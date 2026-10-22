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5 signos percebem ainda hoje (22 de outubro) que estão aceitando menos do que merecem e precisam tomar uma decisão

Esses signos podem enxergar a verdade sobre relações desgastantes, abandonar ilusões e entender quem realmente vale a pena manter por perto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, quinta-feira, 22 de outubro, cinco signos podem finalmente entender o que precisam mudar em suas relações. Depois de insistir em situações que nem sempre oferecem o mesmo cuidado e dedicação, Áries, Leão, Libra, Sagitário e Aquário tendem a perceber com mais clareza o que faz sentido manter e o que já não combina com seus valores.

Na astrologia, essa reflexão ganha força com Vênus retrógrado em Escorpião, iniciado em 3 de outubro. O período convida a rever vínculos afetivos, questionar expectativas e avaliar se existe equilíbrio entre o que cada pessoa oferece e recebe. A questão não é desistir diante da primeira dificuldade, mas reconhecer quando insistir significa deixar as próprias necessidades em segundo plano. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode perceber que está se esforçando demais para fazer algo dar certo sem receber o mesmo empenho de quem deveria estar ao seu lado. O signo pode ter construído uma relação, um projeto ou uma parceria com dedicação, mas começa a questionar se as outras pessoas estão cumprindo a parte delas. Hoje, essa diferença tende a ficar mais evidente, incentivando uma conversa sincera sobre responsabilidades e expectativas.

Ao mesmo tempo, Áries pode reconhecer que nem toda conexão intensa é necessariamente a melhor escolha. Uma pessoa mais discreta, constante e confiável talvez tenha demonstrado qualidades que passaram despercebidas enquanto o signo estava concentrado em outra situação. Ainda dá tempo de rever prioridades e escolher aquilo que oferece mais segurança e reciprocidade.

Dica cósmica: não carregue uma parceria inteira nas costas. Deixe claro o que espera dos outros e observe se as atitudes correspondem às promessas.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Leão

Leão pode começar a enxergar com mais clareza uma situação que há algum tempo provoca dúvidas. Em certos momentos, tudo parece indicar que uma relação tem futuro; em outros, a instabilidade faz o signo questionar se está investindo sentimentos em algo que não oferece a mesma segurança. Hoje, pode ficar mais difícil ignorar a diferença entre aquilo que Leão deseja acreditar e o que realmente acontece.

O aprendizado está em reconhecer o próprio valor antes de continuar apostando em uma situação desgastante. Se a relação abala a confiança do signo em si mesmo, vale avaliar se ainda existe espaço para construir algo saudável. Leão não precisa tomar uma decisão impulsiva, mas merece olhar para os fatos e considerar o que realmente lhe faz bem.

Dica cósmica: observe as atitudes, não apenas as promessas. Uma relação saudável não deve exigir que você abra mão da própria autoestima para continuar nela.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra costuma fazer concessões para manter a harmonia, mas pode perceber que a flexibilidade ultrapassou os limites do razoável. Em vez de encontrar um meio-termo, o signo talvez esteja sendo pressionado a aceitar condições que ferem seus valores ou deixam suas próprias necessidades em segundo plano. Hoje, chega o momento de questionar se vale a pena sustentar esse desequilíbrio.

A escolha pode ser difícil, especialmente quando Libra tem medo de perder alguém importante. Ainda assim, preservar uma relação não deveria exigir que o signo se anule. Se apenas uma pessoa cede, enquanto a outra determina as regras, talvez seja hora de rever os acordos ou considerar um afastamento. Recuperar a paz também significa aprender a dizer não.

Dica cósmica: não confunda compromisso com sacrifício constante. Defenda seus limites e procure relações em que o respeito funcione nos dois sentidos.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário pode reconhecer que uma relação vem consumindo mais energia do que deveria. Na tentativa de apoiar alguém que enfrenta dificuldades, o signo talvez tenha assumido responsabilidades que não são suas e esperado que a dedicação recebida de volta fosse proporcional àquela que oferece. Com o tempo, essa dinâmica pode ter se tornado desgastante, deixando Sagitário sem espaço para cuidar de si.

Hoje, a reflexão passa por distinguir apoio de dependência emocional. É possível se importar com alguém sem assumir a missão de resolver todos os seus problemas. Se a outra pessoa recebe atenção e ajuda, mas não demonstra disposição para construir uma relação equilibrada, Sagitário pode precisar estabelecer limites mais firmes e recuperar o espaço que perdeu na própria vida.

Dica cósmica: ofereça apoio sem abandonar suas necessidades. Você pode gostar de alguém e, ainda assim, decidir que não vai continuar sustentando uma relação sozinho.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode perceber que se apegou mais à promessa de uma relação do que à realidade que ela oferece. Talvez alguém tenha apresentado planos grandiosos, despertado expectativas e feito o signo acreditar em um futuro que nunca se concretizou. Hoje, a diferença entre discurso e atitude pode ficar evidente, ajudando Aquário a entender que boas intenções declaradas não substituem compromisso.

Mesmo que a descoberta provoque frustração, não é necessário fingir que a experiência não teve importância. Essa conexão pode ter ajudado o signo a descobrir desejos, limites e aspectos de si mesmo que ainda não conhecia. O desafio é levar esse aprendizado adiante sem continuar preso a alguém que não demonstra querer construir a mesma coisa.

Dica cósmica: avalie uma relação pelo que ela realmente oferece. Você pode valorizar o que viveu sem insistir em uma história que já não corresponde às suas expectativas.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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