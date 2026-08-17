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5 signos precisam tomar uma atitude no amor nesta semana, ou podem perder uma oportunidade inesperada

Entre 17 e 23 de agosto, uma conversa, mensagem ou convite pode mudar a vida amorosa de quem decidir sair da espera

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 17 a 23 de agosto de 2026 pode trazer uma movimentação especial para a vida amorosa de cinco signos. Um interesse que estava escondido pode ficar mais evidente, uma conversa casual pode ganhar um tom diferente ou alguém que vinha dando sinais confusos finalmente pode revelar suas intenções.

Para Áries, Gêmeos, Leão, Libra e Sagitário, ficar apenas esperando pode não ser a melhor estratégia. O momento favorece coragem, comunicação e iniciativa, seja para mandar uma mensagem, marcar um encontro ou simplesmente deixar claro que existe interesse. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Você pode perceber que está cansado de esperar alguém tomar a iniciativa. Se existe uma pessoa que desperta seu interesse, esta semana favorece uma postura mais direta. Uma mensagem ou conversa pode ser suficiente para descobrir se existe reciprocidade.

Só tome cuidado para não transformar confiança em pressa. Demonstrar o que sente é positivo, mas também é importante respeitar o ritmo da outra pessoa.

Dica cósmica: Tome a iniciativa, mas deixe espaço para que o outro também demonstre o que sente.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: pista de kart com clima competitivo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Gêmeos: Uma conversa aparentemente comum pode ganhar um clima completamente diferente. Você pode estar segurando o que realmente sente por medo de ouvir uma resposta que não esperava, mas continuar imaginando possibilidades pode ser ainda mais frustrante.

Falar com honestidade pode aproximar você de alguém ou, pelo menos, acabar com uma dúvida que vinha ocupando espaço demais na sua cabeça.

Dica cósmica: Diga o que realmente quer em vez de tentar adivinhar como a outra pessoa vai reagir.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Leão: Esconder o interesse não vai necessariamente proteger seu coração. Se existe alguém de quem você realmente gosta, dar um sinal mais claro pode fazer a relação sair da indefinição e ganhar um novo ritmo.

Um convite para sair ou simplesmente sugerir que vocês passem mais tempo juntos pode ser suficiente para perceber se existe química dos dois lados.

Dica cósmica: Não faça jogos quando você já sabe exatamente quem gostaria de ter por perto.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Libra: Você pode se encontrar dividido entre preservar a própria tranquilidade e seguir aquilo que realmente sente. Nesta semana, insistir na dúvida pode ser menos confortável do que assumir um pequeno risco emocional.

Se estiver interessado em alguém, começar uma conversa pode abrir espaço para uma conexão que você ainda não imaginava. Para quem já está em um relacionamento, a mesma honestidade pode fortalecer a proximidade.

Dica cósmica: Troque a hesitação por sinceridade e descubra o que pode acontecer quando você se permite tentar.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Sagitário: Esta pode ser a semana do seu famoso "e se eu tentar?". Alguém pode estar mais receptivo ao seu interesse do que você imagina, mas esperar por um sinal perfeito pode fazer a oportunidade passar.

Um convite, uma ligação ou uma declaração sincera pode mudar a dinâmica entre vocês. Não é preciso fazer uma grande demonstração, apenas deixar claro que existe interesse.

Dica cósmica: Pare de esperar pelo momento perfeito e dê um passo quando a vontade de tentar falar mais alto que o medo.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

E os outros signos?

Nem todo signo precisa correr atrás do romance nesta semana.

Touro: Deixe as coisas acontecerem naturalmente.

Câncer: Observe mais as atitudes do que as palavras.

Virgem: Não analise demais cada mensagem.

Escorpião: Mostrar vulnerabilidade pode fortalecer uma conexão.

Capricórnio: Reserve mais tempo para o romance, em vez de se dedicar apenas ao trabalho.

Aquário: Uma conversa inesperada pode despertar interesse.

Peixes: Confie na sua intuição, mas mantenha os pés no chão.

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