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5 signos podem recuperar o poder de decisão e conquistar o que parecia distante até o fim de outubro

A reta final do mês favorece mudanças na carreira, mais confiança para se posicionar e novidades na vida amorosa, com chances de reconhecimento e relações mais satisfatórias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e alguém do passado
Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de meses de dificuldades, atrasos e situações que pareciam não sair do lugar, alguns signos podem começar a perceber que já não precisam aceitar as mesmas condições de antes. A partir deste domingo, 25 de outubro, cinco deles podem recuperar a confiança, assumir o controle das próprias escolhas e encontrar caminhos para mudar aquilo que vinha incomodando.

Segundo a astróloga Helena Hathor, esses signos estão prestes a recuperar o protagonismo da própria vida. A mudança começa pela atitude: em vez de esperar que tudo se resolva sozinho, eles passam a reconhecer o que desejam e a tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos. No trabalho, isso pode significar buscar reconhecimento e melhores condições. Nos relacionamentos, pode abrir espaço para vínculos mais profundos e compatíveis com o que cada um procura. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro pode começar a receber o reconhecimento profissional que vinha esperando há meses. Depois de um período com poucas oportunidades de crescimento, o signo tem a chance de mostrar o quanto sabe e de se tornar uma referência para colegas e pessoas que procuram sua experiência.

Esse destaque pode trazer mais responsabilidades, mas também abre espaço para discutir remuneração, buscar uma promoção ou conquistar condições de trabalho mais compatíveis com suas habilidades. O importante é não confundir ser necessário para todo mundo com precisar assumir tudo sozinho.

Dica cósmica: mostre o que você sabe fazer e não tenha receio de conversar sobre o reconhecimento financeiro que seu trabalho merece.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Leão

Leão pode viver uma mudança importante na vida amorosa por meio de uma relação que finalmente começa a sair do campo das expectativas. Uma pessoa com quem o signo vinha criando esperanças pode demonstrar interesse de maneira mais clara, enquanto uma nova conexão pode ganhar força e se tornar algo mais sério.

O momento também pede atenção àquilo que Leão realmente procura em uma parceria. Mais do que receber uma resposta positiva, vale perceber se existe reciprocidade e se os dois estão dispostos a construir algo juntos. Uma relação que combina com seus desejos pode trazer entusiasmo e abrir espaço para novas experiências.

Dica cósmica: não se contente apenas com promessas. Observe se as atitudes da outra pessoa correspondem ao tipo de relação que você deseja viver.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode terminar outubro com mais confiança para tomar decisões que envolvem carreira, dinheiro e relacionamentos. O retorno de Vênus retrógrado ao signo neste domingo, 25 de outubro, às 6h10, reforça a necessidade de rever desejos, acordos e escolhas pessoais. Questões que pareciam confusas podem ganhar outra perspectiva, ajudando Libra a identificar o que precisa mudar.

Na vida profissional, isso pode representar mais iniciativa para negociar condições melhores e assumir uma posição de liderança. No amor, o signo pode buscar mais intimidade, clareza e reciprocidade. Em vez de esperar que outras pessoas determinem os rumos da sua vida, Libra ganha espaço para defender o que considera importante.

Dica cósmica: coloque suas necessidades na mesa e não aceite acordos que exigem que você abra mão de tudo para manter a harmonia.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode perceber que problemas que se arrastavam há meses começam a perder força, tanto na vida familiar quanto na rotina profissional e nos relacionamentos. Situações que pareciam bloqueadas podem finalmente avançar, trazendo a sensação de que as coisas estão entrando nos eixos.

Em casa, o signo pode sentir necessidade de estabelecer limites mais claros e mudar a maneira como lida com conflitos. Também pode surgir o desejo de ampliar a família ou transformar o ambiente doméstico para deixá-lo mais acolhedor. Mesmo que as mudanças exijam adaptação, Escorpião pode encontrar maneiras de construir uma realidade mais satisfatória.

Dica cósmica: não tente controlar todas as pessoas e situações ao seu redor. Concentre sua energia nas mudanças que realmente dependem de você.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode sentir que está recuperando a coragem para ocupar espaços que antes pareciam difíceis de alcançar. Depois de um período de estagnação, o signo pode se posicionar com mais firmeza, apresentar suas ideias e deixar de se esconder para evitar críticas ou conflitos.

Na carreira, essa postura pode ajudar Aquário a conquistar visibilidade e defender projetos nos quais acredita. A mudança também pode aparecer na vida pessoal, com mais disposição para abandonar padrões que já não fazem sentido. O importante é usar essa confiança para tomar decisões conscientes, sem agir apenas para provar alguma coisa aos outros.

Dica cósmica: pare de diminuir suas próprias ideias para deixar os outros confortáveis. Apresente seus planos com clareza e esteja preparado para defendê-los.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

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