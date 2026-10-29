Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A amizade acabou? Gabriel Medina compartilha indireta que chama Neymar de 'aposentado'

Surfista repostou publicação em meio à troca de farpas entre o jogador do Santos e Richarlison

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:26

Gabriel Medina e Neymar
Gabriel Medina e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriel Medina entrou na polêmica envolvendo Neymar e Richarlison nesta quarta-feira (28). O surfista, de 32 anos, compartilhou no Instagram uma publicação que chamava o camisa 10 do Santos, de 34, de "aposentado". Após a repercussão, Medina desfez o repost.

A publicação compartilhada pelo tricampeão mundial de surfe trazia uma mensagem de uma internauta em referência à discussão entre os dois jogadores. "Eu estava quieta no meu canto, até o aposentado mexer com o pai do bebê", escreveu a pessoa, em alusão a Neymar e Richarlison.

Mansão de Richarlison, o 'Pombo'

Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução
1 de 21
Mansão de Richarlison, o 'Pombo' por Reprodução

A troca de farpas começou na terça-feira (27), quando Neymar comentou uma publicação de Richarlison feita com inteligência artificial, na qual o atacante aparecia em uma ilha. "Próxima vez lê o contrato, seu moleque", escreveu o jogador do Santos, acompanhado de emojis de risada.

A resposta de Neymar ultrapassou 72 mil curtidas e provocou uma série de reações nas redes sociais. Muitos internautas saíram em defesa de Richarlison, que atua pelo Tottenham, da Inglaterra. "Ele ainda vai vestir a camisa da seleção de novo. VOCÊ NÃO!", escreveu um usuário.

Gabriel Medina chama atenção ao compartilhar crítica que chama Neymar de 'aposentado'
Gabriel Medina chama atenção ao compartilhar crítica que chama Neymar de 'aposentado' Crédito: Reprodução/Instagram
Gabriel Medina chama atenção ao compartilhar crítica que chama Neymar de 'aposentado'
Gabriel Medina chama atenção ao compartilhar crítica que chama Neymar de 'aposentado' Crédito: Quem/Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Quem é Lara Jucá? Envolvida em polêmica sobre suposta traição de ex-Flamengo, influenciadora tem 24 anos, namorou Orochi e beijou Zé Felipe

Quem é Lara Jucá? Envolvida em polêmica sobre suposta traição de ex-Flamengo, influenciadora tem 24 anos, namorou Orochi e beijou Zé Felipe

Imagem - Lara Jucá expõe conversas com ex-Flamengo após ser apontada como amante: 'Ele confirmou'

Lara Jucá expõe conversas com ex-Flamengo após ser apontada como amante: 'Ele confirmou'

Imagem - Apresentadora do SBT sugere fraude na eleição de Lula e é interrompida ao vivo

Apresentadora do SBT sugere fraude na eleição de Lula e é interrompida ao vivo

Mais recentes

Imagem - William Bonner faz post enigmático e fãs veem indireta à carta de Flávio Bolsonaro

William Bonner faz post enigmático e fãs veem indireta à carta de Flávio Bolsonaro
Imagem - BTS volta ao Brasil, fala português, dança funk e faz estádio tremer: 'Não tão de brincadeira'

BTS volta ao Brasil, fala português, dança funk e faz estádio tremer: 'Não tão de brincadeira'
Imagem - Mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão entra na mira da Justiça: imóvel é alvo de penhora por dívida de R$ 676 mil

Mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão entra na mira da Justiça: imóvel é alvo de penhora por dívida de R$ 676 mil