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A amizade acabou? Gabriel Medina compartilha indireta que chama Neymar de 'aposentado'

Surfista repostou publicação em meio à troca de farpas entre o jogador do Santos e Richarlison

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:26

Gabriel Medina e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriel Medina entrou na polêmica envolvendo Neymar e Richarlison nesta quarta-feira (28). O surfista, de 32 anos, compartilhou no Instagram uma publicação que chamava o camisa 10 do Santos, de 34, de "aposentado". Após a repercussão, Medina desfez o repost.

A publicação compartilhada pelo tricampeão mundial de surfe trazia uma mensagem de uma internauta em referência à discussão entre os dois jogadores. "Eu estava quieta no meu canto, até o aposentado mexer com o pai do bebê", escreveu a pessoa, em alusão a Neymar e Richarlison.

Mansão de Richarlison, o 'Pombo' 1 de 21

A troca de farpas começou na terça-feira (27), quando Neymar comentou uma publicação de Richarlison feita com inteligência artificial, na qual o atacante aparecia em uma ilha. "Próxima vez lê o contrato, seu moleque", escreveu o jogador do Santos, acompanhado de emojis de risada.

A resposta de Neymar ultrapassou 72 mil curtidas e provocou uma série de reações nas redes sociais. Muitos internautas saíram em defesa de Richarlison, que atua pelo Tottenham, da Inglaterra. "Ele ainda vai vestir a camisa da seleção de novo. VOCÊ NÃO!", escreveu um usuário.

Gabriel Medina chama atenção ao compartilhar crítica que chama Neymar de 'aposentado' Crédito: Reprodução/Instagram