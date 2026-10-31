ASTROLOGIA

5 signos começam a ver a vida melhorar depois do Dia das Bruxas, e uma surpresa pode mudar tudo

A data de 31 de outubro traz um convite para recomeçar, recuperar a esperança e perceber que desejos antigos podem finalmente sair do papel

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e Dia das Bruxas Crédito: Imagem gerada por IA

O Dia das Bruxas pode até ser conhecido pelas fantasias assustadoras, mas, para cinco signos do zodíaco, o sábado (31 de outubro) promete um cenário bem mais animador. A combinação simbólica dos números 10 e 31 representa um incentivo para deixar algumas preocupações para trás e abrir espaço para mudanças positivas.

Depois de um período de incertezas, a sensação é de que a vida pode começar a caminhar em uma direção melhor. Uma situação que parecia sem solução pode ganhar uma nova perspectiva, enquanto desejos antigos voltam a parecer possíveis. Confira quais signos têm motivos para encarar o futuro com mais confiança, na previsão do site "Your Tango".

Câncer

Os cancerianos podem sentir que as coisas finalmente estão conspirando a seu favor. O momento favorece a chegada de boas notícias e a percepção de que existe muito mais apoio ao redor do que você imaginava. Em vez de desconfiar de tudo, permita-se receber carinho, reconhecimento e as oportunidades que surgirem.

Também será importante confiar mais na própria capacidade de lidar com o que vem pela frente. Você tem condições de aproveitar esse período positivo, desde que não deixe o medo de mudanças impedir seus próximos passos.

Dica cósmica: receba as coisas boas sem procurar um problema escondido em cada conquista.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Os leoninos podem recuperar uma esperança que estava ficando pelo caminho. Talvez você tenha começado a duvidar de que determinada situação pudesse melhorar, mas agora existe espaço para enxergar novas possibilidades. O que parecia um túnel sem saída pode começar a apresentar sinais de mudança.

O Dia das Bruxas funciona como um lembrete para não desistir dos seus planos. Grandes conquistas nem sempre aparecem de uma vez, mas manter a confiança e continuar se movimentando pode fazer toda a diferença. Há motivos para acreditar que dias melhores estão chegando.

Dica cósmica: não deixe uma sequência de dificuldades fazer você esquecer tudo o que ainda pode conquistar.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Os librianos podem perceber que estão mais perto de conquistar aquilo que tanto desejam. Por isso, vale prestar atenção aos próprios planos e até às coisas que você costuma dizer que gostaria de realizar. Às vezes, a correria do cotidiano faz com que desejos importantes sejam deixados de lado.

Agora, o desafio é reconhecer o que realmente importa e transformar intenção em atitude. Suas palavras podem revelar muito sobre suas prioridades, mas são as escolhas que vão ajudar a construir a vida que você deseja. Não tenha medo de assumir seus objetivos.

Dica cósmica: escreva três coisas que deseja conquistar e escolha uma delas para começar a colocar em prática.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Os escorpianos podem receber um incentivo para retomar uma situação que ficou esquecida. Algo que parecia promissor no passado talvez não tivesse condições de avançar naquele momento, mas agora merece uma nova avaliação. Pode ser um projeto, uma ideia ou até um caminho que você deixou de considerar.

O importante é perceber que as circunstâncias mudam e que uma possibilidade antiga não precisa continuar parada para sempre. Se ainda existe interesse e disposição para investir nela, vale investigar o que pode ser feito de diferente desta vez.

Dica cósmica: não descarte uma ideia só porque ela não funcionou antes. Avalie se agora existem condições melhores.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Os capricornianos podem se deparar com uma situação capaz de tornar a rotina mais leve e abrir perspectivas animadoras. A sensação de que algo finalmente está se encaixando pode trazer a confiança necessária para avançar em uma decisão importante.

Nem sempre é preciso analisar cada detalhe até encontrar uma resposta perfeita. Em alguns momentos, reconhecer o que você realmente deseja já é um bom começo. Confie na experiência acumulada, mas não transforme o excesso de cautela em um obstáculo para a mudança.

Dica cósmica: quando uma possibilidade fizer sentido para seus objetivos, pare de adiar e dê o primeiro passo.