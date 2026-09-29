ASTROLOGIA

A cabeça não para? Para 3 signos, a preocupação finalmente perde espaço hoje (29 de setembro)

Depois de uma fase marcada por excesso de pensamentos e ansiedade com o que poderia dar errado, esses signos começam a recuperar o controle da própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e tempo Crédito: Imagem gerada por IA

Passar o dia imaginando tudo o que pode dar errado é cansativo. Pior ainda é perceber que muitas dessas preocupações nunca chegam a acontecer. Para três signos, porém, essa dinâmica pode começar a mudar hoje, 29 de setembro.

Depois de muito tempo gastando energia com problemas que nem sempre estavam sob seu controle, eles podem finalmente perceber que não precisam continuar alimentando os mesmos pensamentos. A mudança não acontece porque todas as dificuldades desaparecem, mas porque fica mais fácil escolher onde colocar atenção e energia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode perceber hoje que passou tempo demais se preocupando com situações que não consegue controlar. O signo costuma absorver os problemas com muita intensidade, mas agora começa a entender que continuar pensando neles não necessariamente ajuda a resolvê-los.

Aos poucos, fica mais fácil separar o que realmente precisa de uma atitude daquilo que simplesmente precisa ser deixado para trás. Essa mudança de postura pode trazer um alívio enorme, principalmente para quem estava vivendo em estado constante de alerta.

Dica cósmica: não tente resolver mentalmente todos os problemas de uma vez. Concentre sua energia naquilo que realmente depende de você.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem

Virgem pode descobrir hoje que pensar demais em uma situação não significa necessariamente encontrar uma solução melhor. O signo tem facilidade para analisar cada detalhe, mas esse hábito pode acabar transformando pequenas questões em problemas enormes.

A diferença agora está em saber quando parar. Em vez de voltar ao mesmo assunto várias vezes, Virgem pode simplesmente aceitar que algumas respostas só aparecem quando chega a hora certa. Dar um descanso para a mente também é uma forma de recuperar o controle.

Dica cósmica: quando perceber que está repetindo o mesmo pensamento sem chegar a lugar nenhum, mude de atividade e dê espaço para a mente respirar.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode finalmente aprender a colocar a preocupação no lugar certo. Algo que antes ocupava a cabeça durante horas começa a parecer mais administrável quando o signo percebe que não precisa deixar um problema dominar o restante da vida.

Existe uma força importante nessa mudança: Escorpião não gosta de sentir que está sob o controle de ninguém, e hoje pode perceber que a preocupação também não precisa mandar nele. Ao criar distância dos pensamentos que desgastam, o signo recupera espaço para viver o presente.

Dica cósmica: você não precisa ignorar seus problemas, mas também não precisa carregá-los o dia inteiro.