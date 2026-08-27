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5 signos recebem uma resposta importante a partir de hoje (27 de agosto), e uma situação finalmente começa a destravar

A energia do dia pode trazer conclusões importantes, novas perspectivas e aquela sensação de que uma situação finalmente começa a fazer sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 27 de agosto, chega com uma combinação simbólica de realização, equilíbrio e reflexão. Na numerologia, a data 8/27 é associada a recompensas conquistadas, fé e busca por respostas, criando um momento favorável para perceber avanços depois de um período de dúvidas ou obstáculos.

Para cinco signos, essa energia pode se manifestar como um verdadeiro ponto de virada. Uma peça que estava faltando pode aparecer, uma oportunidade pode surgir ou uma questão que parecia travada pode finalmente encontrar um caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries costuma agir rapidamente, mas uma situação confusa pode ter feito você pisar no freio. Agora, uma informação ou acontecimento pode ajudar a destravar aquilo que vinha impedindo seu avanço.

Você entrou nessa situação com confiança e disposição para fazer acontecer, mas percebeu que faltavam algumas peças importantes. Em vez de assumir a responsabilidade por organizar toda a bagunça, o momento pede paciência para esperar que as circunstâncias se ajustem.

A grande virada está justamente aí. Você pode perceber que não precisava resolver tudo sozinho. Bastava esperar a situação amadurecer para que o caminho ficasse mais claro.

Dica cósmica: nem todo atraso exige uma intervenção. Às vezes, dar espaço para as coisas se encaixarem é a melhor estratégia.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem pode sentir que finalmente chegou a hora de colher algo pelo qual vem trabalhando há bastante tempo. Depois de tantos obstáculos, atrasos e tentativas que não deram o resultado esperado, uma situação começa a fazer sentido.

O dia pode trazer uma confirmação importante ou uma nova maneira de enxergar um problema antigo. Aquilo que parecia apenas uma sequência de frustrações pode revelar que você estava sendo preparado para uma oportunidade diferente.

A principal descoberta é que continuar caminhando, mesmo quando o resultado não aparece imediatamente, também faz parte do processo. Quando você mantém o foco no que realmente deseja, fica mais fácil reconhecer uma oportunidade quando ela surge.

Dica cósmica: não confunda demora com fracasso. Algumas conquistas exigem mais tempo para encontrar o caminho certo.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio gosta de previsibilidade, mas pode perceber que uma rotina que antes funcionava já não combina tanto com a fase atual. A boa notícia é que uma alternativa começa a aparecer.

A mudança não precisa significar abandonar toda a estabilidade que você construiu. Pelo contrário, o momento favorece encontrar uma maneira mais inteligente de equilibrar segurança e novidade.

Uma ideia, plano ou solução prática pode mostrar como dar os próximos passos sem colocar tudo a perder. O que faltava talvez não fosse disposição, mas uma estratégia que fizesse sentido para a sua realidade.

Dica cósmica: mudar a rota não significa perder o controle. Às vezes, é justamente o que permite chegar mais longe.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode se deparar com uma oportunidade de fazer algo de uma maneira completamente diferente. Uma ideia que parecia distante ou difícil de colocar em prática pode voltar à sua cabeça com uma perspectiva renovada.

Você costuma ser a pessoa que abre caminhos para os outros, mas talvez tenha deixado de lado alguns dos próprios desejos enquanto ajudava todo mundo a encontrar novas possibilidades.

O ponto de virada pode acontecer justamente quando você se pergunta o que ainda gostaria de fazer e quais caminhos gostaria de ter encontrado no passado. Uma resposta pode despertar coragem para finalmente tirar um antigo plano do papel.

Dica cósmica: pense menos no caminho que esperam que você siga e mais naquele que sempre teve vontade de construir.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode receber uma resposta de uma maneira bem diferente daquela que imaginava. Você vem esperando que alguma situação se resolva quase como um golpe de sorte, mas a virada pode depender muito mais da sua própria iniciativa.

O momento favorece uma percepção importante: algumas respostas não chegam prontas. Elas aparecem quando você decide agir, acreditar nas próprias capacidades e deixar de esperar que outra pessoa ou circunstância faça o primeiro movimento.

Isso pode ser especialmente poderoso para quem vinha se sentindo limitado por inseguranças. Ao reconhecer que já possui recursos para avançar, você pode finalmente romper uma barreira que parecia maior do que realmente era.

Dica cósmica: não espere a condição perfeita para começar. Use o que você já tem e deixe o próximo passo revelar o seguinte.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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