Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos precisam deixar algo para trás a partir de hoje (21 de outubro), e isso pode abrir espaço para uma vida melhor

Áries, Gêmeos, Leão, Virgem e Peixes podem perceber que certas relações, escolhas e situações já não combinam com quem se tornaram

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e segredo
Signos e segredo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo fim representa uma perda. Às vezes, uma situação precisa chegar ao limite para que fique mais fácil perceber o que já não faz sentido e o que merece espaço daqui para a frente. A partir desta quarta-feira (21 de outubro), cinco signos podem passar por esse tipo de reconhecimento e entender que insistir no que ficou para trás só dificulta o caminho.

Na numerologia, o Dia do Número Angelical 10/21 é associado a mudanças e à necessidade de buscar mais equilíbrio. Para esses signos, a mensagem é clara: reconhecer que algo deixou de funcionar pode ser o primeiro passo para construir uma realidade mais alinhada com seus desejos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos podem melhorar a vida financeira a partir de hoje (21 de outubro), com mais confiança para correr atrás do dinheiro

3 signos podem melhorar a vida financeira a partir de hoje (21 de outubro), com mais confiança para correr atrás do dinheiro

Imagem - O universo manda um sinal de esperança para Virgem, Sagitário e Aquário, que podem voltar a acreditar em dias melhores a partir de hoje (21 de outubro)

O universo manda um sinal de esperança para Virgem, Sagitário e Aquário, que podem voltar a acreditar em dias melhores a partir de hoje (21 de outubro)

Imagem - Hoje (21 de outubro), estes signos podem avançar na carreira e encontrar novas formas de cuidar do dinheiro

Hoje (21 de outubro), estes signos podem avançar na carreira e encontrar novas formas de cuidar do dinheiro

Áries

Áries pode perceber que está mantendo por perto alguém que gosta de receber sua atenção e seu apoio, mas não demonstra o mesmo respeito quando chega a hora de reconhecer suas qualidades. Essa relação pode ter se tornado desgastante, especialmente se a pessoa costuma criticar ou diminuir o signo depois de aproveitar sua companhia. A partir desta quarta-feira, fica mais fácil reconhecer esse desequilíbrio e considerar um afastamento. Não será necessariamente uma decisão simples, mas Áries não precisa permanecer em uma relação que faz sua autoestima diminuir.

Dica cósmica: observe como as pessoas tratam você quando não precisam de nada. Respeito precisa existir dos dois lados.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Gêmeos

Gêmeos pode descobrir que aquilo que parecia ideal já não combina tanto com seus desejos. Uma escolha, um projeto ou até uma situação que parecia interessante pode perder o brilho quando o signo percebe que estava apenas seguindo a rotina, sem se perguntar se era realmente feliz ali. A partir desta quarta-feira, uma nova possibilidade pode ajudar a esclarecer o que Gêmeos quer de verdade. A mudança não precisa acontecer de uma hora para outra, mas reconhecer a própria vontade já representa um passo importante.

Dica cósmica: pergunte a si mesmo se você ainda quer aquilo que vem buscando ou se apenas se acostumou a perseguir esse objetivo.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Leão

Leão pode chegar ao limite com atitudes que considera desrespeitosas. O signo sabe reconhecer quando alguém não valoriza sua presença, mas às vezes pode se distrair com demonstrações grandiosas e deixar passar gestos mais discretos, porém muito mais significativos. A partir desta quarta-feira, fica mais fácil distinguir quem realmente demonstra consideração de quem apenas gosta de estar por perto quando isso é conveniente. O recado é parar de aceitar menos do que considera justo só para manter uma relação ou situação aparentemente vantajosa.

Dica cósmica: preste mais atenção às atitudes do que às aparências. Nem tudo que impressiona merece continuar na sua vida.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem pode finalmente descobrir o que merece continuar recebendo sua energia e o que já deveria ter ficado para trás. Uma informação, uma conversa ou a observação de determinados comportamentos pode ajudar o signo a enxergar uma situação com mais clareza. A constatação pode trazer alívio, mas também certa irritação por perceber quanto tempo e esforço foram investidos em algo que não correspondia às expectativas. Em vez de encarar isso como fracasso, Virgem pode entender que a experiência serviu para reconhecer melhor os próprios limites e fazer escolhas mais conscientes.

Dica cósmica: não transforme o tempo que passou em motivo para continuar insistindo. Aprender a escolher diferente também é uma conquista.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode perceber que estava diminuindo a própria importância para não desagradar alguém. Talvez tenha evitado expressar suas vontades ou escondido parte de sua personalidade para manter uma relação em equilíbrio. A partir desta quarta-feira, o signo pode recuperar a coragem de se posicionar e reconhecer que não precisa se tornar menor para caber nas expectativas de outra pessoa. Encerrar esse padrão pode abrir espaço para relações mais sinceras e escolhas que respeitem seus desejos.

Dica cósmica: não abandone suas vontades para manter outra pessoa confortável. Você também merece ocupar espaço e ser ouvido.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - William Bonner mostra nova tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos: 'Guardar na pele'

William Bonner mostra nova tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos: 'Guardar na pele'
Imagem - Neném, dupla de Pepê, assume novo namoro após separação e dispara: 'Um amor cura o outro'

Neném, dupla de Pepê, assume novo namoro após separação e dispara: 'Um amor cura o outro'
Imagem - R$ 12 milhões, elevador privativo, piscina e cinema: veja como é a mansão de 3 andares que Ana Clara comprou em condomínio de luxo no Rio

R$ 12 milhões, elevador privativo, piscina e cinema: veja como é a mansão de 3 andares que Ana Clara comprou em condomínio de luxo no Rio