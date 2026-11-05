Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos estão prestes a viver uma mudança sem volta hoje (5 de novembro); entenda o que o Dia do Número do Anjo 11/5 reserva

O Dia do Número do Anjo 11/5 simboliza mudanças importantes e pode marcar o começo de um período mais leve para quem enfrentou uma sequência de problemas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:00

Signo e felicidade
Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (5) carrega um significado especial na numerologia por causa da combinação 11/5, conhecida como Dia do Número do Anjo. Enquanto o número 11 está associado à intuição e à percepção, o 5 simboliza mudanças e transformações. Para cinco signos, essa combinação representa a possibilidade de encerrar situações desgastantes e começar a enxergar a vida por outro ângulo.

Depois de lidar com contratempos, frustrações e momentos em que parecia impossível sair do lugar, algumas coisas podem finalmente começar a se encaixar. A previsão aponta para mudanças que ajudam a recuperar a confiança, fortalecer relações e até tomar decisões que estavam sendo adiadas. As informações são do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos podem atrair sucesso financeiro e encontrar uma chance de melhorar de vida hoje (5 de novembro)

3 signos podem atrair sucesso financeiro e encontrar uma chance de melhorar de vida hoje (5 de novembro)

Imagem - O universo promete acabar com a solidão de 3 signos hoje (5 de novembro); encontros e conexões podem mudar o dia

O universo promete acabar com a solidão de 3 signos hoje (5 de novembro); encontros e conexões podem mudar o dia

Imagem - Hoje (5 de novembro), decisões práticas ajudam a organizar a rotina e evitar problemas

Hoje (5 de novembro), decisões práticas ajudam a organizar a rotina e evitar problemas

Touro

A sua bênção nesta quinta-feira pode chegar de duas maneiras: uma aposta feita no passado começa a dar resultado ou surge uma situação que exige coragem para dar um passo adiante. Só você sabe qual dessas possibilidades combina com o momento que está vivendo, mas ambas podem representar o início de uma fase menos pesada.

O Dia do Número do Anjo 11/5 traz um convite para não deixar o medo impedir uma mudança necessária. Assumir riscos pode ser assustador, mas também abre caminhos que não apareceriam se você continuasse esperando por garantias. Não é preciso agir sem pensar, mas vale considerar uma oportunidade que parece promissora.

Dica cósmica: não confunda cautela com paralisia. Avalie os riscos, mas não deixe o medo decidir tudo por você.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Gêmeos

As mudanças estão acontecendo, e tentar controlar cada detalhe pode acabar aumentando sua ansiedade. Nesta quinta-feira, talvez você perceba que insistir em uma situação que já está se transformando não vai trazer os resultados esperados. Em vez de lutar contra o inevitável, procure entender o que essa novidade pode ensinar.

O Dia do Número do Anjo 11/5 convida você a preservar a tranquilidade mesmo diante de acontecimentos inesperados. Nem tudo precisa fazer sentido imediatamente. Algumas respostas aparecem com o tempo, especialmente quando você deixa de gastar energia tentando manter as coisas exatamente como eram. Os dias difíceis podem estar ficando para trás, mesmo que ainda não seja possível enxergar todo o caminho.

Dica cósmica: concentre-se no que está ao seu alcance e permita que o restante encontre seu próprio rumo.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Libra

Você passou por uma sequência de altos e baixos que esteve longe de ser divertida. Em alguns momentos, pode até ter pensado que os problemas não teriam fim. Mas a quinta-feira chega com a possibilidade de diminuir essa pressão e permitir que você respire um pouco mais aliviado.

O que parecia distante começa a ficar mais próximo. As dificuldades enfrentadas não precisam ter sido em vão, e você pode finalmente perceber que algumas situações estavam preparando o terreno para algo melhor. Reconheça o quanto conseguiu suportar, mas não sinta que precisa continuar aguentando tudo para provar sua força.

Dica cósmica: comemore cada avanço, mesmo os pequenos. Você não precisa esperar que tudo esteja perfeito para reconhecer que as coisas estão melhorando.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Escorpião

No Dia do Número do Anjo 11/5, você pode perceber que suas tentativas de mudar uma situação começam a produzir o resultado que tanto esperava. Nem sempre as coisas acontecem no ritmo desejado, e houve momentos em que parecia que nada daria certo, apesar de todo o seu esforço.

Agora, porém, uma mudança importante pode começar a se consolidar. A sensação é de que você finalmente está deixando para trás algo que já não combinava com a vida que deseja construir. Mais do que uma melhora passageira, essa transformação pode ajudar a estabelecer um caminho diferente daqui em diante.

Dica cósmica: não volte a situações que você já sabe que não fazem bem. Dê espaço para o novo se firmar.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Você costuma estar disponível quando as pessoas precisam, mas nem sempre recebe o mesmo cuidado em troca. Nesta quinta-feira, essa dinâmica pode começar a mudar. Pessoas que você considerava distantes ou pouco atentas aos seus esforços podem demonstrar que também estão dispostas a oferecer apoio.

O Dia do Número do Anjo 11/5 destaca a importância das relações em que existe reciprocidade. Você não precisa carregar tudo sozinho nem assumir a responsabilidade por resolver os problemas de todo mundo. Quando o cuidado é compartilhado, a vida fica menos pesada, e você pode recuperar a confiança em quem está ao seu lado.

Dica cósmica: permita-se receber ajuda. Ser independente não significa precisar dar conta de tudo sem ninguém.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Mais recentes

Imagem - Risoto falso de calabresa na panela de pressão: receita cremosa fica pronta em 10 minutos

Risoto falso de calabresa na panela de pressão: receita cremosa fica pronta em 10 minutos
Imagem - Com vista para as montanhas, casal de apresentadores mostra sítio no interior com pomar, piscina de borda infinita e criação de galinhas

Com vista para as montanhas, casal de apresentadores mostra sítio no interior com pomar, piscina de borda infinita e criação de galinhas
Imagem - Marília Mendonça deixou fortuna de R$ 500 milhões; saiba quem ficou com a herança da cantora

Marília Mendonça deixou fortuna de R$ 500 milhões; saiba quem ficou com a herança da cantora