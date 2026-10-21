5 signos precisam deixar algo para trás a partir de hoje (21 de outubro), e isso pode abrir espaço para uma vida melhor

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Giuliana Mancini
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:00
Nem todo fim representa uma perda. Às vezes, uma situação precisa chegar ao limite para que fique mais fácil perceber o que já não faz sentido e o que merece espaço daqui para a frente. A partir desta quarta-feira (21 de outubro), cinco signos podem passar por esse tipo de reconhecimento e entender que insistir no que ficou para trás só dificulta o caminho.
Na numerologia, o Dia do Número Angelical 10/21 é associado a mudanças e à necessidade de buscar mais equilíbrio. Para esses signos, a mensagem é clara: reconhecer que algo deixou de funcionar pode ser o primeiro passo para construir uma realidade mais alinhada com seus desejos. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Áries pode perceber que está mantendo por perto alguém que gosta de receber sua atenção e seu apoio, mas não demonstra o mesmo respeito quando chega a hora de reconhecer suas qualidades. Essa relação pode ter se tornado desgastante, especialmente se a pessoa costuma criticar ou diminuir o signo depois de aproveitar sua companhia. A partir desta quarta-feira, fica mais fácil reconhecer esse desequilíbrio e considerar um afastamento. Não será necessariamente uma decisão simples, mas Áries não precisa permanecer em uma relação que faz sua autoestima diminuir.
Dica cósmica: observe como as pessoas tratam você quando não precisam de nada. Respeito precisa existir dos dois lados.
Decoração que é a cara de Áries
Gêmeos
Gêmeos pode descobrir que aquilo que parecia ideal já não combina tanto com seus desejos. Uma escolha, um projeto ou até uma situação que parecia interessante pode perder o brilho quando o signo percebe que estava apenas seguindo a rotina, sem se perguntar se era realmente feliz ali. A partir desta quarta-feira, uma nova possibilidade pode ajudar a esclarecer o que Gêmeos quer de verdade. A mudança não precisa acontecer de uma hora para outra, mas reconhecer a própria vontade já representa um passo importante.
Dica cósmica: pergunte a si mesmo se você ainda quer aquilo que vem buscando ou se apenas se acostumou a perseguir esse objetivo.
Decoração que é a cara de Gêmeos
Leão
Leão pode chegar ao limite com atitudes que considera desrespeitosas. O signo sabe reconhecer quando alguém não valoriza sua presença, mas às vezes pode se distrair com demonstrações grandiosas e deixar passar gestos mais discretos, porém muito mais significativos. A partir desta quarta-feira, fica mais fácil distinguir quem realmente demonstra consideração de quem apenas gosta de estar por perto quando isso é conveniente. O recado é parar de aceitar menos do que considera justo só para manter uma relação ou situação aparentemente vantajosa.
Dica cósmica: preste mais atenção às atitudes do que às aparências. Nem tudo que impressiona merece continuar na sua vida.
Decoração que é a cara de Leão
Virgem
Virgem pode finalmente descobrir o que merece continuar recebendo sua energia e o que já deveria ter ficado para trás. Uma informação, uma conversa ou a observação de determinados comportamentos pode ajudar o signo a enxergar uma situação com mais clareza. A constatação pode trazer alívio, mas também certa irritação por perceber quanto tempo e esforço foram investidos em algo que não correspondia às expectativas. Em vez de encarar isso como fracasso, Virgem pode entender que a experiência serviu para reconhecer melhor os próprios limites e fazer escolhas mais conscientes.
Dica cósmica: não transforme o tempo que passou em motivo para continuar insistindo. Aprender a escolher diferente também é uma conquista.
Decoração que é a cara de Virgem
Peixes
Peixes pode perceber que estava diminuindo a própria importância para não desagradar alguém. Talvez tenha evitado expressar suas vontades ou escondido parte de sua personalidade para manter uma relação em equilíbrio. A partir desta quarta-feira, o signo pode recuperar a coragem de se posicionar e reconhecer que não precisa se tornar menor para caber nas expectativas de outra pessoa. Encerrar esse padrão pode abrir espaço para relações mais sinceras e escolhas que respeitem seus desejos.
Dica cósmica: não abandone suas vontades para manter outra pessoa confortável. Você também merece ocupar espaço e ser ouvido.
Decoração que é a cara de Peixes