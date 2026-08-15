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5 signos podem se sentir mais felizes, amados e leves a partir de hoje (15 de agosto), durante Vênus em Libra

O trânsito que favorece o amor, o autocuidado e as relações pode trazer uma fase especialmente positiva para estes cinco signos até 10 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13:00

Anjo, signos, amor
Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Vênus está em Libra desde 6 de agosto e permanece nesse signo até 10 de setembro de 2026. Na astrologia, esse é considerado um dos períodos mais favoráveis do ano para assuntos ligados ao amor, aos relacionamentos, à beleza e ao prazer. Como Libra é o domicílio de Vênus, o planeta associado ao afeto, à atração e aos valores tende a expressar suas características com mais força.

Durante esse trânsito, charme, sociabilidade e vontade de estar perto de outras pessoas podem ganhar espaço. Os encontros também podem ficar mais leves, enquanto questões relacionadas ao equilíbrio nas relações se tornam mais evidentes.

A partir de hoje, 15 de agosto, cinco signos podem aproveitar especialmente essa atmosfera. Para eles, as próximas semanas podem trazer mais espaço para felicidade, carinho, criatividade, autocuidado e experiências que façam a vida parecer menos pesada. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro: Você pode descobrir, a partir de hoje, que se sentir bem não precisa depender de cumprir uma lista interminável de tarefas. Vênus em Libra favorece uma relação mais equilibrada com a rotina e pode ajudar Touro a encontrar maneiras de conciliar responsabilidades com momentos de prazer. Em vez de tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, você pode perceber que desacelerar um pouco não significa abandonar seus objetivos. Pequenas mudanças nos hábitos, no ambiente ou na organização dos dias podem fazer uma diferença significativa no bem-estar. O período também favorece uma relação mais tranquila com o próprio corpo e com aquilo que proporciona conforto.

Dica cósmica: Não espere terminar todas as tarefas para se permitir aproveitar o dia. Inclua prazer na sua rotina.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Gêmeos: Você pode perceber, a partir de hoje, que algumas das melhores oportunidades de felicidade surgem quando volta a fazer algo simplesmente porque gosta. Vênus em Libra favorece romance, criatividade e prazer, incentivando Gêmeos a retomar uma ideia, hobby ou projeto que havia ficado de lado. O mais importante é entender que diversão não precisa ser uma recompensa depois que todas as obrigações terminarem. Ao se colocar em ambientes que despertam sua inspiração, Gêmeos também pode conhecer pessoas com interesses semelhantes e criar novas conexões. No amor, o momento favorece menos a busca forçada por alguém e mais a abertura para deixar que a diversão e a espontaneidade aproximem as pessoas.

Dica cósmica: Reserve tempo para fazer algo que desperte sua criatividade sem transformar esse momento em mais uma obrigação.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Libra: Você pode voltar a se colocar em primeiro lugar a partir de hoje. Vênus em seu próprio signo torna as próximas semanas especialmente importantes e pode despertar uma vontade maior de cuidar de si, retomar planos adiados e parar de colocar automaticamente as necessidades dos outros acima das suas. Isso não significa se tornar egoísta. Trata-se de reconhecer que estar sempre no fim da própria lista pode deixar pouca energia para construir a vida que realmente deseja. Até 10 de setembro, Libra pode se sentir mais confortável escolhendo o que faz sentido para si, aproveitando a própria companhia e tomando decisões alinhadas aos seus valores. No amor, essa mudança também pode ajudar a perceber quais relações oferecem reciprocidade de verdade.

Dica cósmica: Antes de dizer sim para outra pessoa, pergunte a si mesmo se essa escolha também faz bem para você.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Aquário: Você pode sentir, a partir de hoje, que a curiosidade é uma das melhores fontes de alegria. Vênus em Libra favorece aprendizado, novas experiências e situações capazes de ampliar sua visão de mundo. Isso não significa necessariamente fazer uma grande viagem ou tomar uma decisão radical. Um assunto novo, um documentário, uma experiência cultural, uma conversa diferente ou até uma pesquisa aparentemente aleatória na internet pode ser suficiente para reacender seu entusiasmo. No amor, esse movimento também pode aproximar Aquário de pessoas que estimulem sua mente e compartilhem sua curiosidade. As próximas semanas lembram que prazer também pode nascer simplesmente do interesse genuíno pelo mundo.

Dica cósmica: Siga uma curiosidade que normalmente você deixaria para depois. Uma descoberta pode abrir uma porta inesperada.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

Peixes: Você pode descobrir, a partir de hoje, que aceitar apoio também é uma forma de cuidado. Vênus em Libra favorece temas ligados a recursos compartilhados, intimidade e vínculos profundos, mostrando que Peixes não precisa resolver tudo sozinho. Um favor pode chegar no momento certo, alguém pode oferecer ajuda sem que você precise pedir duas vezes ou uma conversa pode proporcionar exatamente o acolhimento que estava faltando. Ao mesmo tempo, esse período pode fortalecer sua segurança emocional. Ao perceber que pode contar com pessoas confiáveis sem perder a própria autonomia, Peixes tende a se sentir mais tranquilo e confortável consigo mesmo.

Dica cósmica: Permita-se receber ajuda. Nem toda demonstração de força precisa acontecer quando você faz tudo sozinho.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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