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6 suítes, área gourmet e estúdio: Diogo Nogueira reforma mansão de 1 mil m² após deixar casa de Paolla Oliveira

Cantor comprou o imóvel meses após o fim do relacionamento e já definiu mudanças para deixar a residência com a sua personalidade

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:48

Diogo Nogueira Crédito: Reprodução

Diogo Nogueira decidiu transformar a mansão onde vive em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O imóvel, com cerca de 1 mil m², foi comprado pelo cantor no início deste ano, poucos meses depois do fim do relacionamento com Paolla Oliveira, e agora passa por uma reforma.

Entre os espaços que ganharão atenção especial, está a área gourmet. Apaixonado por cozinha, Diogo pretende deixar o ambiente ainda mais adequado para uma de suas atividades favoritas: preparar receitas para os amigos, geralmente acompanhadas de vinho, comida e samba.

Diogo Nogueira vai reformar mansão na Barra 1 de 9

A modernização ficará sob responsabilidade do escritório da arquiteta Leila Dionizios. O cantor também já definiu algumas das mudanças que pretende fazer na residência.

Um novo closet está entre os pedidos. O espaço deverá ter estrutura para funcionar também como uma espécie de camarim, onde Diogo poderá organizar as roupas usadas durante os shows. A casa ainda ganhará um estúdio.

Mansão de Diogo Nogueira 1 de 10

A mansão tem seis suítes, decoração em tons neutros e uma área externa ampla, com estrutura de lazer. O espaço também é compartilhado com os três cachorros do cantor, Preta, Olívia e Duque.

A proposta da reforma é unir uma estética contemporânea a referências da identidade carioca. Segundo Leila Dionizios, a intenção é que a residência tenha elementos que reflitam a personalidade do artista.

"Quero que a casa conte quem o Diogo é. Sobre uma base contemporânea e neutra, entram a alma do Rio Antigo, materiais naturais e peças de design assinado com história. É um projeto com muita personalidade, onde o moderno e a memória carioca convivem", explicou a arquiteta, segundo o Extra. Leila também já assinou projetos para casas de outros famosos, como Belle Silva, Thiago Silva e David Brazil.

Casa de Paolla Oliveira

Antes da separação, Diogo vivia com Paolla Oliveira, o filho Davi e uma tia do cantor na casa da atriz. O casal terminou o relacionamento em dezembro do ano passado, após anos juntos.

Como é a mansão que Paolla vivia com Diogo Nogueira 1 de 6

Era na residência de Paolla que o cantor costumava gravar vídeos preparando receitas. Recentemente, Diogo voltou a aparecer justamente na área gourmet da atriz em uma publicação nas redes sociais.