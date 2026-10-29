ASTROLOGIA

5 signos veem tudo começar a se encaixar hoje (29 de outubro), e uma decisão pode mudar o rumo dos planos

Confiança na intuição, encontros inesperados e novas experiências ajudam esses nativos a enxergar caminhos que antes pareciam distantes

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:00

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Sabe aquela sensação de que algo bom está prestes a acontecer? Para cinco signos, esta quinta-feira (29 de outubro) pode trazer motivos para confiar mais nessa impressão. O dia é associado à chamada data do número angelical 10/29, que, na numerologia espiritual, simboliza novos começos e um convite para ouvir a própria intuição.

Touro, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes podem perceber que situações antes incertas começam a ganhar sentido. Seja por meio de uma conexão importante, de uma decisão adiada ou de uma experiência fora do roteiro, a chave será não deixar o medo impedir os próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode estar sentindo há algum tempo que uma mudança importante está se aproximando. O problema é que, mesmo diante de algo desejado, a insegurança pode fazer você hesitar. Nesta quinta-feira, a mensagem é parar de esperar por uma certeza absoluta antes de agir. Em algum momento, será necessário sair da zona de conforto e dar o primeiro passo.

A possibilidade de fazer algo que realmente ama merece ser levada a sério. É natural querer avaliar os riscos, mas pensar demais também pode impedir que você avance. Confie na sua capacidade de tomar decisões e lembre-se de que a coragem não depende da ausência de medo, mas da disposição para seguir apesar dele.

Dica cósmica: escolha um primeiro passo concreto e pare de adiar uma decisão apenas porque o resultado ainda é incerto.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode acabar revendo uma opinião ou experimentando algo que jurou que nunca faria. A situação talvez surpreenda até você, mas também pode render boas risadas e uma descoberta inesperada. Nem sempre os planos precisam seguir uma linha reta, e mudar de ideia não significa abrir mão da própria identidade.

A curiosidade é uma das suas maiores aliadas. Quando você se permite explorar caminhos diferentes, pode encontrar experiências que não estavam nos planos originais. Em vez de rejeitar uma possibilidade só porque ela parece estranha à primeira vista, dê a si mesmo a chance de descobrir o que ela tem a oferecer.

Dica cósmica: diga sim a uma experiência diferente, desde que ela respeite seus limites e faça sentido para você.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio costuma preferir fatos concretos a palpites, mas nem sempre todas as respostas aparecem antes de uma decisão. Nesta quinta-feira, confiar um pouco mais na própria percepção pode ajudar você a seguir em frente, mesmo sem ter garantias sobre cada detalhe do caminho.

Acreditar em si mesmo não significa abandonar a lógica. Pelo contrário, significa reconhecer que sua experiência, suas habilidades e sua intuição também podem contribuir para escolhas importantes. Características que você costuma considerar difíceis ou pouco compreendidas podem se revelar pontos fortes quando usadas com consciência.

Dica cósmica: avalie os fatos, mas não descarte sua intuição só porque você ainda não tem todas as respostas.

Comidas que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Aquário

Uma pessoa que admira Aquário pode ajudar a abrir uma porta importante nesta quinta-feira. Alguém que já conhece suas qualidades pode apresentar você a uma pessoa influente ou mencionar seu nome quando surgir uma oportunidade. Essa conexão tem potencial para colocar seus talentos em evidência, por isso vale a pena estar preparado para aproveitar a chance.

Sua autenticidade é justamente o que pode chamar a atenção. Em vez de tentar se encaixar no que os outros esperam, mostre quem você realmente é e não tenha receio de apostar em uma nova parceria. Uma conversa pode render mais do que você imagina, especialmente quando existe confiança dos dois lados.

Dica cósmica: aceite conhecer pessoas novas e não tenha vergonha de mostrar suas habilidades.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

Peixes

Peixes pode sentir vontade de sair do mundo das ideias e começar a viver com mais intensidade aquilo que deseja. Depois de passar tanto tempo imaginando possibilidades, chega a hora de escolher uma direção e transformar parte desses planos em atitudes concretas. Uma situação estimulante pode despertar sua vontade de sonhar mais alto.

O cuidado está em não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode ter vários desejos e projetos, mas concentrar a energia em uma prioridade de cada vez tende a tornar o caminho mais claro. Ouça sua intuição, identifique por onde começar e se dedique ao primeiro passo antes de se preocupar com o restante.

Dica cósmica: escolha uma meta que seja importante para você e dê a ela sua atenção antes de abraçar novos planos.