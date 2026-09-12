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5 signos podem ganhar força no trabalho, no dinheiro e na vida pessoal nos próximos dias, e uma nova fase já começa a se desenhar

A partir de hoje, algumas escolhas ficam mais claras e podem abrir caminho para reconhecimento, oportunidades e mudanças importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e eclipse solar
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias trazem uma combinação interessante para os signos do zodíaco. Em 12 de setembro, Mercúrio em Libra forma aspectos que favorecem conversas importantes, novas ideias e uma visão mais estratégica sobre situações que estavam confusas.

Ao longo da segunda quinzena do mês, outras movimentações também ajudam a preparar o terreno para uma mudança de clima. Em 22 de setembro, às 21h05, o Sol entra em Libra e marca também o Equinócio de Primavera, abrindo oficialmente uma nova estação no Brasil.

Até lá, alguns signos podem sentir que determinadas áreas da vida começam a andar. Para eles, os próximos dias podem trazer mais clareza, reconhecimento e coragem para tomar decisões que estavam sendo adiadas. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Áries pode destravar decisões que estavam paradas

Os próximos dias podem colocar Áries diante de conversas e escolhas importantes. Questões profissionais ou pessoais que pareciam difíceis de resolver podem começar a ganhar uma direção mais clara quando você deixa de agir apenas por impulso.

A fase também favorece quem precisa se posicionar. Uma conversa pode abrir uma porta, esclarecer um mal-entendido ou mostrar que determinada oportunidade merece mais atenção.

Dica cósmica: antes de responder no calor do momento, organize seus argumentos e escolha bem as palavras.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: pista de kart com clima competitivo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Leão: Leão pode perceber novas possibilidades para o dinheiro

Leão pode entrar em uma fase mais estratégica para lidar com dinheiro e prioridades. Em vez de simplesmente aumentar os gastos para acompanhar desejos imediatos, o momento favorece decisões que tragam mais segurança no médio prazo.

Uma conversa, contato ou ideia também pode ajudar a enxergar uma oportunidade que antes passava despercebida. O segredo será equilibrar confiança com planejamento.

Dica cósmica: reveja uma decisão financeira antes de bater o martelo e procure enxergar o que ela pode representar daqui a alguns meses.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Virgem: Virgem pode transformar organização em reconhecimento

Virgem continua vivendo um período de atenção especial às próprias escolhas, e os próximos dias podem ajudar a transformar esforço em resultado. Trabalho, rotina e projetos pessoais ganham força quando existe disposição para organizar o que estava espalhado.

Uma oportunidade de mostrar competência também pode aparecer. Em vez de esperar que outras pessoas percebam seu esforço, vale apresentar suas ideias e assumir a frente do que realmente importa.

Dica cósmica: escolha uma tarefa ou projeto que pode melhorar sua imagem profissional e dê prioridade a ele.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Escorpião: Escorpião pode receber uma resposta que estava esperando

Escorpião pode sentir que algo começa a sair dos bastidores. Uma conversa profissional, contato importante ou negociação pode trazer informações capazes de mudar sua visão sobre os próximos passos.

Também existe espaço para uma melhora na relação com dinheiro, desde que você não confunda uma possibilidade promissora com uma garantia de resultado. O período favorece estratégia, não pressa.

Dica cósmica: mantenha seus planos em movimento, mas só assuma compromissos depois de conferir todos os detalhes.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Sagitário: Sagitário pode ganhar destaque ao mostrar do que é capaz

Os próximos dias podem aumentar a visibilidade de Sagitário no trabalho e em projetos pessoais. Quem vinha esperando uma oportunidade para demonstrar capacidade pode finalmente encontrar espaço para assumir mais responsabilidades.

A tendência é que organização e consistência façam tanta diferença quanto entusiasmo. Não basta ter uma boa ideia, será preciso mostrar que você consegue levá-la adiante.

Dica cósmica: escolha uma meta concreta para os próximos dias e mostre, na prática, que você está preparado para assumir mais.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

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