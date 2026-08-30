ASTROLOGIA

5 signos terão grande virada de chave na vida neste domingo (30 de agosto)

Momento astral favorece decisões que tinham sido adidas e conversas que exigiam coragem para acontecer

Felipe Sena

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:30

Nada garante que os problemas desapareçam de um dia para o outro, mas a sensação de repetir os mesmos erros começa a ceder espaço para avanços reais Crédito: Imagem gerada por IA

A astrologia aponta que três signos devem sentir uma virada importante na vida neste domingo (30), e questões que pareciam travadas nos relacionamentos, no trabalho e na vida pessoal tendem a encontrar solução no momento certo. São eles Leão, Virgem e Libra.

O momento astral favorece decisões que tinham sido adidas e conversas que exigiam coragem para acontecer. Nada garante que os problemas desapareçam de um dia para o outro, mas a sensação de repetir os mesmos erros começa a ceder espaço para avanços reais. Confira:

Leão

Depois de semanas de exposição, Leão percebe que as próprias atitudes finalmente estão alinhadas com os planos traçados. O alerta fica por conta do orgulho, que pode atrapalhar quando não é controlado.

Veja as características dos signos 1 de 7

Tomar a frente sem precisar provar nada a ninguém se torna mais fácil quando a confiança vem de dentro, não da aprovação alheia. Uma ideia que parecia distante pode ganhar forma, e decisões pessoais ou profissionais podem finalmente sair do papel.

Virgem

A temporada do signo começou no último sábado (22), e trouxe o Sol para a vida pessoal de Virgem. Mercúrio chega ao signo nos dias seguintes, reforçando a clareza sobre o que aceitar e o que recusar.

A vontade de agradar todo mundo perde força diante da necessidade de decidir com base no que realmente importa. Carreira, relacionamentos e rotina podem passar por reorganização, com espaço para abandonar regras que já não fazem sentido.

Libra

Um ciclo desgastante começa a perder intensidade para Libra, que percebe mais leveza nos últimos dias de agosto. Vênus em seu signo fortalece vínculos e amplia a capacidade de se conectar com outras pessoas.

Convites, contatos e oportunidades inesperadas podem surgir nesse período. Na vida amorosa, existe espaço para novas aproximações ou para que uma relação já existente avance, desde que você não se afaste justamente quando as circunstâncias começam a jogar a seu favor.