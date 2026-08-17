ASTROLOGIA

5 signos precisam tomar uma atitude no amor nesta semana, ou podem perder uma oportunidade inesperada

Entre 17 e 23 de agosto, uma conversa, mensagem ou convite pode mudar a vida amorosa de quem decidir sair da espera

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 17 a 23 de agosto de 2026 pode trazer uma movimentação especial para a vida amorosa de cinco signos. Um interesse que estava escondido pode ficar mais evidente, uma conversa casual pode ganhar um tom diferente ou alguém que vinha dando sinais confusos finalmente pode revelar suas intenções.

Para Áries, Gêmeos, Leão, Libra e Sagitário, ficar apenas esperando pode não ser a melhor estratégia. O momento favorece coragem, comunicação e iniciativa, seja para mandar uma mensagem, marcar um encontro ou simplesmente deixar claro que existe interesse. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Você pode perceber que está cansado de esperar alguém tomar a iniciativa. Se existe uma pessoa que desperta seu interesse, esta semana favorece uma postura mais direta. Uma mensagem ou conversa pode ser suficiente para descobrir se existe reciprocidade.

Só tome cuidado para não transformar confiança em pressa. Demonstrar o que sente é positivo, mas também é importante respeitar o ritmo da outra pessoa.

Dica cósmica: Tome a iniciativa, mas deixe espaço para que o outro também demonstre o que sente.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Gêmeos: Uma conversa aparentemente comum pode ganhar um clima completamente diferente. Você pode estar segurando o que realmente sente por medo de ouvir uma resposta que não esperava, mas continuar imaginando possibilidades pode ser ainda mais frustrante.

Falar com honestidade pode aproximar você de alguém ou, pelo menos, acabar com uma dúvida que vinha ocupando espaço demais na sua cabeça.

Dica cósmica: Diga o que realmente quer em vez de tentar adivinhar como a outra pessoa vai reagir.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Leão: Esconder o interesse não vai necessariamente proteger seu coração. Se existe alguém de quem você realmente gosta, dar um sinal mais claro pode fazer a relação sair da indefinição e ganhar um novo ritmo.

Um convite para sair ou simplesmente sugerir que vocês passem mais tempo juntos pode ser suficiente para perceber se existe química dos dois lados.

Dica cósmica: Não faça jogos quando você já sabe exatamente quem gostaria de ter por perto.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Libra: Você pode se encontrar dividido entre preservar a própria tranquilidade e seguir aquilo que realmente sente. Nesta semana, insistir na dúvida pode ser menos confortável do que assumir um pequeno risco emocional.

Se estiver interessado em alguém, começar uma conversa pode abrir espaço para uma conexão que você ainda não imaginava. Para quem já está em um relacionamento, a mesma honestidade pode fortalecer a proximidade.

Dica cósmica: Troque a hesitação por sinceridade e descubra o que pode acontecer quando você se permite tentar.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Sagitário: Esta pode ser a semana do seu famoso "e se eu tentar?". Alguém pode estar mais receptivo ao seu interesse do que você imagina, mas esperar por um sinal perfeito pode fazer a oportunidade passar.

Um convite, uma ligação ou uma declaração sincera pode mudar a dinâmica entre vocês. Não é preciso fazer uma grande demonstração, apenas deixar claro que existe interesse.

Dica cósmica: Pare de esperar pelo momento perfeito e dê um passo quando a vontade de tentar falar mais alto que o medo.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

E os outros signos?

Nem todo signo precisa correr atrás do romance nesta semana.

Touro: Deixe as coisas acontecerem naturalmente.

Câncer: Observe mais as atitudes do que as palavras.

Virgem: Não analise demais cada mensagem.

Escorpião: Mostrar vulnerabilidade pode fortalecer uma conexão.

Capricórnio: Reserve mais tempo para o romance, em vez de se dedicar apenas ao trabalho.

Aquário: Uma conversa inesperada pode despertar interesse.