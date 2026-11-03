ASTROLOGIA

5 signos têm uma das melhores semanas do ano pela frente; veja o que pode acontecer até domingo (8 de novembro)

Relacionamentos, planos financeiros e novas conexões ganham destaque nos próximos dias, com boas notícias e mais confiança para tirar ideias do papel

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 13:00

Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias podem reservar boas surpresas para cinco signos. Até domingo (8 de novembro), relacionamentos tendem a ganhar mais leveza, enquanto questões pessoais e profissionais começam a encontrar caminhos mais promissores. É um período favorável para fortalecer vínculos, conhecer pessoas e recuperar a confiança nos próprios talentos.

A semana também pede mais honestidade nas relações e disposição para rever algumas escolhas. Para esses signos, o restante dos dias pode trazer descobertas importantes e a chance de construir conexões mais verdadeiras. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

O restante da semana promete movimentar os planos de Leão, especialmente na vida financeira e profissional. Ideias novas podem surgir e ajudar a organizar melhor os próximos passos. Também será um bom momento para fortalecer contatos e se aproximar de pessoas que compartilham interesses semelhantes.

A confiança estará em alta, mas vale tomar cuidado com a maneira de se expressar. Nem toda crítica precisa ser encarada como provocação, e pensar antes de falar pode evitar conflitos desnecessários. Use sua determinação para avançar, sem transformar pequenas divergências em disputas.

Dica cósmica: confie no seu potencial, mas deixe espaço para ouvir quem pode contribuir com seus planos.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Virgem

Depois de um período de mais introspecção, Virgem pode sentir vontade de sair da própria bolha e se aproximar de outras pessoas. Os próximos dias favorecem encontros, conversas e atividades em grupo. Procurar amigos, conhecer gente nova ou experimentar um curso pode trazer estímulos interessantes.

As finanças também merecem atenção. Rever metas, reorganizar despesas e pensar em novas estratégias pode ajudar a construir uma relação mais equilibrada com o dinheiro. Em vez de esperar que tudo se resolva sozinho, aproveite o momento para fazer ajustes concretos.

Dica cósmica: não deixe os planos apenas no papel. Uma pequena mudança na rotina pode abrir espaço para experiências novas.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Libra

A semana pode ser especialmente positiva para Libra, que terá a chance de recuperar a confiança e fortalecer relações importantes. Conversas pendentes podem ajudar a resolver mágoas antigas, enquanto novos planos financeiros trazem mais clareza sobre o que você deseja conquistar.

No trabalho, o reconhecimento pode aparecer quando você voltar a mostrar seus talentos e assumir uma postura mais confiante. Também vale reservar algum tempo para cuidar de si e retomar atividades que dão prazer. Nem tudo precisa girar em torno das obrigações.

Dica cósmica: valorize suas habilidades e não diminua suas conquistas para evitar chamar atenção.

Perfume ideal para Libra 1 de 4

Escorpião

Mesmo que os próximos dias tragam alguma intensidade, Escorpião terá boas oportunidades para olhar para si com mais carinho e identificar o que realmente merece sua energia. O período favorece novos começos, descanso e reflexões sobre desejos que ficaram em segundo plano.

Na vida profissional ou nos estudos, críticas construtivas podem mostrar o que precisa ser aprimorado. Não tenha receio de recomeçar uma tarefa ou pedir ajuda quando necessário. Reconhecer que algo pode ser feito de outra maneira também é uma forma de avançar.

Dica cósmica: não confunda persistência com insistência. Mudar de estratégia pode ser exatamente o que faltava.

Perfume ideal para Escorpião 1 de 4

Sagitário

Sagitário pode terminar a semana com uma visão mais clara sobre os caminhos que deseja seguir, mas não precisa resolver tudo imediatamente. Até lá, vale aproveitar a companhia dos amigos, trocar ideias e compartilhar projetos que ainda estão em desenvolvimento. Uma conversa descontraída pode render uma perspectiva interessante.

Na carreira, o momento favorece uma revisão de prioridades e da rotina. Em vez de tomar decisões precipitadas, observe o que está funcionando e o que precisa ser reorganizado. Também pode surgir uma motivação inesperada para retomar um hobby ou resolver uma pendência que vinha sendo adiada.

Dica cósmica: respeite seu tempo e não transforme a pressa de chegar a algum lugar em motivo para ignorar o caminho.