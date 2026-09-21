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5 signos recebem uma ajuda inesperada dos astros hoje (21 de setembro), e o dia pode mudar os planos de cada um

Conversas importantes, conselhos certeiros e decisões que estavam sendo adiadas podem abrir novas possibilidades para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, segunda-feira, 21 de setembro, chega com uma energia favorável para quem estiver disposto a ouvir, conversar e aceitar ajuda. Para cinco signos, uma troca aparentemente simples pode trazer uma ideia nova, uma solução para um problema antigo ou até uma oportunidade que não estava no radar.

O segredo é não tentar resolver tudo sozinho. Um conselho, uma conversa sincera ou uma mudança de perspectiva pode fazer esses signos perceberem que existe um caminho mais simples para chegar onde querem. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro pode receber um conselho valioso de alguém próximo nesta segunda-feira. A pessoa pode enxergar com mais clareza uma mudança que ajudaria a deixar sua rotina mais organizada e leve.

O conselho pode envolver desde o ambiente de trabalho até a própria casa e a maneira como você distribui seu tempo. Em vez de rejeitar a sugestão de imediato, vale experimentar. Pequenas mudanças podem melhorar bastante o restante da semana.

Dica cósmica: aceite ajuda quando ela vier acompanhada de uma solução prática. Nem todo conselho é uma crítica.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Leão

Leão percebe que suas palavras têm mais força do que imaginava. Uma conversa importante pode fazer outras pessoas prestarem atenção às suas ideias e enxergarem você de uma maneira diferente.

É um bom momento para dizer aquilo que estava guardado, apresentar uma proposta ou defender uma ideia na qual você realmente acredita. Uma conversa que começa de maneira casual pode acabar abrindo uma oportunidade interessante.

Dica cósmica: fale com confiança, mas não tente controlar a reação dos outros. Sua parte é deixar sua mensagem clara.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Virgem

Virgem pode tomar uma decisão importante envolvendo dinheiro ou a própria valorização. Uma situação que antes parecia normal começa a ser vista por outro ângulo, fazendo você questionar se ainda faz sentido continuar agindo da mesma maneira.

Essa mudança de perspectiva pode levar a outras descobertas. Ao analisar melhor seus hábitos e escolhas, você percebe que existem áreas da vida que também podem ser ajustadas.

Dica cósmica: antes de gastar, aceitar ou recusar algo, pergunte se essa escolha combina com a vida que você quer construir.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Escorpião

Escorpião pode estar mais concentrado em seus próximos passos profissionais. Em vez de sair falando sobre todos os planos, você prefere observar, organizar as ideias e montar uma estratégia.

Essa postura pode aproximá-lo de alguém que funciona como uma espécie de mentor. Uma conversa pode trazer uma informação importante para que você avance com mais segurança em um projeto ou decisão de carreira.

Dica cósmica: não tenha pressa para mostrar o que está planejando. Primeiro, certifique-se de que sua estratégia faz sentido.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Aquário

Aquário pode receber de alguém próximo uma perspectiva que muda sua maneira de enxergar determinada situação. Um parceiro, amigo ou pessoa importante para você pode dizer algo que amplia seus horizontes.

Essa troca também pode aproximar vocês e abrir espaço para novos planos. Um convite para viajar, conhecer um lugar diferente ou simplesmente viver uma experiência juntos pode fortalecer ainda mais a relação.

Dica cósmica: permita-se experimentar algo fora da rotina. Uma mudança de cenário pode trazer ideias que você não encontraria sozinho.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
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Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

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