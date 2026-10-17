ASTROLOGIA

6 signos precisam rever velhos hábitos no amor antes que eles estraguem tudo de novo

Vênus retrógrado retorna a Libra em 25 de outubro e pode ajudar esses signos a identificar padrões prejudiciais nos relacionamentos, na família e até na carreira

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns problemas parecem se repetir, mesmo quando as pessoas envolvidas mudam. Pode ser a dificuldade de confiar, a insistência em relações que já não fazem bem ou o hábito de aceitar situações que incomodam para evitar conflitos. Para seis signos, a segunda metade de outubro pode trazer uma oportunidade de reconhecer esses comportamentos e começar a agir de outra maneira.

Vênus está retrógrado em Escorpião desde 3 de outubro e retorna a Libra no dia 25, às 6h10. O movimento favorece uma revisão de valores, desejos e vínculos, especialmente quando envolve perceber o que se tornou prejudicial com o passar do tempo. O planeta volta ao movimento direto em 13 de novembro, às 21h27, ainda em Libra, encerrando um período de reavaliação que pode ajudar esses signos a construir relações mais equilibradas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que alguns conflitos nos relacionamentos têm raízes em comportamentos que se repetem. A maneira de escolher parceiros, reagir a desentendimentos ou dividir responsabilidades pode estar contribuindo para situações que parecem não sair do lugar. Com Vênus retrógrado retornando a Libra, signo oposto ao seu, fica mais importante observar o que acontece nas relações e reconhecer onde são necessárias mudanças.

No trabalho, parcerias também merecem atenção. Em vez de insistir em acordos que não funcionam, Áries pode aproveitar o período para rever limites e expectativas.

Dica cósmica: antes de culpar a outra pessoa por um conflito recorrente, observe o que está ao seu alcance mudar na dinâmica.

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Touro

Touro pode precisar olhar com mais honestidade para a maneira como constrói e mantém seus relacionamentos. Como um dos signos regidos por Vênus, tende a sentir com força esse período de revisão, que pode revelar hábitos positivos, mas também comportamentos que dificultam a convivência. Comentários ou situações desconfortáveis podem ajudar a perceber como suas atitudes são recebidas pelas pessoas próximas.

A proposta não é mudar quem você é para agradar aos outros, mas identificar o que pode ser aprimorado para construir relações mais saudáveis e duradouras.

Dica cósmica: ouça críticas com discernimento e procure separar ataques pessoais de observações que podem ajudar você a crescer.

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Câncer

Câncer pode perceber que alguns padrões familiares precisam ser revistos. A vontade de proteger quem ama é importante, mas pode acabar levando o signo a assumir responsabilidades demais ou a evitar conversas difíceis para preservar a harmonia. Com Vênus retornando a Libra, questões domésticas e relações com familiares podem ganhar destaque.

Esse também é um período para repensar a forma como demonstra carinho. Ser presente não significa resolver todos os problemas de quem está ao seu redor, muito menos deixar as próprias necessidades em segundo plano.

Dica cósmica: cuide de quem você ama sem assumir sozinho a responsabilidade pelo bem-estar de toda a família.

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Libra

Libra pode sentir de maneira mais pessoal os efeitos da retrogradação de Vênus quando o planeta retornar ao seu signo em 25 de outubro. Desejos, escolhas amorosas e valores pessoais podem passar por uma revisão importante. Aquilo que antes parecia indispensável talvez já não combine tanto com quem você está se tornando.

O período pode ajudar a reconhecer influências negativas e hábitos que prejudicam a autoestima ou os relacionamentos. Embora esse processo exija sinceridade consigo mesmo, ele também abre espaço para escolhas mais coerentes com suas necessidades atuais.

Dica cósmica: pergunte a si mesmo se você está fazendo determinadas escolhas porque realmente deseja ou apenas para corresponder às expectativas de alguém.

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Escorpião

Escorpião pode usar esse período para investigar sentimentos e motivações que nem sempre consegue reconhecer de imediato. Com Vênus retrógrado no signo até 25 de outubro, questões relacionadas à confiança, à intimidade e à maneira de se relacionar podem ficar mais evidentes. O desafio é identificar comportamentos prejudiciais sem transformar essa reflexão em culpa ou desconfiança excessiva.

Quando Vênus retornar a Libra, a atenção pode se voltar mais para questões internas e padrões que se repetem sem que o signo perceba. Conversar com pessoas dispostas a refletir sobre as próprias atitudes pode ajudar nesse processo.

Dica cósmica: use sua capacidade de perceber detalhes para compreender melhor seus sentimentos, não para procurar problemas onde eles não existem.

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Aquário

Aquário pode descobrir que alguns hábitos profissionais estão dificultando seu crescimento. A maneira de lidar com superiores, colegas, concorrentes ou pessoas sob sua responsabilidade pode precisar de ajustes. O período de Vênus retrógrado favorece uma avaliação mais cuidadosa da reputação que o signo constrói e da forma como suas atitudes são percebidas.

Em vez de interpretar toda crítica como uma tentativa de limitar sua liberdade, Aquário pode procurar entender quais observações fazem sentido e como usá-las para melhorar sua atuação.

Dica cósmica: reveja seus hábitos profissionais com honestidade e escolha uma atitude concreta que possa tornar sua rotina mais produtiva e suas relações mais respeitosas.