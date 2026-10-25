ASTROLOGIA

5 signos vão respirar aliviados nesta temporada de Escorpião e deixar o estresse para trás até novembro

Esses signos podem sentir mais clareza nas relações, avanços na vida profissional e até melhorias financeiras nas próximas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e sol em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Escorpião, iniciada na sexta-feira (23), pode trazer alívio para cinco signos do zodíaco, com menos estresse e mais tranquilidade até 21 de novembro. O período favorece mudanças de perspectiva, conversas importantes e a resolução de situações que vinham provocando preocupação.

As próximas semanas ainda podem exigir paciência, especialmente diante de dúvidas nos relacionamentos, questões profissionais e preocupações com dinheiro. A tendência, porém, é que as coisas comecem a ficar mais claras ao longo do período, ajudando esses signos a recuperar a confiança e encontrar maneiras mais leves de lidar com os problemas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

As preocupações financeiras podem ter ocupado bastante espaço na sua cabeça nos últimos tempos, Áries. Nas próximas semanas, você terá mais condições de avaliar sua situação com clareza e identificar caminhos para melhorar as contas. O período também favorece a descoberta de possibilidades que antes passavam despercebidas, especialmente quando você se permite analisar alternativas em vez de insistir em uma única solução.

A vida amorosa também pode ficar mais movimentada. Se você está em um relacionamento, este é um bom momento para resolver questões antigas e dedicar mais tempo à pessoa amada. Quem está solteiro pode sentir mais disposição para conhecer alguém ou dar espaço a uma conexão que desperte interesse.

Dica cósmica: Organize suas prioridades financeiras e não deixe que preocupações antigas impeçam você de aproveitar o presente.

Áries no trabalho 1 de 5

Touro

Os relacionamentos ganham destaque nas próximas semanas, com a possibilidade de esclarecer mal-entendidos e resolver situações que vinham causando desgaste. Depois de um período de reflexão, você pode finalmente sentir que chegou a hora de agir e deixar para trás dúvidas que dificultavam suas decisões. Conversas sinceras tendem a ajudar, desde que você também esteja disposto a ouvir o outro lado.

A vida familiar e o romance também podem entrar em uma fase mais positiva. Há espaço para resolver questões dentro de casa, fortalecer vínculos e abandonar padrões afetivos que já não fazem bem. Se estiver solteiro, a confiança renovada pode ajudar você a se aproximar de alguém sem carregar o peso de experiências passadas.

Dica cósmica: Não prolongue conflitos que podem ser resolvidos com uma conversa honesta e disposição para mudar.

Touro no trabalho 1 de 5

Gêmeos

O começo deste período pode parecer um pouco mais turbulento, Gêmeos, principalmente se você ainda estiver tentando entender questões profissionais, amizades ou relacionamentos. Nem tudo vai se resolver de imediato, mas a tendência é que a confusão diminua com o passar das semanas. Problemas que pareciam difíceis de solucionar podem começar a encontrar uma saída.

A vida amorosa também ganha espaço, seja com a renovação da conexão com alguém especial, seja com a possibilidade de conhecer uma pessoa nova. Além disso, sua comunicação e sua vida social podem ficar mais movimentadas, favorecendo encontros, conversas e atividades cotidianas. Aproveite esse impulso para expressar suas ideias e se aproximar de pessoas com quem você realmente se identifica.

Dica cósmica: Não tire conclusões precipitadas quando algo parecer confuso. Dê tempo para as informações aparecerem antes de tomar uma decisão.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Virgem

Depois de semanas de dúvidas e reflexão, você pode começar a enxergar com mais clareza questões que estavam difíceis de organizar. Essa mudança favorece especialmente atividades ligadas à comunicação, à criatividade e à troca de ideias. Se algum projeto parecia parado ou uma conversa importante não avançava, as próximas semanas podem ajudar a encontrar uma direção mais definida.

A vida financeira também merece atenção. O período pode favorecer a implementação de mudanças que você vinha planejando, com possibilidade de melhorar a renda ou conquistar reconhecimento profissional. Ao mesmo tempo, será importante não ignorar o lado emocional: rever experiências antigas e entender o que ainda pesa pode abrir espaço para um crescimento mais consistente.

Dica cósmica: Transforme suas ideias em planos práticos e não deixe que a busca pela perfeição atrase iniciativas que já podem sair do papel.

Virgem no trabalho 1 de 5

Escorpião

Com o Sol no seu signo desde sexta-feira (23), você pode sentir mais energia, confiança e disposição para retomar assuntos que estavam parados. A tendência é que a autocrítica perca força e você se sinta mais confortável para tomar decisões importantes. A vida profissional também pode ganhar impulso, com chances de reconhecimento e mais clareza sobre os próximos passos da carreira.

As relações pessoais e profissionais merecem atenção especial durante esse período. Conversas pendentes podem finalmente avançar, enquanto questões ligadas a parcerias e dinheiro pedem uma avaliação cuidadosa. A partir de meados de novembro, a sensação de estar andando em círculos pode diminuir, facilitando a resolução de problemas que vinham se arrastando.

Dica cósmica: Use a confiança renovada para enfrentar o que está pendente, sem tentar resolver tudo de uma vez.