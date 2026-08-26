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5 signos podem receber ainda hoje (26 de agosto) uma notícia inesperada e até mesmo um golpe de sorte

A combinação numerológica do dia favorece mudanças positivas, oportunidades inesperadas e novidades que podem destravar situações que estavam paradas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:00

Signos terão mensagem especial no domingo
Signos e mensagem especial Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 26 de agosto de 2026 ganha um significado especial na numerologia por formar a sequência 8/26, associada a temas como conquistas, equilíbrio, apoio e abertura para novas possibilidades. Para cinco signos, essa combinação pode marcar um momento de sorte e trazer uma notícia capaz de mudar o rumo de uma situação.

A energia do dia favorece principalmente quem estiver disposto a sair do roteiro, reconsiderar antigas certezas e enxergar oportunidades onde antes parecia haver apenas dificuldade. Algumas respostas podem chegar de maneira inesperada, enquanto determinadas situações que pareciam travadas finalmente encontram uma saída.

Confira quais signos podem sentir essa influência com mais força, de acordo com o site "Your Tango".

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1. Touro

Touro pode receber uma notícia inesperada que ajuda a destravar uma situação que vinha causando desconfiança ou frustração. Uma divergência antiga ou uma postura defensiva que você adotou para evitar novas decepções pode começar a perder o sentido.

Você passou bastante tempo se protegendo, e isso foi importante em determinado momento. O problema é que essa mesma cautela pode ter impedido que novas possibilidades chegassem até você.

Agora, uma conversa mais transparente ou uma informação que você não esperava pode fazer Touro reconsiderar uma posição. O que parecia uma ameaça pode, na verdade, representar uma oportunidade de mudança.

A sorte aparece justamente quando você percebe que não precisa carregar para sempre as marcas de uma experiência ruim.

Dica cósmica: proteja seus limites, mas não feche a porta para aquilo que pode fazer bem a você.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

2. Gêmeos

Gêmeos pode transformar uma situação de críticas e dúvidas em uma oportunidade para provar o próprio valor. Depois de ouvir opiniões que fizeram você questionar suas escolhas, uma nova percepção pode mostrar que não era preciso escolher apenas um caminho.

Sua capacidade de enxergar diferentes possibilidades é uma das suas maiores forças. O que algumas pessoas interpretam como indecisão pode ser, na verdade, uma maneira mais ampla de analisar as situações.

Uma ideia ou solução pode finalmente ser compreendida por quem antes não conseguia enxergá-la. E isso pode mudar completamente o andamento de um projeto.

No dia 26, Gêmeos tende a perceber que não precisa limitar a própria criatividade para se encaixar nas expectativas de outras pessoas.

Dica cósmica: não abandone uma boa ideia apenas porque outras pessoas ainda não conseguiram entendê-la.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

3. Leão

Leão pode ser surpreendido por uma oportunidade que surge justamente depois de um contratempo. Uma situação que inicialmente parecia um problema pode colocar você diante de um desafio que exige improviso, confiança e capacidade de reação.

Você costuma se sentir mais seguro quando sabe exatamente o que está fazendo, mas nem sempre a vida permite seguir um roteiro. Desta vez, sair do planejado pode ser justamente o que abre uma porta.

Ao aceitar o desafio, Leão pode descobrir habilidades que estavam sendo pouco exploradas. O reconhecimento pode vir justamente porque você conseguiu lidar bem com algo que não estava nos planos.

Dica cósmica: nem toda mudança de rota representa um problema. Às vezes, ela leva você a uma oportunidade melhor.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

4. Virgem

Virgem pode perceber que todo o planejamento feito para uma determinada situação precisará ser adaptado. As regras podem mudar de última hora, obrigando você a abandonar parte da estratégia original.

A princípio, isso pode causar irritação. Afinal, você se preparou, analisou os detalhes e fez tudo para chegar pronto ao momento decisivo. Mas a sua capacidade de encontrar soluções rapidamente será justamente o diferencial.

Uma mudança inesperada pode revelar que os conhecimentos e recursos que você reuniu continuam sendo importantes. Em vez de seguir o plano original, será necessário confiar mais na própria experiência.

A boa notícia é que o resultado pode ser melhor do que você imaginava.

Dica cósmica: planejamento é importante, mas saber se adaptar pode ser ainda mais valioso.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

5. Aquário

Aquário pode finalmente receber a confirmação de que uma ideia considerada difícil de explicar faz sentido. Depois de lidar com olhares desconfiados ou críticas, você pode encontrar alguém disposto a compreender sua visão.

Uma conversa pode ajudar a organizar aquilo que estava apenas na sua cabeça e transformar uma ideia aparentemente complicada em algo mais concreto.

O momento também favorece uma descoberta importante: você não precisa abandonar sua maneira diferente de pensar apenas para ser compreendido pelos outros.

Quando encontra as pessoas certas, Aquário consegue mostrar todo o potencial de uma ideia que antes parecia impossível de explicar.

Dica cósmica: continue defendendo sua visão, mas não tenha medo de encontrar uma nova maneira de apresentá-la.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

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