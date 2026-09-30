Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

74 anos, 5 km e quase 3 horas de show: Bell Marques revela segredo da rotina fitness

Cantor mantém uma rotina de exercícios e alimentação regrada para sustentar o ritmo de apresentações

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:05

Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió Crédito: Divulgação e Reprodução/Instagram

Aos 74 anos, Bell Marques mantém uma rotina digna de atleta. Além de encarar uma maratona de shows, o cantor também inclui na sua rotina exercícios como corrida, musculação e pilates e que, segundo ele, é fundamental para acompanhar o ritmo de sua carreira. 

Um dos eventos criados pelo artista, inclusive, é voltado para o mundo fitness: a Corrida 100% Você. A prova já teve etapas em vários lugares do Brasil e termina com show de Bell. Em Maceió, a programação do cantor começou com 5 km de corrida e terminou com quase três horas de show.

Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió

Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram
1 de 12
Bell Marques na Corrida 100% Você em Maceió por Divulgação e Reprodução/Instagram

"Pra gente é uma maratona de fato. A gente corre 5 km, tem toda a interação com o público, e logo em seguida tem o show, quase três horas de show. Uma energia incrível, todo mundo afinado, parece que ninguém correu antes", afirmou Pipo, um dos filhos de Bell, em entrevista à GQ Brasil. Assim como o pai, ele é um dos criadores do evento, ao lado do irmão, Rafa Marques.

O evento nasceu em Salvador e já passou por Vitória, Rio de Janeiro, Brasília, Campina Grande, Aracaju, Recife e São Luís. Em Maceió, reuniu cerca de 9 mil participantes na capital alagoana, com percursos de 5 km, 10 km e categoria PCD. A próxima etapa será em Natal, no dia 3 de outubro. A família também já planeja novos circuitos em Goiânia e, em dezembro, em São Paulo.

A relação de Bell com a corrida, porém, é anterior ao projeto concebido pela família. Os filhos decidiram transformar o hábito do pai em um evento depois que os vídeos dele correndo pelas ruas de Salvador começaram a viralizar nas redes sociais. "Nós quisemos fazer algo em homenagem a ele", explicou Pipo.

Corrida entrou na rotina de Bell há anos

Bell não mantém um único horário fixo para correr. Ao longo dos anos, ele adaptou os treinos à agenda de apresentações e até pensou no Carnaval ao definir quando faria os exercícios. "Comecei a correr meio-dia pensando exatamente no trio elétrico, e deu certo. Aí passei pra quatro da tarde e agora estou mudando pra de manhã cedo", contou.

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia

Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução
1 de 4
Bell Marques comemora aniversário de 74 anos na Grécia por Reprodução

A corrida, no entanto, é apenas uma parte da preparação. O cantor também pratica musculação e pilates e afirma que a preocupação com a alimentação faz parte da rotina da família mesmo quando não há treino programado.

"A nossa alimentação lá em casa é muito saudável, com ou sem corrida. É muito regrada. No domingo a gente se perde um pouco, mas normalmente é muito certinha", disse Bell.

O cantor foi líder do Chiclete com Banana e, desde 2013, segue em carreira solo, puxando trios elétricos no Carnaval. A longevidade no palco fez com que o condicionamento físico se tornasse parte importante da preparação para as apresentações.

Rafa e Pipo também passaram a prestar ainda mais atenção à própria preparação desde que a corrida virou um projeto da família. Para eles, a regularidade é um dos principais pontos. "O que a gente preza muito é manter a constância. Existem treinos específicos que ajudam na corrida, como treinos de equilíbrio pra ajudar na estabilidade", explicou Pipo.

A rotina dos irmãos também inclui exercícios para os membros inferiores e suplementação alimentar.

Bell se inspira em outros corredores

A convivência com outros participantes das corridas também virou uma fonte de inspiração para Bell. O cantor contou que costuma observar os exercícios feitos por outros corredores e, às vezes, acaba se desafiando a tentar movimentos mais difíceis.

Mari González e Pipo Marques

Rafa Marques, Pati Guerra, Bell Marques, Aninha Marques, Pipo Marques e Mari Gonzalez por Reprodução/Instagram
Pipo Marques e Mari Gonzalez por Divulgação/ Camarote Salvador
Mari Gonzalez e Pipo Marques por Reprodução/Instagram
Mari Gonzalez e Pipo Marques por Reprodução/Instagram
Mari curtiu agarradinha com Pipo por Reprodução
Mari Gonzalez e Pipo Marques por Reprodução
Mari Gonzalez e Pipo Marques em viagem na América Latina por Reprodução / instagram
Pipo Marques e Mari Gonzalez por Redes sociais
Mari Gonzalez e Pipo Marques por Redes sociais
Pipo e Mari assumiram o namoro por Reprodução/Instagram
Pipo e Mari Gonzalez por Reprodução / Redes sociais
Mari Gonzalez e família Pipo Marques por Redes sociais
Mari Gonzalez e Pipo Marques por Reprodução/ Instagram
1 de 13
Rafa Marques, Pati Guerra, Bell Marques, Aninha Marques, Pipo Marques e Mari Gonzalez por Reprodução/Instagram

"A gente fica olhando os corredores pra ver como eles treinam. Esses dias vi uma moça treinando fazendo um afundo com 50 kg em cada mão. Aí pensei: rapaz, se ela faz, eu consigo também", relembrou. A tentativa, porém, não saiu exatamente como Bell esperava. "Quase me quebrei todo. Mas não consegui fazer. É puxado", brincou.

Cantor compara preparação à de atleta

Aos 74 anos, Bell já falou anteriormente sobre a maneira como encara o envelhecimento e a continuidade da carreira. Em entrevista à GQ Brasil, há dois anos, quando tinha 72, ele disse que ainda via um longo caminho pela frente.

"Quando você chega aos 72 anos, a sua mente precisa enxergar de duas formas: ou você vê uma linha reta e segue por ela, ou enxerga o retorno. Eu ainda estou muito longe do retorno. Vejo uma linha reta e muito longa. Ainda tenho muita coisa para produzir na minha vida", afirmou. "Quase me quebrei todo. Mas não consegui fazer. É puxado", brincou.

A justificativa está na própria dinâmica da carreira. Além de apresentações longas em cima do trio elétrico, Bell já chegou a fazer três shows em uma única noite, o que exige resistência física para manter o desempenho durante horas.

Rafa e Pipo também mantêm rotina de exercícios

A preocupação com a atividade física também faz parte do dia a dia de Pipo. "Para mim, o dia não é completo se eu não faço uma atividade", afirmou. Além da musculação e da corrida, ele inclui pilates e yoga na rotina.

Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro

Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
1 de 38
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução

Rafa e Pipo começaram a carreira musical juntos em 2011, quando formaram a banda Oito7Nove4. O nome fazia referência aos anos de nascimento dos dois, 1987 e 1994.

A dupla ganhou espaço no Carnaval de Salvador e passou a se apresentar em diferentes cidades. Em 2016, os irmãos adotaram o nome Rafa & Pipo Marques.

No ano seguinte, o hit "Tô de Boaça", gravado com Wesley Safadão, ganhou destaque no Carnaval de Salvador e acumulou mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.

Leia mais

Imagem - 'Ele engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo': Fernanda Lacerda revela caso extraconjugal chocante do pai

'Ele engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo': Fernanda Lacerda revela caso extraconjugal chocante do pai

Imagem - Zero Zero? O que é a nova Coca-Cola, que foi lançada no Brasil em evento exclusivo com famosos

Zero Zero? O que é a nova Coca-Cola, que foi lançada no Brasil em evento exclusivo com famosos

Imagem - Quem é Chad Lowe? Ator viu casa ser destruída por incêndio antes da morte da filha aos 13 anos

Quem é Chad Lowe? Ator viu casa ser destruída por incêndio antes da morte da filha aos 13 anos

Tags:

Bell Marques

Mais recentes

Imagem - Ator Guy Kapulnik morre aos 46 anos em acidente de avião nos EUA

Ator Guy Kapulnik morre aos 46 anos em acidente de avião nos EUA
Imagem - Lázaro Ramos traz pré-estreia de 'Feito Pipa' a Salvador e sorteia ingressos para fãs; veja como participar

Lázaro Ramos traz pré-estreia de 'Feito Pipa' a Salvador e sorteia ingressos para fãs; veja como participar
Imagem - Frase do dia da Música: 'Não acredito em superstição, não acredito em sorte ou azar. Eu só acredito no amor e no que o amor me dá' - a reflexão da Scracho sobre aquilo em que escolhemos acreditar

Frase do dia da Música: 'Não acredito em superstição, não acredito em sorte ou azar. Eu só acredito no amor e no que o amor me dá' - a reflexão da Scracho sobre aquilo em que escolhemos acreditar