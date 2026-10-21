ASTROLOGIA

5 signos precisam deixar algo para trás a partir de hoje (21 de outubro), e isso pode abrir espaço para uma vida melhor

Áries, Gêmeos, Leão, Virgem e Peixes podem perceber que certas relações, escolhas e situações já não combinam com quem se tornaram

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e segredo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo fim representa uma perda. Às vezes, uma situação precisa chegar ao limite para que fique mais fácil perceber o que já não faz sentido e o que merece espaço daqui para a frente. A partir desta quarta-feira (21 de outubro), cinco signos podem passar por esse tipo de reconhecimento e entender que insistir no que ficou para trás só dificulta o caminho.

Na numerologia, o Dia do Número Angelical 10/21 é associado a mudanças e à necessidade de buscar mais equilíbrio. Para esses signos, a mensagem é clara: reconhecer que algo deixou de funcionar pode ser o primeiro passo para construir uma realidade mais alinhada com seus desejos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que está mantendo por perto alguém que gosta de receber sua atenção e seu apoio, mas não demonstra o mesmo respeito quando chega a hora de reconhecer suas qualidades. Essa relação pode ter se tornado desgastante, especialmente se a pessoa costuma criticar ou diminuir o signo depois de aproveitar sua companhia. A partir desta quarta-feira, fica mais fácil reconhecer esse desequilíbrio e considerar um afastamento. Não será necessariamente uma decisão simples, mas Áries não precisa permanecer em uma relação que faz sua autoestima diminuir.

Dica cósmica: observe como as pessoas tratam você quando não precisam de nada. Respeito precisa existir dos dois lados.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos pode descobrir que aquilo que parecia ideal já não combina tanto com seus desejos. Uma escolha, um projeto ou até uma situação que parecia interessante pode perder o brilho quando o signo percebe que estava apenas seguindo a rotina, sem se perguntar se era realmente feliz ali. A partir desta quarta-feira, uma nova possibilidade pode ajudar a esclarecer o que Gêmeos quer de verdade. A mudança não precisa acontecer de uma hora para outra, mas reconhecer a própria vontade já representa um passo importante.

Dica cósmica: pergunte a si mesmo se você ainda quer aquilo que vem buscando ou se apenas se acostumou a perseguir esse objetivo.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão

Leão pode chegar ao limite com atitudes que considera desrespeitosas. O signo sabe reconhecer quando alguém não valoriza sua presença, mas às vezes pode se distrair com demonstrações grandiosas e deixar passar gestos mais discretos, porém muito mais significativos. A partir desta quarta-feira, fica mais fácil distinguir quem realmente demonstra consideração de quem apenas gosta de estar por perto quando isso é conveniente. O recado é parar de aceitar menos do que considera justo só para manter uma relação ou situação aparentemente vantajosa.

Dica cósmica: preste mais atenção às atitudes do que às aparências. Nem tudo que impressiona merece continuar na sua vida.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Virgem

Virgem pode finalmente descobrir o que merece continuar recebendo sua energia e o que já deveria ter ficado para trás. Uma informação, uma conversa ou a observação de determinados comportamentos pode ajudar o signo a enxergar uma situação com mais clareza. A constatação pode trazer alívio, mas também certa irritação por perceber quanto tempo e esforço foram investidos em algo que não correspondia às expectativas. Em vez de encarar isso como fracasso, Virgem pode entender que a experiência serviu para reconhecer melhor os próprios limites e fazer escolhas mais conscientes.

Dica cósmica: não transforme o tempo que passou em motivo para continuar insistindo. Aprender a escolher diferente também é uma conquista.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Peixes

Peixes pode perceber que estava diminuindo a própria importância para não desagradar alguém. Talvez tenha evitado expressar suas vontades ou escondido parte de sua personalidade para manter uma relação em equilíbrio. A partir desta quarta-feira, o signo pode recuperar a coragem de se posicionar e reconhecer que não precisa se tornar menor para caber nas expectativas de outra pessoa. Encerrar esse padrão pode abrir espaço para relações mais sinceras e escolhas que respeitem seus desejos.

Dica cósmica: não abandone suas vontades para manter outra pessoa confortável. Você também merece ocupar espaço e ser ouvido.