ASTROLOGIA

5 signos entram em uma fase muito mais favorável a partir de hoje (12 de novembro), e os próximos dias prometem boas surpresas

Com a chegada da Lua a Capricórnio, estes signos podem ganhar mais confiança, fortalecer relações e encontrar caminhos para transformar planos em conquistas

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:00

Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quinta-feira (12), cinco signos podem perceber que algumas situações começam a se encaixar melhor. O dia ganha um novo ritmo no fim da tarde, quando a Lua entra em Capricórnio, às 17h27, favorecendo uma postura mais prática diante dos desafios e ajudando a transformar aprendizados recentes em atitudes concretas.

A previsão indica um período de mais confiança, reconhecimento e clareza sobre os próximos passos. Para esses signos, o melhor não está apenas nas conquistas que já aconteceram, mas também na possibilidade de construir algo duradouro com o que aprenderam pelo caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode começar a perceber que até as experiências mais inesperadas tiveram alguma importância. Uma decisão arriscada ou uma situação em que foi preciso sair da zona de conforto pode ter deixado aprendizados que agora começam a fazer sentido. Em vez de olhar apenas para o que deu errado ou fugiu do controle, vale reconhecer a própria capacidade de se adaptar.

A partir de hoje, você pode encontrar maneiras de transformar dificuldades em algo positivo. Aquilo que parecia uma aposta incerta talvez tenha aberto caminhos que não estavam no seu radar. O momento favorece a confiança no próprio percurso e a percepção de que nem todo resultado importante aparece exatamente como foi planejado.

Dica cósmica: não diminua suas conquistas só porque o caminho foi diferente do esperado. Você também merece comemorar tudo o que aprendeu no processo.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Câncer

Câncer pode sentir que finalmente encontrou o apoio necessário para dar um passo importante. Depois de um período de dúvidas, fica mais fácil reconhecer quem está ao seu lado e como essas parcerias contribuem para seus planos. A sensação de não precisar resolver tudo sozinho pode trazer tranquilidade e ajudar a recuperar o foco.

Essa segurança também favorece a vida profissional e financeira. Com pessoas confiáveis por perto, você tende a ter mais disposição para assumir suas responsabilidades e aproveitar oportunidades sem deixar de lado os momentos de espontaneidade. O segredo será valorizar as boas alianças e fazer a sua parte para que elas continuem funcionando.

Dica cósmica: aceite ajuda quando ela vier de quem realmente quer ver você bem. Construir algo em conjunto não diminui seu mérito.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Leão pode perceber que conquistar a confiança das pessoas também significa assumir responsabilidades. Se você ocupa uma posição de liderança ou costuma ser uma referência para quem está ao redor, será importante entender que suas decisões afetam mais gente do que imagina.

A partir de hoje, a previsão favorece o reconhecimento da própria capacidade de conduzir situações importantes. Mesmo nos momentos de insegurança, você pode descobrir que está mais preparado do que pensava. Encare esse papel com coragem, mas sem esquecer de manter a leveza e encontrar motivos para se divertir durante o caminho.

Dica cósmica: liderança não é fazer tudo sozinho. Confie nas pessoas que caminham com você e lembre-se de que também é possível levar as responsabilidades com bom humor.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Libra

Uma mudança importante pode marcar o início de uma etapa diferente para Libra. Depois de perceber que algumas situações já não combinam com seus desejos, fica mais fácil decidir o que merece continuar e onde vale investir energia. O desafio agora é transformar essa percepção em escolhas que façam sentido no dia a dia.

A partir desta quinta-feira, você também pode encontrar um equilíbrio melhor entre otimismo e realismo. Isso ajuda a reconhecer quais relações e compromissos são realmente importantes, sem confundir carinho com obrigação. Nem tudo o que você mantém precisa continuar fazendo parte da sua rotina, especialmente quando não existe mais troca ou satisfação.

Dica cósmica: antes de dizer sim, pergunte a si mesmo se você realmente quer ou se está apenas tentando não decepcionar alguém.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Aquário pode receber sinais de que escolhas pouco convencionais também são capazes de trazer bons resultados. Sua maneira diferente de enxergar o mundo, mesmo quando não agrada a todo mundo, pode abrir portas e atrair situações favoráveis. Não é preciso seguir o caminho mais óbvio para chegar aonde você deseja.

A partir de hoje, também fica mais fácil perceber que algumas conquistas não são acontecimentos isolados, mas parte de algo que pode continuar crescendo. Os desafios enfrentados até aqui ajudaram a construir uma visão mais ampla sobre seus objetivos. Confie no que aprendeu e não tenha pressa de abandonar um caminho que ainda tem muito a oferecer.

Dica cósmica: não troque sua autenticidade pela aprovação dos outros. Continue defendendo suas ideias, mas mantenha espaço para aprender e ajustar a rota.