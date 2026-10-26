Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos recebem tratamento de realeza e fazem de tudo para serem mimados por quem os ama

Esses signos têm características que despertam admiração, carinho e vontade de agradar, fazendo com que as pessoas se esforcem para vê-los felizes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que despertam nos outros uma vontade quase irresistível de agradar. Não é preciso fazer promessas nem recorrer a truques para conquistar esse tipo de atenção: o segredo está no magnetismo, no jeito de demonstrar afeto e na forma como fazem os outros se sentirem especiais.

Segundo a astróloga Eleanor, algumas pessoas gostam de oferecer um tratamento digno de realeza a esses signos porque conquistar o carinho deles também se torna uma recompensa. Seja por transmitirem acolhimento, demonstrarem confiança ou valorizarem os pequenos gestos, cinco signos costumam inspirar quem está por perto a ir além para fazê-los felizes. A previsão foi divulgada pelo site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Lua Cheia em Touro acontece nesta segunda-feira (26 de outubro) e promete um espetáculo no céu antes do Halloween

Lua Cheia em Touro acontece nesta segunda-feira (26 de outubro) e promete um espetáculo no céu antes do Halloween

Imagem - O dia da sorte da semana (de 26 de outubro a 1º de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia da sorte da semana (de 26 de outubro a 1º de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

Imagem - Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas

Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas

Touro

Taurinos sabem aproveitar os prazeres da vida e têm facilidade para transformar a própria companhia em uma experiência agradável. Regido por Vênus, associado à beleza e ao prazer na astrologia, o signo costuma valorizar conforto, atenção e gestos que demonstram cuidado. Segundo Eleanor, as pessoas gostam de descobrir as preferências de Touro e de vê-lo aproveitar aquilo que lhe faz bem.

Isso não significa que os taurinos aceitem qualquer demonstração de carinho. Eles sabem reconhecer quando alguém está fazendo apenas o mínimo e não costumam se contentar com relações que ficam abaixo de suas expectativas. Essa postura pode incentivar quem deseja conquistá-los a caprichar mais nas atitudes e mostrar que está disposto a investir de verdade na relação.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra carinho com atitudes, mas não deixe que expectativas muito rígidas impeçam você de reconhecer formas diferentes de demonstrar amor.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer

Cancerianos têm uma sensibilidade que desperta o instinto protetor de quem convive com eles. Sua profundidade emocional também facilita a criação de vínculos fortes, já que costumam fazer as pessoas se sentirem compreendidas e acolhidas. Para a astróloga Eleanor, essa capacidade de oferecer segurança emocional é uma das principais razões pelas quais os outros se apegam tanto a esse signo.

Quem recebe esse cuidado também costuma querer retribuí-lo. As pessoas podem sentir vontade de se tornar um porto seguro para Câncer, oferecendo o mesmo carinho e a mesma atenção que recebem. Essa troca faz com que gestos de proteção e demonstrações de afeto surjam naturalmente nas relações com os cancerianos.

Dica cósmica: Não tenha vergonha de demonstrar suas emoções, mas lembre-se de que você também merece receber o cuidado que oferece aos outros.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Leão

Leoninos costumam transmitir confiança e sabem a importância de se sentirem valorizados. Na astrologia, o signo é regido pelo Sol, associado à vitalidade, à identidade e à expressão pessoal. Essa presença marcante pode fazer com que ser escolhido por alguém de Leão pareça um elogio especial, incentivando as pessoas a se esforçarem para conquistar sua atenção.

A astróloga Eleanor observa que a segurança dos leoninos em relação ao tratamento que merecem também influencia a maneira como são tratados. Eles tendem a valorizar demonstrações claras de amor e não gostam de relações em que a outra pessoa tenha vergonha de expressar os próprios sentimentos. Por isso, quem deseja conquistar um leonino precisa mostrar afeto sem economizar nas atitudes.

Dica cósmica: Não esconda suas necessidades afetivas, mas procure reconhecer também as demonstrações de amor que aparecem de maneiras mais discretas.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

Librianos têm charme e costumam valorizar a arte da conquista. Também regidos por Vênus, eles apreciam gestos atenciosos, encontros planejados com carinho e demonstrações de interesse que revelem dedicação. De acordo com Eleanor, essa capacidade de reconhecer atitudes cuidadosas incentiva as pessoas a pensarem melhor em como agradá-los.

Ao mesmo tempo, Libra percebe quando alguém não está tão envolvido quanto parece. Esquecer detalhes importantes ou demonstrar pouco interesse pode pesar na avaliação que o signo faz de uma relação. A diferença é que os librianos também procuram retribuir o carinho que recebem, multiplicando a atenção e os gestos de afeto quando sentem que existe reciprocidade.

Dica cósmica: Preste atenção aos pequenos gestos, mas avalie o conjunto da relação antes de concluir que alguém não se importa com você.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Escorpião

Conquistar a confiança de um escorpiano pode levar tempo, mas justamente por isso o vínculo costuma ter um significado especial. O signo não costuma revelar seus segredos ou demonstrar vulnerabilidade para qualquer pessoa. Antes de se entregar, prefere observar as atitudes e entender se o outro realmente merece sua lealdade.

Essa reserva pode despertar ainda mais a curiosidade de quem deseja se aproximar. Segundo Eleanor, as pessoas ficam fascinadas quando percebem que não têm acesso imediato ao lado mais íntimo de Escorpião. Quando alguém conquista essa confiança, a relação passa a ser vista como algo valioso, e o esforço para demonstrar carinho pode aumentar.

Dica cósmica: Respeite seu tempo para confiar, mas permita que as pessoas demonstrem quem são antes de fechar completamente as portas.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Mais recentes

Imagem - Servidor é acusado de acumular cinco empregos em regime home office: contratos somavam 183 horas por semana e rendeu quase R$ 2 milhões a trabalhador

Servidor é acusado de acumular cinco empregos em regime home office: contratos somavam 183 horas por semana e rendeu quase R$ 2 milhões a trabalhador
Imagem - Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre as roupas de Peixe em Por Você nesta segunda-feira (26 de outubro)

Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre as roupas de Peixe em Por Você nesta segunda-feira (26 de outubro)
Imagem - Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas

Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas