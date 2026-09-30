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74 anos, 5 km e quase 3 horas de show: Bell Marques revela segredo da rotina fitness

Cantor mantém uma rotina de exercícios e alimentação regrada para sustentar o ritmo de apresentações

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:05

Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió Crédito: Divulgação e Reprodução/Instagram

Aos 74 anos, Bell Marques mantém uma rotina digna de atleta. Além de encarar uma maratona de shows, o cantor também inclui na sua rotina exercícios como corrida, musculação e pilates e que, segundo ele, é fundamental para acompanhar o ritmo de sua carreira.

Um dos eventos criados pelo artista, inclusive, é voltado para o mundo fitness: a Corrida 100% Você. A prova já teve etapas em vários lugares do Brasil e termina com show de Bell. Em Maceió, a programação do cantor começou com 5 km de corrida e terminou com quase três horas de show.

Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió 1 de 12

"Pra gente é uma maratona de fato. A gente corre 5 km, tem toda a interação com o público, e logo em seguida tem o show, quase três horas de show. Uma energia incrível, todo mundo afinado, parece que ninguém correu antes", afirmou Pipo, um dos filhos de Bell, em entrevista à GQ Brasil. Assim como o pai, ele é um dos criadores do evento, ao lado do irmão, Rafa Marques.

O evento nasceu em Salvador e já passou por Vitória, Rio de Janeiro, Brasília, Campina Grande, Aracaju, Recife e São Luís. Em Maceió, reuniu cerca de 9 mil participantes na capital alagoana, com percursos de 5 km, 10 km e categoria PCD. A próxima etapa será em Natal, no dia 3 de outubro. A família também já planeja novos circuitos em Goiânia e, em dezembro, em São Paulo.

A relação de Bell com a corrida, porém, é anterior ao projeto concebido pela família. Os filhos decidiram transformar o hábito do pai em um evento depois que os vídeos dele correndo pelas ruas de Salvador começaram a viralizar nas redes sociais. "Nós quisemos fazer algo em homenagem a ele", explicou Pipo.

Corrida entrou na rotina de Bell há anos

Bell não mantém um único horário fixo para correr. Ao longo dos anos, ele adaptou os treinos à agenda de apresentações e até pensou no Carnaval ao definir quando faria os exercícios. "Comecei a correr meio-dia pensando exatamente no trio elétrico, e deu certo. Aí passei pra quatro da tarde e agora estou mudando pra de manhã cedo", contou.

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia 1 de 4

A corrida, no entanto, é apenas uma parte da preparação. O cantor também pratica musculação e pilates e afirma que a preocupação com a alimentação faz parte da rotina da família mesmo quando não há treino programado.

"A nossa alimentação lá em casa é muito saudável, com ou sem corrida. É muito regrada. No domingo a gente se perde um pouco, mas normalmente é muito certinha", disse Bell.

O cantor foi líder do Chiclete com Banana e, desde 2013, segue em carreira solo, puxando trios elétricos no Carnaval. A longevidade no palco fez com que o condicionamento físico se tornasse parte importante da preparação para as apresentações.

Rafa e Pipo também passaram a prestar ainda mais atenção à própria preparação desde que a corrida virou um projeto da família. Para eles, a regularidade é um dos principais pontos. "O que a gente preza muito é manter a constância. Existem treinos específicos que ajudam na corrida, como treinos de equilíbrio pra ajudar na estabilidade", explicou Pipo.

A rotina dos irmãos também inclui exercícios para os membros inferiores e suplementação alimentar.

Bell se inspira em outros corredores

A convivência com outros participantes das corridas também virou uma fonte de inspiração para Bell. O cantor contou que costuma observar os exercícios feitos por outros corredores e, às vezes, acaba se desafiando a tentar movimentos mais difíceis.

Mari González e Pipo Marques 1 de 13

"A gente fica olhando os corredores pra ver como eles treinam. Esses dias vi uma moça treinando fazendo um afundo com 50 kg em cada mão. Aí pensei: rapaz, se ela faz, eu consigo também", relembrou. A tentativa, porém, não saiu exatamente como Bell esperava. "Quase me quebrei todo. Mas não consegui fazer. É puxado", brincou.

Cantor compara preparação à de atleta

Aos 74 anos, Bell já falou anteriormente sobre a maneira como encara o envelhecimento e a continuidade da carreira. Em entrevista à GQ Brasil, há dois anos, quando tinha 72, ele disse que ainda via um longo caminho pela frente.

"Quando você chega aos 72 anos, a sua mente precisa enxergar de duas formas: ou você vê uma linha reta e segue por ela, ou enxerga o retorno. Eu ainda estou muito longe do retorno. Vejo uma linha reta e muito longa. Ainda tenho muita coisa para produzir na minha vida", afirmou. "Quase me quebrei todo. Mas não consegui fazer. É puxado", brincou.

A justificativa está na própria dinâmica da carreira. Além de apresentações longas em cima do trio elétrico, Bell já chegou a fazer três shows em uma única noite, o que exige resistência física para manter o desempenho durante horas.

Rafa e Pipo também mantêm rotina de exercícios

A preocupação com a atividade física também faz parte do dia a dia de Pipo. "Para mim, o dia não é completo se eu não faço uma atividade", afirmou. Além da musculação e da corrida, ele inclui pilates e yoga na rotina.

Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro 1 de 38

Rafa e Pipo começaram a carreira musical juntos em 2011, quando formaram a banda Oito7Nove4. O nome fazia referência aos anos de nascimento dos dois, 1987 e 1994.

A dupla ganhou espaço no Carnaval de Salvador e passou a se apresentar em diferentes cidades. Em 2016, os irmãos adotaram o nome Rafa & Pipo Marques.