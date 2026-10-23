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5 signos vão descobrir que já têm uma bênção nas mãos e podem se surpreender com o que acontece hoje (23 de outubro)

Esses signos podem reconhecer talentos e qualidades que fazem toda a diferença em suas vidas nesta sexta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda bênção chega acompanhada de uma grande notícia. Às vezes, ela está em uma qualidade que a pessoa não reconhece, na capacidade de ajudar alguém ou até na facilidade para superar mudanças. Nesta sexta-feira (23), cinco signos podem perceber que algumas das coisas mais valiosas de suas vidas estavam bem diante dos olhos.

A data é associada à chamada numerologia angelical 10/23, que interpreta a combinação dos números como um convite para reconhecer talentos, conexões e características pessoais. Na astrologia, o momento também inspira reflexões sobre autenticidade, generosidade e liberdade para seguir o próprio caminho. Para Áries, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Sagitário, o desafio é perceber o valor daquilo que já faz parte de quem são. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Você tem uma personalidade marcante, demonstra confiança e costuma se dedicar intensamente ao que considera importante. Mesmo quando já conquistou muita coisa, porém, pode agir como se ainda precisasse provar seu valor para os outros. A mensagem desta sexta-feira é reconhecer que sua presença e seu jeito autêntico já são qualidades importantes, sem precisar transformar tudo em uma disputa.

Sua segurança também pode inspirar outras pessoas a se mostrarem como realmente são. Mesmo nos dias em que você não se sente tão confiante, não precisa abandonar aquilo que o torna único. Aprender a reconhecer suas próprias qualidades, sem depender o tempo todo da aprovação alheia, pode fazer diferença na maneira como você se relaciona com o mundo.

Dica cósmica: Reconheça seu valor sem sentir que precisa provar alguma coisa a todo momento.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Virgem

Você costuma ter facilidade para identificar o que precisa ser melhorado, mas nem sempre dá o devido crédito às próprias habilidades. Nesta sexta-feira, vale prestar atenção a uma qualidade que pode passar despercebida: sua capacidade de se conectar com as pessoas. Saber ouvir, compreender diferentes perspectivas e construir relações de confiança também são talentos importantes.

Sua individualidade não precisa ser motivo de comparação com ninguém. O que torna você especial pode estar justamente na maneira como combina suas características pessoais com a habilidade de conviver e colaborar com os outros. Valorizar essas competências pode ajudar a perceber que você tem mais recursos à disposição do que imagina.

Dica cósmica: Não subestime o poder de uma boa conversa e das relações que você constrói.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
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Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião

Você é o tipo de pessoa que pode deixar uma marca duradoura na vida de quem conhece. Sua presença costuma provocar reflexões e mudanças, mesmo quando essa não é sua intenção. Nesta sexta-feira, a proposta é reconhecer que sua influência sobre os outros pode ser uma qualidade importante, desde que você a utilize com responsabilidade.

Nem todo impacto precisa ser grandioso para fazer diferença. Às vezes, uma experiência compartilhada, um conselho ou até uma situação difícil vivida ao seu lado ensina algo que alguém leva para a vida. Você pode não perceber imediatamente o quanto suas atitudes repercutem, mas isso não significa que sua presença passe despercebida.

Dica cósmica: Use sua influência para inspirar mudanças positivas, sem tentar controlar a maneira como os outros interpretam você.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
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Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Sagitário

A vida nem sempre segue o roteiro que você imaginou, mas sua capacidade de se adaptar pode ser uma das suas maiores vantagens. Você tende a questionar regras e a buscar caminhos próprios, mesmo quando isso desperta críticas. Nesta sexta-feira, vale reconhecer que essa liberdade para pensar diferente pode abrir portas que permaneceriam fechadas se você insistisse em seguir apenas o caminho mais convencional.

Sua disposição para mudar de direção também ajuda a transformar imprevistos em aprendizado. Em vez de enxergar cada obstáculo como um sinal de que algo deu errado, você pode encontrar maneiras diferentes de seguir adiante. Manter essa flexibilidade sem perder de vista seus objetivos é parte do que torna seu jeito de viver tão particular.

Dica cósmica: Não abandone sua autenticidade só para atender às expectativas de quem pensa diferente.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio

Você sabe estabelecer metas e trabalhar com consistência até alcançar o que deseja. Enquanto muita gente começa projetos e desiste no meio do caminho, sua disciplina ajuda a transformar planos em resultados. Mas existe outra qualidade que merece reconhecimento: você não precisa guardar todo o conhecimento para si e pode encontrar satisfação em ajudar outras pessoas a crescer.

Compartilhar experiências, orientar alguém que está começando ou comemorar a conquista de outra pessoa não diminui o seu próprio sucesso. Pelo contrário, sua capacidade de colaborar mostra que você não precisa enxergar a vida como uma competição permanente. Há espaço para que outras pessoas prosperem sem que isso ameace aquilo que você construiu.

Dica cósmica: Compartilhe o que sabe e celebre as conquistas alheias sem diminuir as suas próprias.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
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Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

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