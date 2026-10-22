ASTROLOGIA

5 signos percebem ainda hoje (22 de outubro) que estão aceitando menos do que merecem e precisam tomar uma decisão

Esses signos podem enxergar a verdade sobre relações desgastantes, abandonar ilusões e entender quem realmente vale a pena manter por perto

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, quinta-feira, 22 de outubro, cinco signos podem finalmente entender o que precisam mudar em suas relações. Depois de insistir em situações que nem sempre oferecem o mesmo cuidado e dedicação, Áries, Leão, Libra, Sagitário e Aquário tendem a perceber com mais clareza o que faz sentido manter e o que já não combina com seus valores.

Na astrologia, essa reflexão ganha força com Vênus retrógrado em Escorpião, iniciado em 3 de outubro. O período convida a rever vínculos afetivos, questionar expectativas e avaliar se existe equilíbrio entre o que cada pessoa oferece e recebe. A questão não é desistir diante da primeira dificuldade, mas reconhecer quando insistir significa deixar as próprias necessidades em segundo plano. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que está se esforçando demais para fazer algo dar certo sem receber o mesmo empenho de quem deveria estar ao seu lado. O signo pode ter construído uma relação, um projeto ou uma parceria com dedicação, mas começa a questionar se as outras pessoas estão cumprindo a parte delas. Hoje, essa diferença tende a ficar mais evidente, incentivando uma conversa sincera sobre responsabilidades e expectativas.

Ao mesmo tempo, Áries pode reconhecer que nem toda conexão intensa é necessariamente a melhor escolha. Uma pessoa mais discreta, constante e confiável talvez tenha demonstrado qualidades que passaram despercebidas enquanto o signo estava concentrado em outra situação. Ainda dá tempo de rever prioridades e escolher aquilo que oferece mais segurança e reciprocidade.

Dica cósmica: não carregue uma parceria inteira nas costas. Deixe claro o que espera dos outros e observe se as atitudes correspondem às promessas.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Leão

Leão pode começar a enxergar com mais clareza uma situação que há algum tempo provoca dúvidas. Em certos momentos, tudo parece indicar que uma relação tem futuro; em outros, a instabilidade faz o signo questionar se está investindo sentimentos em algo que não oferece a mesma segurança. Hoje, pode ficar mais difícil ignorar a diferença entre aquilo que Leão deseja acreditar e o que realmente acontece.

O aprendizado está em reconhecer o próprio valor antes de continuar apostando em uma situação desgastante. Se a relação abala a confiança do signo em si mesmo, vale avaliar se ainda existe espaço para construir algo saudável. Leão não precisa tomar uma decisão impulsiva, mas merece olhar para os fatos e considerar o que realmente lhe faz bem.

Dica cósmica: observe as atitudes, não apenas as promessas. Uma relação saudável não deve exigir que você abra mão da própria autoestima para continuar nela.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Libra costuma fazer concessões para manter a harmonia, mas pode perceber que a flexibilidade ultrapassou os limites do razoável. Em vez de encontrar um meio-termo, o signo talvez esteja sendo pressionado a aceitar condições que ferem seus valores ou deixam suas próprias necessidades em segundo plano. Hoje, chega o momento de questionar se vale a pena sustentar esse desequilíbrio.

A escolha pode ser difícil, especialmente quando Libra tem medo de perder alguém importante. Ainda assim, preservar uma relação não deveria exigir que o signo se anule. Se apenas uma pessoa cede, enquanto a outra determina as regras, talvez seja hora de rever os acordos ou considerar um afastamento. Recuperar a paz também significa aprender a dizer não.

Dica cósmica: não confunda compromisso com sacrifício constante. Defenda seus limites e procure relações em que o respeito funcione nos dois sentidos.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode reconhecer que uma relação vem consumindo mais energia do que deveria. Na tentativa de apoiar alguém que enfrenta dificuldades, o signo talvez tenha assumido responsabilidades que não são suas e esperado que a dedicação recebida de volta fosse proporcional àquela que oferece. Com o tempo, essa dinâmica pode ter se tornado desgastante, deixando Sagitário sem espaço para cuidar de si.

Hoje, a reflexão passa por distinguir apoio de dependência emocional. É possível se importar com alguém sem assumir a missão de resolver todos os seus problemas. Se a outra pessoa recebe atenção e ajuda, mas não demonstra disposição para construir uma relação equilibrada, Sagitário pode precisar estabelecer limites mais firmes e recuperar o espaço que perdeu na própria vida.

Dica cósmica: ofereça apoio sem abandonar suas necessidades. Você pode gostar de alguém e, ainda assim, decidir que não vai continuar sustentando uma relação sozinho.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode perceber que se apegou mais à promessa de uma relação do que à realidade que ela oferece. Talvez alguém tenha apresentado planos grandiosos, despertado expectativas e feito o signo acreditar em um futuro que nunca se concretizou. Hoje, a diferença entre discurso e atitude pode ficar evidente, ajudando Aquário a entender que boas intenções declaradas não substituem compromisso.

Mesmo que a descoberta provoque frustração, não é necessário fingir que a experiência não teve importância. Essa conexão pode ter ajudado o signo a descobrir desejos, limites e aspectos de si mesmo que ainda não conhecia. O desafio é levar esse aprendizado adiante sem continuar preso a alguém que não demonstra querer construir a mesma coisa.

Dica cósmica: avalie uma relação pelo que ela realmente oferece. Você pode valorizar o que viveu sem insistir em uma história que já não corresponde às suas expectativas.