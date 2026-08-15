ASTROLOGIA

5 signos podem se sentir mais felizes, amados e leves a partir de hoje (15 de agosto), durante Vênus em Libra

O trânsito que favorece o amor, o autocuidado e as relações pode trazer uma fase especialmente positiva para estes cinco signos até 10 de setembro

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13:00

Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Vênus está em Libra desde 6 de agosto e permanece nesse signo até 10 de setembro de 2026. Na astrologia, esse é considerado um dos períodos mais favoráveis do ano para assuntos ligados ao amor, aos relacionamentos, à beleza e ao prazer. Como Libra é o domicílio de Vênus, o planeta associado ao afeto, à atração e aos valores tende a expressar suas características com mais força.

Durante esse trânsito, charme, sociabilidade e vontade de estar perto de outras pessoas podem ganhar espaço. Os encontros também podem ficar mais leves, enquanto questões relacionadas ao equilíbrio nas relações se tornam mais evidentes.

A partir de hoje, 15 de agosto, cinco signos podem aproveitar especialmente essa atmosfera. Para eles, as próximas semanas podem trazer mais espaço para felicidade, carinho, criatividade, autocuidado e experiências que façam a vida parecer menos pesada. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro: Você pode descobrir, a partir de hoje, que se sentir bem não precisa depender de cumprir uma lista interminável de tarefas. Vênus em Libra favorece uma relação mais equilibrada com a rotina e pode ajudar Touro a encontrar maneiras de conciliar responsabilidades com momentos de prazer. Em vez de tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, você pode perceber que desacelerar um pouco não significa abandonar seus objetivos. Pequenas mudanças nos hábitos, no ambiente ou na organização dos dias podem fazer uma diferença significativa no bem-estar. O período também favorece uma relação mais tranquila com o próprio corpo e com aquilo que proporciona conforto.

Dica cósmica: Não espere terminar todas as tarefas para se permitir aproveitar o dia. Inclua prazer na sua rotina.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Gêmeos: Você pode perceber, a partir de hoje, que algumas das melhores oportunidades de felicidade surgem quando volta a fazer algo simplesmente porque gosta. Vênus em Libra favorece romance, criatividade e prazer, incentivando Gêmeos a retomar uma ideia, hobby ou projeto que havia ficado de lado. O mais importante é entender que diversão não precisa ser uma recompensa depois que todas as obrigações terminarem. Ao se colocar em ambientes que despertam sua inspiração, Gêmeos também pode conhecer pessoas com interesses semelhantes e criar novas conexões. No amor, o momento favorece menos a busca forçada por alguém e mais a abertura para deixar que a diversão e a espontaneidade aproximem as pessoas.

Dica cósmica: Reserve tempo para fazer algo que desperte sua criatividade sem transformar esse momento em mais uma obrigação.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Libra: Você pode voltar a se colocar em primeiro lugar a partir de hoje. Vênus em seu próprio signo torna as próximas semanas especialmente importantes e pode despertar uma vontade maior de cuidar de si, retomar planos adiados e parar de colocar automaticamente as necessidades dos outros acima das suas. Isso não significa se tornar egoísta. Trata-se de reconhecer que estar sempre no fim da própria lista pode deixar pouca energia para construir a vida que realmente deseja. Até 10 de setembro, Libra pode se sentir mais confortável escolhendo o que faz sentido para si, aproveitando a própria companhia e tomando decisões alinhadas aos seus valores. No amor, essa mudança também pode ajudar a perceber quais relações oferecem reciprocidade de verdade.

Dica cósmica: Antes de dizer sim para outra pessoa, pergunte a si mesmo se essa escolha também faz bem para você.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Aquário: Você pode sentir, a partir de hoje, que a curiosidade é uma das melhores fontes de alegria. Vênus em Libra favorece aprendizado, novas experiências e situações capazes de ampliar sua visão de mundo. Isso não significa necessariamente fazer uma grande viagem ou tomar uma decisão radical. Um assunto novo, um documentário, uma experiência cultural, uma conversa diferente ou até uma pesquisa aparentemente aleatória na internet pode ser suficiente para reacender seu entusiasmo. No amor, esse movimento também pode aproximar Aquário de pessoas que estimulem sua mente e compartilhem sua curiosidade. As próximas semanas lembram que prazer também pode nascer simplesmente do interesse genuíno pelo mundo.

Dica cósmica: Siga uma curiosidade que normalmente você deixaria para depois. Uma descoberta pode abrir uma porta inesperada.

O date perfeito para Aquário 1 de 8

Peixes: Você pode descobrir, a partir de hoje, que aceitar apoio também é uma forma de cuidado. Vênus em Libra favorece temas ligados a recursos compartilhados, intimidade e vínculos profundos, mostrando que Peixes não precisa resolver tudo sozinho. Um favor pode chegar no momento certo, alguém pode oferecer ajuda sem que você precise pedir duas vezes ou uma conversa pode proporcionar exatamente o acolhimento que estava faltando. Ao mesmo tempo, esse período pode fortalecer sua segurança emocional. Ao perceber que pode contar com pessoas confiáveis sem perder a própria autonomia, Peixes tende a se sentir mais tranquilo e confortável consigo mesmo.

Dica cósmica: Permita-se receber ajuda. Nem toda demonstração de força precisa acontecer quando você faz tudo sozinho.