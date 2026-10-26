ASTROLOGIA

5 signos recebem tratamento de realeza e fazem de tudo para serem mimados por quem os ama

Esses signos têm características que despertam admiração, carinho e vontade de agradar, fazendo com que as pessoas se esforcem para vê-los felizes

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que despertam nos outros uma vontade quase irresistível de agradar. Não é preciso fazer promessas nem recorrer a truques para conquistar esse tipo de atenção: o segredo está no magnetismo, no jeito de demonstrar afeto e na forma como fazem os outros se sentirem especiais.

Segundo a astróloga Eleanor, algumas pessoas gostam de oferecer um tratamento digno de realeza a esses signos porque conquistar o carinho deles também se torna uma recompensa. Seja por transmitirem acolhimento, demonstrarem confiança ou valorizarem os pequenos gestos, cinco signos costumam inspirar quem está por perto a ir além para fazê-los felizes. A previsão foi divulgada pelo site "Your Tango".

Touro

Taurinos sabem aproveitar os prazeres da vida e têm facilidade para transformar a própria companhia em uma experiência agradável. Regido por Vênus, associado à beleza e ao prazer na astrologia, o signo costuma valorizar conforto, atenção e gestos que demonstram cuidado. Segundo Eleanor, as pessoas gostam de descobrir as preferências de Touro e de vê-lo aproveitar aquilo que lhe faz bem.

Isso não significa que os taurinos aceitem qualquer demonstração de carinho. Eles sabem reconhecer quando alguém está fazendo apenas o mínimo e não costumam se contentar com relações que ficam abaixo de suas expectativas. Essa postura pode incentivar quem deseja conquistá-los a caprichar mais nas atitudes e mostrar que está disposto a investir de verdade na relação.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra carinho com atitudes, mas não deixe que expectativas muito rígidas impeçam você de reconhecer formas diferentes de demonstrar amor.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer

Cancerianos têm uma sensibilidade que desperta o instinto protetor de quem convive com eles. Sua profundidade emocional também facilita a criação de vínculos fortes, já que costumam fazer as pessoas se sentirem compreendidas e acolhidas. Para a astróloga Eleanor, essa capacidade de oferecer segurança emocional é uma das principais razões pelas quais os outros se apegam tanto a esse signo.

Quem recebe esse cuidado também costuma querer retribuí-lo. As pessoas podem sentir vontade de se tornar um porto seguro para Câncer, oferecendo o mesmo carinho e a mesma atenção que recebem. Essa troca faz com que gestos de proteção e demonstrações de afeto surjam naturalmente nas relações com os cancerianos.

Dica cósmica: Não tenha vergonha de demonstrar suas emoções, mas lembre-se de que você também merece receber o cuidado que oferece aos outros.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Leoninos costumam transmitir confiança e sabem a importância de se sentirem valorizados. Na astrologia, o signo é regido pelo Sol, associado à vitalidade, à identidade e à expressão pessoal. Essa presença marcante pode fazer com que ser escolhido por alguém de Leão pareça um elogio especial, incentivando as pessoas a se esforçarem para conquistar sua atenção.

A astróloga Eleanor observa que a segurança dos leoninos em relação ao tratamento que merecem também influencia a maneira como são tratados. Eles tendem a valorizar demonstrações claras de amor e não gostam de relações em que a outra pessoa tenha vergonha de expressar os próprios sentimentos. Por isso, quem deseja conquistar um leonino precisa mostrar afeto sem economizar nas atitudes.

Dica cósmica: Não esconda suas necessidades afetivas, mas procure reconhecer também as demonstrações de amor que aparecem de maneiras mais discretas.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Librianos têm charme e costumam valorizar a arte da conquista. Também regidos por Vênus, eles apreciam gestos atenciosos, encontros planejados com carinho e demonstrações de interesse que revelem dedicação. De acordo com Eleanor, essa capacidade de reconhecer atitudes cuidadosas incentiva as pessoas a pensarem melhor em como agradá-los.

Ao mesmo tempo, Libra percebe quando alguém não está tão envolvido quanto parece. Esquecer detalhes importantes ou demonstrar pouco interesse pode pesar na avaliação que o signo faz de uma relação. A diferença é que os librianos também procuram retribuir o carinho que recebem, multiplicando a atenção e os gestos de afeto quando sentem que existe reciprocidade.

Dica cósmica: Preste atenção aos pequenos gestos, mas avalie o conjunto da relação antes de concluir que alguém não se importa com você.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Conquistar a confiança de um escorpiano pode levar tempo, mas justamente por isso o vínculo costuma ter um significado especial. O signo não costuma revelar seus segredos ou demonstrar vulnerabilidade para qualquer pessoa. Antes de se entregar, prefere observar as atitudes e entender se o outro realmente merece sua lealdade.

Essa reserva pode despertar ainda mais a curiosidade de quem deseja se aproximar. Segundo Eleanor, as pessoas ficam fascinadas quando percebem que não têm acesso imediato ao lado mais íntimo de Escorpião. Quando alguém conquista essa confiança, a relação passa a ser vista como algo valioso, e o esforço para demonstrar carinho pode aumentar.

Dica cósmica: Respeite seu tempo para confiar, mas permita que as pessoas demonstrem quem são antes de fechar completamente as portas.