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
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Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
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Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução
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Megaiate que Virginia Fonseca e Vini Jr. curtiram em Ibiza por YachtBuyer/Reprodução

Com pintura preta e visual imponente, o megaiate foi projetado para unir sofisticação e conforto. O exterior é assinado pelo Studio Architettura Marco Ciampa, enquanto os ambientes internos foram concebidos pela Pulina Exclusive Interiors.

A embarcação pode receber até 10 hóspedes, distribuídos em cinco cabines. Uma das acomodações de maior destaque é a suíte de 36 m² localizada no convés superior. O iate também conta com espaço para até sete tripulantes, permitindo atendimento exclusivo aos passageiros.

Beach club de 80 m²

Um dos grandes diferenciais do megaiate é o beach club, espaço dedicado ao lazer localizado na área externa da embarcação. Com 80 m², o ambiente conta com plataforma de banho, espreguiçadeiras, cozinha e bar integrados.

Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza

Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram megaiate em Ibiza por Reprodução/Instagram

No convés principal, há ainda um lounge externo contemporâneo. As portas de vidro ajudam a integrar os ambientes e criam uma sensação de amplitude.

Interior sofisticado

Dentro da embarcação, o luxo aparece no salão principal, que reúne sofás, iluminação geométrica no teto e uma área de jantar com capacidade para até 10 pessoas.

Segundo informações da YachtBuyer, os materiais e móveis foram escolhidos para criar "uma atmosfera sofisticada e convidativa".

Viagem de Vini e Virginia

Virginia e Vini Jr. viajaram para Ibiza no último fim de semana de agosto, durante uma folga do jogador dos compromissos com o Real Madrid. Os dois compartilharam registros da viagem nas redes sociais.

A influenciadora está na Espanha acompanhada dos três filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos do relacionamento com Zé Felipe.

Durante o passeio pelo megaiate, Virginia usou um biquíni verde-limão com vermelho e posou para Vini Jr., que fotografou a namorada com uma câmera analógica.

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr.

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