ASTROLOGIA

5 signos podem recuperar o poder de decisão e conquistar o que parecia distante até o fim de outubro

A reta final do mês favorece mudanças na carreira, mais confiança para se posicionar e novidades na vida amorosa, com chances de reconhecimento e relações mais satisfatórias

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de meses de dificuldades, atrasos e situações que pareciam não sair do lugar, alguns signos podem começar a perceber que já não precisam aceitar as mesmas condições de antes. A partir deste domingo, 25 de outubro, cinco deles podem recuperar a confiança, assumir o controle das próprias escolhas e encontrar caminhos para mudar aquilo que vinha incomodando.

Segundo a astróloga Helena Hathor, esses signos estão prestes a recuperar o protagonismo da própria vida. A mudança começa pela atitude: em vez de esperar que tudo se resolva sozinho, eles passam a reconhecer o que desejam e a tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos. No trabalho, isso pode significar buscar reconhecimento e melhores condições. Nos relacionamentos, pode abrir espaço para vínculos mais profundos e compatíveis com o que cada um procura. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode começar a receber o reconhecimento profissional que vinha esperando há meses. Depois de um período com poucas oportunidades de crescimento, o signo tem a chance de mostrar o quanto sabe e de se tornar uma referência para colegas e pessoas que procuram sua experiência.

Esse destaque pode trazer mais responsabilidades, mas também abre espaço para discutir remuneração, buscar uma promoção ou conquistar condições de trabalho mais compatíveis com suas habilidades. O importante é não confundir ser necessário para todo mundo com precisar assumir tudo sozinho.

Dica cósmica: mostre o que você sabe fazer e não tenha receio de conversar sobre o reconhecimento financeiro que seu trabalho merece.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão pode viver uma mudança importante na vida amorosa por meio de uma relação que finalmente começa a sair do campo das expectativas. Uma pessoa com quem o signo vinha criando esperanças pode demonstrar interesse de maneira mais clara, enquanto uma nova conexão pode ganhar força e se tornar algo mais sério.

O momento também pede atenção àquilo que Leão realmente procura em uma parceria. Mais do que receber uma resposta positiva, vale perceber se existe reciprocidade e se os dois estão dispostos a construir algo juntos. Uma relação que combina com seus desejos pode trazer entusiasmo e abrir espaço para novas experiências.

Dica cósmica: não se contente apenas com promessas. Observe se as atitudes da outra pessoa correspondem ao tipo de relação que você deseja viver.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Libra

Libra pode terminar outubro com mais confiança para tomar decisões que envolvem carreira, dinheiro e relacionamentos. O retorno de Vênus retrógrado ao signo neste domingo, 25 de outubro, às 6h10, reforça a necessidade de rever desejos, acordos e escolhas pessoais. Questões que pareciam confusas podem ganhar outra perspectiva, ajudando Libra a identificar o que precisa mudar.

Na vida profissional, isso pode representar mais iniciativa para negociar condições melhores e assumir uma posição de liderança. No amor, o signo pode buscar mais intimidade, clareza e reciprocidade. Em vez de esperar que outras pessoas determinem os rumos da sua vida, Libra ganha espaço para defender o que considera importante.

Dica cósmica: coloque suas necessidades na mesa e não aceite acordos que exigem que você abra mão de tudo para manter a harmonia.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode perceber que problemas que se arrastavam há meses começam a perder força, tanto na vida familiar quanto na rotina profissional e nos relacionamentos. Situações que pareciam bloqueadas podem finalmente avançar, trazendo a sensação de que as coisas estão entrando nos eixos.

Em casa, o signo pode sentir necessidade de estabelecer limites mais claros e mudar a maneira como lida com conflitos. Também pode surgir o desejo de ampliar a família ou transformar o ambiente doméstico para deixá-lo mais acolhedor. Mesmo que as mudanças exijam adaptação, Escorpião pode encontrar maneiras de construir uma realidade mais satisfatória.

Dica cósmica: não tente controlar todas as pessoas e situações ao seu redor. Concentre sua energia nas mudanças que realmente dependem de você.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário pode sentir que está recuperando a coragem para ocupar espaços que antes pareciam difíceis de alcançar. Depois de um período de estagnação, o signo pode se posicionar com mais firmeza, apresentar suas ideias e deixar de se esconder para evitar críticas ou conflitos.

Na carreira, essa postura pode ajudar Aquário a conquistar visibilidade e defender projetos nos quais acredita. A mudança também pode aparecer na vida pessoal, com mais disposição para abandonar padrões que já não fazem sentido. O importante é usar essa confiança para tomar decisões conscientes, sem agir apenas para provar alguma coisa aos outros.

Dica cósmica: pare de diminuir suas próprias ideias para deixar os outros confortáveis. Apresente seus planos com clareza e esteja preparado para defendê-los.