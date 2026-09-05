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8 coisas que você não deveria sair contando para todo mundo, segundo a astrologia

De planos profissionais a problemas no relacionamento, alguns assuntos podem ser melhor preservados até que estejam mais definidos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e alguém do passado
Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo o que acontece na nossa vida precisa ser compartilhado com todo mundo. Um novo emprego, uma mudança de planos, uma conquista financeira ou até um problema no relacionamento podem despertar opiniões, cobranças e interferências que ninguém pediu.

A astrologia tem algumas recomendações sobre assuntos que, segundo suas tradições, deveriam ser tratados com mais discrição. A ideia não é viver escondendo informações, mas entender que existem momentos em que guardar algo para si pode ser uma forma de preservar a própria tranquilidade.

Essas orientações fazem parte de crenças e tradições astrológicas e não têm comprovação científica. Ainda assim, algumas delas podem fazer sentido até mesmo fora da astrologia, especialmente quando o assunto envolve privacidade e limites. As dicas são do site "Times of India".

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1. Seus planos antes de eles acontecerem

Você conseguiu uma entrevista para aquele emprego que queria, está pensando em mudar de cidade ou finalmente decidiu tirar um projeto do papel? Talvez não seja necessário contar para todo mundo imediatamente.

Segundo a astrologia, falar demais sobre algo que ainda está em construção pode trazer cobranças e opiniões externas antes mesmo de você saber se aquilo vai dar certo.

Na prática, também existe uma vantagem: manter determinados planos em silêncio permite que você desenvolva suas ideias sem precisar explicar cada passo para outras pessoas.

2. Quanto dinheiro você ganha ou tem

Salário, dinheiro guardado, investimentos, aumento e até aquela renda extra que apareceu de repente são assuntos que merecem cuidado.

Além da questão astrológica, expor sua situação financeira pode gerar comparações, cobranças e até problemas desnecessários. Você não precisa esconder sua vida de quem realmente precisa saber, mas também não existe obrigação de transformar suas finanças em assunto público.

Principalmente nas redes sociais, discrição pode evitar uma série de dores de cabeça.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

3. Problemas no seu relacionamento

Uma briga com o namorado, a namorada, o marido ou a esposa pode parecer enorme no momento, mas isso não significa que todo mundo precisa saber o que aconteceu.

A astrologia recomenda cautela ao expor conflitos amorosos, já que opiniões de amigos, familiares e até desconhecidos podem acabar complicando ainda mais uma situação que deveria ser resolvida pelo casal.

Se você precisa de ajuda, conversar com alguém de confiança é diferente de transformar cada discussão em assunto para várias pessoas.

4. Os seus atos de bondade

Ajudou alguém, fez uma doação ou deu suporte a uma pessoa que estava passando por uma dificuldade? Nem todo gesto precisa virar publicação nas redes sociais.

Algumas tradições astrológicas valorizam a ideia de fazer o bem sem transformar a atitude em uma busca por reconhecimento. Mais do que qualquer questão espiritual, existe algo simples nisso: ajudar alguém não precisa necessariamente vir acompanhado de aplausos.

Às vezes, fazer algo bom e guardar a satisfação para você já é suficiente.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

5. Tudo sobre sua vida espiritual

Se você tem uma prática de meditação, oração, reflexão ou simplesmente um momento reservado para cuidar da mente, não precisa contar todos os detalhes para outras pessoas.

A astrologia costuma tratar essa dimensão da vida como algo íntimo. Compartilhar pode ser positivo quando você conversa com alguém em quem confia, mas transformar cada experiência pessoal em assunto público pode abrir espaço para opiniões que você não pediu.

Nem toda experiência precisa ser explicada ou validada pelos outros.

6. Suas maiores inseguranças

Todo mundo tem medos, inseguranças e pontos que gostaria de melhorar. O problema não está em falar sobre eles, mas em escolher com quem você compartilha essas informações.

Segundo a astrologia, expor suas fragilidades para qualquer pessoa pode deixar você emocionalmente vulnerável. Na vida real, essa é uma questão ainda mais simples: confiança precisa ser construída.

Falar sobre aquilo que machuca pode ser extremamente saudável quando existe alguém preparado para ouvir. Só não é necessário entregar suas vulnerabilidades para qualquer pessoa que apareça.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

7. Brigas e problemas familiares

Nem toda discussão em família precisa chegar ao grupo do WhatsApp, aos amigos ou às redes sociais.

Conflitos entre pais e filhos, irmãos ou outros parentes podem ganhar proporções muito maiores quando várias pessoas começam a tomar partido. O que era uma discussão entre duas pessoas pode rapidamente virar uma disputa envolvendo uma família inteira.

Resolver o problema diretamente com quem está envolvido costuma ser mais produtivo do que transformar o conflito em assunto coletivo.

8. Uma conquista antes de ela estar garantida

Você recebeu uma proposta de emprego, está perto de fechar um negócio ou acredita que uma promoção está a caminho? Pode ser interessante esperar um pouco antes de anunciar a novidade.

A astrologia recomenda discrição com conquistas que ainda não estão oficialmente confirmadas. Afinal, mudanças podem acontecer até o último momento.

Além da crença astrológica, existe uma razão prática para esperar: você evita criar expectativas em outras pessoas e em si mesmo antes de ter certeza de que aquilo realmente aconteceu.

Afinal, é preciso esconder tudo?

Não. A ideia dessas recomendações não é transformar privacidade em segredo ou fazer você desconfiar de todo mundo.

O ponto principal é escolher melhor o que compartilhar, com quem e em qual momento. Algumas informações pertencem apenas a você e às pessoas diretamente envolvidas, enquanto outras podem ser divididas sem problema.

Na astrologia, essa discrição é vista como uma forma de preservar a tranquilidade e permitir que determinados acontecimentos se desenvolvam naturalmente. Fora dela, pode ser simplesmente uma boa regra de convivência: nem tudo precisa virar assunto público.

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