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6 signos podem repensar a vida amorosa e dar uma nova chance ao relacionamento hoje (9 de novembro)

A Lua Nova em Escorpião favorece conversas sinceras, revisão de expectativas e mudanças na forma de se relacionar; veja o que pode mudar para estes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se algo não vai bem na vida amorosa, talvez fique mais difícil fingir que está tudo certo. Nesta segunda-feira (9), seis signos podem sentir vontade de rever comportamentos, encarar questões que vinham sendo adiadas e buscar relações mais saudáveis. A Lua Nova em Escorpião, que aconteceu às 4h02, no grau 16°53′ do signo, marca um momento simbólico de recomeço e pode trazer percepções importantes sobre os vínculos afetivos.

A astróloga Amparo descreve o período como uma espécie de "reinício nos relacionamentos". A proposta não é necessariamente terminar uma história ou começar outra, mas reconhecer o que precisa mudar para que uma conexão seja mais verdadeira e equilibrada. Isso pode envolver conversas difíceis, limites mais claros e disposição para mostrar sentimentos que costumam ficar escondidos. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries, vale observar o quanto você consegue ser você mesmo ao lado de quem ama. A pessoa com quem você se relaciona conhece suas inseguranças e seus sentimentos mais profundos ou só tem acesso à parte que você se sente confortável em mostrar? Segundo Amparo, pode existir uma vontade de construir mais intimidade, mas isso exige coragem para deixar a outra pessoa enxergar também suas vulnerabilidades.

Questões antigas de confiança e sentimentos mal resolvidos podem voltar à tona, oferecendo a chance de entender como experiências passadas influenciam suas atitudes atuais. Em vez de fugir quando a conversa fica desconfortável, tente reconhecer seus medos e explicar o que está sentindo. A proximidade que você deseja depende também dessa abertura.

Dica cósmica: Não espere que a outra pessoa adivinhe o que se passa com você. Falar sobre suas inseguranças pode aproximar vocês.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Touro

Touro, talvez seja hora de avaliar se você está crescendo ao lado da pessoa amada ou apenas mantendo uma relação por costume. Suas necessidades estão sendo atendidas? Existe espaço para conversar sobre o que incomoda? A Lua Nova pode deixar essas perguntas mais evidentes, especialmente se você vem adiando assuntos importantes para evitar conflitos.

A astróloga Amparo lembra que ser leal a alguém não significa permanecer preso a uma dinâmica que já não faz bem. Você pode perceber que estava aceitando menos do que merece ou deixando problemas de lado na esperança de que desaparecessem sozinhos. O caminho agora é falar com clareza sobre suas expectativas e ouvir o outro lado, sem fingir que está tudo bem.

Dica cósmica: Lealdade também envolve respeitar suas próprias necessidades. Não tenha medo de conversar sobre aquilo que precisa mudar.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer, vale olhar para seus relacionamentos com os pés um pouco mais no chão. Você gosta da pessoa com quem está saindo ou se apaixonou principalmente pelo que imagina que ela pode se tornar? A astróloga Amparo chama atenção para a diferença entre sentir química e construir uma conexão com alguém que realmente demonstra estar disponível.

Se a experiência não está fazendo bem, você não precisa insistir só porque já criou expectativas. Também pode ser um bom momento para viver encontros sem transformar cada aproximação em um projeto de futuro ou escolher ficar sozinho por um tempo. O importante é perceber como você se sente de verdade, em vez de gastar toda a energia tentando descobrir como agradar alguém.

Dica cósmica: Observe as atitudes, não apenas as possibilidades. Uma relação saudável não deve exigir que você esteja sempre tentando conquistar a aprovação do outro.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Leão

Leão, preste atenção em como você se sente perto das pessoas importantes da sua vida. Existe carinho, segurança e liberdade para falar sobre suas emoções? Ou você acaba escondendo o que pensa por receio de ser julgado? A Lua Nova em Escorpião convida a olhar com mais honestidade para essas questões e entender o que falta em suas relações.

O orgulho pode dificultar esse processo, principalmente quando admitir uma necessidade parece sinal de fraqueza. Mas você não precisa representar um papel nem provar o tempo todo que merece ser amado. Amparo destaca que relações verdadeiras são aquelas em que existe espaço para baixar a guarda, inclusive nos dias em que você não está no seu melhor.

Dica cósmica: Você não precisa estar sempre confiante para merecer carinho. Permita-se demonstrar o que sente sem transformar isso em uma disputa.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião, a Lua Nova acontece no seu signo e coloca em evidência a maneira como você constrói intimidade. Você costuma perceber facilmente o que os outros sentem, mas consegue comunicar suas próprias necessidades? Esperar que a pessoa amada entenda seus silêncios pode criar distâncias que seriam evitadas com uma conversa sincera.

Amparo sugere observar a diferença entre estabelecer limites saudáveis e afastar as pessoas porque demonstrar vulnerabilidade parece desconfortável. Você não precisa confiar em todo mundo, mas também não deve transformar a autoproteção em uma barreira permanente. É possível escolher com cuidado quem merece sua confiança e, ainda assim, permitir que alguém se aproxime.

Dica cósmica: Proteja seus limites sem fechar todas as portas. Intimidade também se constrói quando você comunica o que precisa.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário, sua independência é importante, mas vale entender o que está por trás da vontade de manter distância. Você precisa mesmo de um tempo sozinho ou está evitando se envolver porque demonstrar sentimentos parece arriscado? A possibilidade de deixar alguém se aproximar pode assustar, mas é parte importante da construção de uma conexão profunda.

A astróloga Amparo lembra que ser independente não significa precisar fazer tudo sozinho. Você pode preservar seus objetivos, sua identidade e seu espaço individual sem impedir que outra pessoa tenha importância na sua vida. O desafio é encontrar equilíbrio entre autonomia e disponibilidade emocional, sem deixar que a necessidade de controle determine todos os seus movimentos.

Dica cósmica: Manter sua individualidade não exige levantar muros. Mostre que você se importa sem abrir mão de quem é.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

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