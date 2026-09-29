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A cabeça não para? Para 3 signos, a preocupação finalmente perde espaço hoje (29 de setembro)

Depois de uma fase marcada por excesso de pensamentos e ansiedade com o que poderia dar errado, esses signos começam a recuperar o controle da própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e tempo
Signos e tempo Crédito: Imagem gerada por IA

Passar o dia imaginando tudo o que pode dar errado é cansativo. Pior ainda é perceber que muitas dessas preocupações nunca chegam a acontecer. Para três signos, porém, essa dinâmica pode começar a mudar hoje, 29 de setembro.

Depois de muito tempo gastando energia com problemas que nem sempre estavam sob seu controle, eles podem finalmente perceber que não precisam continuar alimentando os mesmos pensamentos. A mudança não acontece porque todas as dificuldades desaparecem, mas porque fica mais fácil escolher onde colocar atenção e energia. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer pode perceber hoje que passou tempo demais se preocupando com situações que não consegue controlar. O signo costuma absorver os problemas com muita intensidade, mas agora começa a entender que continuar pensando neles não necessariamente ajuda a resolvê-los.

Aos poucos, fica mais fácil separar o que realmente precisa de uma atitude daquilo que simplesmente precisa ser deixado para trás. Essa mudança de postura pode trazer um alívio enorme, principalmente para quem estava vivendo em estado constante de alerta.

Dica cósmica: não tente resolver mentalmente todos os problemas de uma vez. Concentre sua energia naquilo que realmente depende de você.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem pode descobrir hoje que pensar demais em uma situação não significa necessariamente encontrar uma solução melhor. O signo tem facilidade para analisar cada detalhe, mas esse hábito pode acabar transformando pequenas questões em problemas enormes.

A diferença agora está em saber quando parar. Em vez de voltar ao mesmo assunto várias vezes, Virgem pode simplesmente aceitar que algumas respostas só aparecem quando chega a hora certa. Dar um descanso para a mente também é uma forma de recuperar o controle.

Dica cósmica: quando perceber que está repetindo o mesmo pensamento sem chegar a lugar nenhum, mude de atividade e dê espaço para a mente respirar.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode finalmente aprender a colocar a preocupação no lugar certo. Algo que antes ocupava a cabeça durante horas começa a parecer mais administrável quando o signo percebe que não precisa deixar um problema dominar o restante da vida.

Existe uma força importante nessa mudança: Escorpião não gosta de sentir que está sob o controle de ninguém, e hoje pode perceber que a preocupação também não precisa mandar nele. Ao criar distância dos pensamentos que desgastam, o signo recupera espaço para viver o presente.

Dica cósmica: você não precisa ignorar seus problemas, mas também não precisa carregá-los o dia inteiro.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

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