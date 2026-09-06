ASTROLOGIA

5 signos tem chances de paquera e amor nos próximos dias

Alguns signos podem se mostrar receptivos a paquera nos próximos dias

Felipe Sena

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 07:30

Confira expectativas para signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre solteiros estão procurando um relacionamento. No entanto, às vezes, a pessoa quer sair, conhecer gente nova e aproveitar boas companhias.

Ainda assim, existem momentos em que a disposição para paquerar é maior. Na astrologia, algumas energias podem estimular abertura para conversas, encontros e experiências.

Veja as características dos signos 1 de 7

Alguns signos podem se mostrar receptivos a paquera nos próximos dias. Não é promessa de romance nem garantia de quem alguém novo vai aparecer. O objetivo é observar comportamentos que podem facilitar as aproximações. Confira previsões de João Bidu:

Gêmeos

Gêmeos entra na lista pela facilidade de conversar e pela curiosidade sobre as pessoas. Um papo despretensioso pode rapidamente virar interesse.

Para quem está solteiro, vale prestar atenção às conversas do dia a dia. Uma troca de mensagens, um encontro entre amigos ou até uma conversa inesperada pode despertar curiosidade.

O segredo é não transformar toda interação em expectativa. Primeiro, conheça. Depois, veja se existe química.

Libra

Libra costuma valorizar boas conversas e conexões. Por isso, pode estar mais disposto a aceitar um convite ou dar uma chance para alguém que normalmente passaria despercebido.

O signo também pode se beneficiar de ambientes em que as pessoas estejam abertas a conversar. Festas, encontros com amigos e eventos são boas oportunidades para socializar.

Só não precisa tentar agradar todo mundo. Escolha quem realmente desperta seu interesse.

Leão

Leão pode aproveitar uma fase de mais confiança para se aproximar de alguém. E isso não significa necessariamente tomar a iniciativa de forma direta.

Um olhar, uma conversa ou uma demonstração de interesse já pode abrir espaço para o flerte.

Para quem está solteiro, a dica é não esperar que a outra pessoa faça tudo. Se gostou, demonstre. Um pouco de espontaneidade pode deixar a paquera mais natural.

Sagitário

Sagitário gosta de novidades e experiências diferentes. Por isso, pode encontrar oportunidades de paquera justamente quando sai da rotina.

Um passeio, uma viagem, um evento ou um convite de última hora pode colocar você em contato com pessoas novas.

O mais interessante é não sair procurando um romance a qualquer custo. Aproveite o momento e deixe a conexão se desenvolver naturalmente.

Aquário

Aquário pode se interessar por pessoas que estimulem sua curiosidade. Uma conversa diferente ou uma afinidade inesperada pode chamar mais atenção do que uma abordagem tradicional.

Amizades também podem abrir portas para novas conexões. Às vezes, o interesse começa em uma conversa casual e só depois ganha outro significado.