A ameaça silenciosa que esse tipo de formiga pode representar à saúde humana, segundo especialistas

Agência Correio
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:00
Os jack jumpers, como são chamadas as formigas-saltadoras, representam um risco real para moradores de áreas urbanas e rurais. Quando um ninho surge no quintal, a dúvida é sempre a mesma: como remover essas formigas sem provocar acidentes? Entenda quais técnicas funcionam, o que evitar e quando é importante agir rapidamente.
Em muitas regiões da Austrália, moradores recorrem a práticas extremas para tentar eliminar ninhos, como aplicar gasolina e atear fogo. Embora pareçam soluções rápidas, esses métodos colocam em risco a integridade física dos moradores e podem causar danos ambientais sérios. Especialistas alertam que o resultado pode ser desastroso.
Himenópteros: abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas, formigas
Além do perigo de incêndios, o uso de combustíveis contamina o solo e a água subterrânea, criando riscos que permanecem por anos. Mesmo que o ninho seja destruído, o impacto ambiental é desproporcional e desnecessário. Por isso, profissionais insistem que esse tipo de abordagem jamais deve ser tentado.
Compreender o comportamento das formigas ajuda a identificar horários mais seguros para a remoção. Nos momentos em que as formigas estão recolhidas, a intervenção se torna mais eficaz e menos arriscada, evitando confrontos diretos com a colônia.
Entre as alternativas de remoção, a aplicação de água fervente é a recomendação mais segura para quem deseja resolver o problema sem o uso de produtos químicos pesados. O método consiste em despejar a água diretamente sobre o monte e, depois, nas entradas expostas do ninho. Esse processo precisa ser repetido por algumas noites para garantir eficácia.
O ideal é agir ao entardecer, quando a atividade na superfície diminui. O calor atinge as camadas internas da colônia, reduzindo a população sem os riscos associados ao uso de substâncias inflamáveis. A técnica protege moradores, animais domésticos e o meio ambiente.
Embora não seja uma solução instantânea, o método é considerado um dos mais seguros disponíveis para uso doméstico. Ele também evita acidentes causados por defensores agressivos do ninho, que podem atacar qualquer pessoa que se aproxime durante o dia.
Em casos de ninhos grandes ou localizados próximos a áreas de circulação intensa, pode ser necessário buscar ajuda especializada. Algumas instituições, como jardins botânicos, utilizam produtos químicos regulamentados e seguros, aplicados de forma controlada por equipes treinadas. Isso reduz riscos e aumenta a eficácia da remoção.
Profissionais avaliam o tamanho da colônia, o ambiente ao redor e a proximidade com residências antes de escolher o método ideal. Essa análise evita danos ao ecossistema e garante que a remoção seja definitiva, especialmente em áreas com aumento recorrente de ninhos.
Ignorar o problema pode ser perigoso para moradores e visitantes, principalmente para quem tem alergias graves. Por isso, ao notar expansão constante da colônia, consultar um especialista é sempre a decisão mais segura.