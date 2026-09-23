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6 suítes, área gourmet e estúdio: Diogo Nogueira reforma mansão de 1 mil m² após deixar casa de Paolla Oliveira

Cantor comprou o imóvel meses após o fim do relacionamento e já definiu mudanças para deixar a residência com a sua personalidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:48

Diogo Nogueira
Diogo Nogueira Crédito: Reprodução

Diogo Nogueira decidiu transformar a mansão onde vive em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O imóvel, com cerca de 1 mil m², foi comprado pelo cantor no início deste ano, poucos meses depois do fim do relacionamento com Paolla Oliveira, e agora passa por uma reforma.

Entre os espaços que ganharão atenção especial, está a área gourmet. Apaixonado por cozinha, Diogo pretende deixar o ambiente ainda mais adequado para uma de suas atividades favoritas: preparar receitas para os amigos, geralmente acompanhadas de vinho, comida e samba.

Diogo Nogueira vai reformar mansão na Barra

Diogo Nogueira vai reformar mansão na Barra por @leiladioniziosarqinteriores/divulgação
A arquiteta Leila Donizios é a responsável pela reforma da mansão de Diogo Nogueira por @leiladioniziosarqinteriores/ divulgação
Diogo Nogueira por Reprodução
Diogo Nogueira por Reprodução
Diogo Nogueira por Reprodução
Diogo Nogueira por Reprodução
Diogo Nogueira por Reprodução
Diogo Nogueira por Reprodução
Diogo Nogueira por Reprodução
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Diogo Nogueira vai reformar mansão na Barra por @leiladioniziosarqinteriores/divulgação

A modernização ficará sob responsabilidade do escritório da arquiteta Leila Dionizios. O cantor também já definiu algumas das mudanças que pretende fazer na residência.

Um novo closet está entre os pedidos. O espaço deverá ter estrutura para funcionar também como uma espécie de camarim, onde Diogo poderá organizar as roupas usadas durante os shows. A casa ainda ganhará um estúdio.

Mansão de Diogo Nogueira

Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução
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Mansão de Diogo Nogueira por Reprodução

A mansão tem seis suítes, decoração em tons neutros e uma área externa ampla, com estrutura de lazer. O espaço também é compartilhado com os três cachorros do cantor, Preta, Olívia e Duque.

A proposta da reforma é unir uma estética contemporânea a referências da identidade carioca. Segundo Leila Dionizios, a intenção é que a residência tenha elementos que reflitam a personalidade do artista.

"Quero que a casa conte quem o Diogo é. Sobre uma base contemporânea e neutra, entram a alma do Rio Antigo, materiais naturais e peças de design assinado com história. É um projeto com muita personalidade, onde o moderno e a memória carioca convivem", explicou a arquiteta, segundo o Extra. Leila também já assinou projetos para casas de outros famosos, como Belle Silva, Thiago Silva e David Brazil.

Casa de Paolla Oliveira

Antes da separação, Diogo vivia com Paolla Oliveira, o filho Davi e uma tia do cantor na casa da atriz. O casal terminou o relacionamento em dezembro do ano passado, após anos juntos.

Como é a mansão que Paolla vivia com Diogo Nogueira

Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue
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Veja a mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por André Klotz / casavogue

Era na residência de Paolla que o cantor costumava gravar vídeos preparando receitas. Recentemente, Diogo voltou a aparecer justamente na área gourmet da atriz em uma publicação nas redes sociais.

O vídeo acabou movimentando os fãs que ainda torcem por uma reconciliação entre os dois. Como a gravação não deixou claro quando havia sido feita, ficou a dúvida sobre se o conteúdo era antigo ou recente.

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