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5 signos atraem sucesso e abundância hoje (18 de setembro), e um novo ciclo pode começar com dinheiro e boas oportunidades

O dia 18/9 marca um encerramento importante para esses signos, abrindo espaço para conquistas, prosperidade e um recomeço cheio de possibilidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 18 de setembro, tem um significado especial na numerologia por reunir os números 9, 1 e 8. A combinação é associada ao encerramento de ciclos, ao início de uma nova fase e à busca por crescimento e realização.

Para cinco signos, esse momento pode representar justamente a passagem de uma etapa para outra. Depois de experiências que exigiram paciência, escolhas difíceis e muita persistência, eles entram em um período mais favorável para colher resultados e perceber que alguns finais eram necessários para abrir espaço para algo maior. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries chega a este momento com a sensação de que uma fase importante ficou para trás. Tudo aquilo que exigiu esforço, coragem e insistência começa a fazer mais sentido quando você olha para o caminho percorrido.

O dia 18 pode trazer a percepção de que aquela iniciativa que parecia pequena ganhou força e agora pode conduzir você para uma oportunidade maior. O segredo é não ficar preso ao que já terminou. Existe mais pela frente, e você está mais preparado do que estava no começo dessa jornada.

Dica cósmica: não desperdice energia tentando recuperar o que ficou para trás. Use sua coragem para investir no próximo passo.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Touro

Touro pode perceber que uma mudança que antes parecia incerta começa a mostrar seus primeiros resultados. O encerramento de uma etapa ajuda a organizar prioridades e deixa mais claro onde vale a pena colocar tempo, dinheiro e energia.

A prosperidade aqui não aparece necessariamente como um golpe de sorte, mas como consequência de escolhas mais conscientes. O que você aprendeu nos últimos meses pode se transformar em uma vantagem importante para construir algo mais estável.

Dica cósmica: reconheça o quanto você evoluiu e use essa experiência para tomar decisões mais seguras.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem sabe lidar com jornadas longas quando consegue enxergar um propósito no caminho. Por isso, o encerramento de um ciclo pode ser especialmente significativo agora: você começa a perceber que todo aquele esforço não foi desperdiçado.

Hoje pode surgir uma nova possibilidade ligada ao trabalho, aos planos pessoais ou até a uma habilidade que você desenvolveu com o tempo. A sensação é de estar deixando uma fase de preparação para entrar em outra na qual seus conhecimentos podem finalmente ganhar mais espaço.

Dica cósmica: pare de esperar que tudo esteja perfeito antes de avançar. Você já tem experiência suficiente para começar.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Libra

Libra entra neste momento buscando mais equilíbrio e pode finalmente perceber que algumas situações precisavam terminar para que a vida encontrasse um novo ritmo. O dia 18 favorece essa sensação de fechamento e pode trazer mais tranquilidade depois de um período de dúvidas.

Com menos peso do passado, fica mais fácil enxergar as oportunidades que estão surgindo. Uma escolha feita com calma, justiça e confiança pode abrir caminho para uma fase mais próspera, inclusive em questões financeiras ou profissionais.

Dica cósmica: escolha o que traz equilíbrio de verdade, e não apenas aquilo que evita conflitos.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes chega ao dia 18 depois de insistir mesmo quando nem tudo parecia dar certo. Você manteve a esperança, atravessou momentos confusos e continuou acreditando que as coisas poderiam se ajeitar. Agora, essa persistência pode começar a ser recompensada.

O encerramento de um ciclo abre espaço para uma fase mais generosa, com chances de crescimento, boas notícias e oportunidades que antes pareciam distantes. O mais importante é não deixar que experiências antigas façam você duvidar do que está começando a acontecer.

Dica cósmica: permita-se acreditar nas novas possibilidades, mas transforme esperança em atitude sempre que uma oportunidade aparecer.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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