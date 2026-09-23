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A 'capital do abacaxi' colhe mais de 9 milhões de frutos, movimenta milhões por ano e atrai pela qualidade de vida

Com cerca de 9 milhões de frutos colhidos anualmente, município também reúne ensino superior, história e opções de lazer

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:55

No Triângulo Mineiro, Frutal transformou o cultivo do abacaxi em uma das marcas mais fortes de sua identidade
No Triângulo Mineiro, Frutal transformou o cultivo do abacaxi em uma das marcas mais fortes de sua identidade Crédito: Pexels

Imagine uma paisagem tomada por plantações, com fileiras de abacaxis se estendendo pelo horizonte. É assim que a produção agrícola ajuda a contar a história de Frutal, em Minas Gerais, município conhecido como a “Capital do Abacaxi”.

Todos os anos, cerca de 9 milhões de frutos da variedade Pérola são colhidos no município, em uma área de aproximadamente 8 mil hectares. A produção representa cerca de 24% de todo o abacaxi cultivado em Minas Gerais.

Abacaxi - nem todo mundo pode com essa fruta

O abacaxi é uma fruta fonte de vitamina A, mas uma bomba de açúcar, que deve ser evitado por diabéticos (Imagem: Regreto | Shutterstock) por Imagem: Regreto | Shutterstock
Quem tem gastrite ou refluxo pode sentir dor, azia e desconforto ao consumi-lo por Shutterstock
A bromelina interfere na ação de antibióticos, anticoagulantes e antidepressivos (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock) por Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock
Abacaxi pode provocar sintomas imediatos, como coceira, vermelhidão e inchaço, até mesmo se estiver presente em doces e outros preparados por Shutterstock
Durante a menstruação, a fruta pode estimular o fluxo e tornar o período mais intenso (Imagem: soeka | Shutterstock) por Imagem: soeka | Shutterstock
O excesso de potássio do abacaxi pode ser prejudicial para quem precisa controlar a hipertensão (Imagem: dumpstock | Shutterstock) por Imagem: dumpstock | Shutterstock
Chá de casca de abacaxi, hortelã e gengibre (Imagem: Savina Nataliia | Shutterstock) por Imagem: Savina Nataliia | Shutterstock
Chá de casca de abacaxi com gengibre e hortelã (Imagem: sri widyowati | Shutterstock) por Imagem: sri widyowati | Shutterstock
O abacaxi é uma fonte de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo (Imagem: Kate Korolova | Shutterstock) por Imagem: Kate Korolova | Shutterstock
Vitamina de abacaxi com coco (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Delícia de abacaxi (Imagem: kolokoso | Shutterstock) por Imagem: kolokoso | Shutterstock
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O abacaxi é uma fruta fonte de vitamina A, mas uma bomba de açúcar, que deve ser evitado por diabéticos (Imagem: Regreto | Shutterstock) por Imagem: Regreto | Shutterstock

Mais de 9 milhões de abacaxis por ano

A relação de Frutal com a fruta não surgiu recentemente. O cultivo de abacaxi está presente há mais de cinco décadas e passou a fazer parte da economia e da identidade cultural do município.

Dentro do território municipal, o distrito de Aparecida de Minas concentra aproximadamente 80% de todo o abacaxi produzido no estado.

A dimensão da atividade ajuda a entender por que a fruta ganhou tanto espaço no imaginário local. São milhões de unidades colhidas anualmente, transformando as plantações em uma das principais marcas de Frutal.

A cidade que carrega as frutas até no nome

Curiosamente, a ligação de Frutal com as frutas vai além do cultivo do abacaxi.

O próprio nome do município está relacionado à vegetação encontrada na região durante o período de sua formação. O desenvolvimento da cidade começou por volta de 1835, às margens do Rio Grande.

Uma capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo também teve papel no crescimento do povoado, que passou por diferentes denominações antes de receber o nome de Frutal.

A localização próxima à divisa com São Paulo e em uma área estratégica do Triângulo Mineiro também contribuiu para que o município se tornasse um ponto de circulação de pessoas e mercadorias.

Muito além das plantações

Embora o abacaxi seja um dos principais símbolos de Frutal, a cidade também reúne outras atividades que ajudam a movimentar o cotidiano local.

A presença de opções de lazer e a localização estratégica fazem parte desse cenário, enquanto a produção agrícola mantém uma ligação direta com a economia do município.

Essa combinação faz com que Frutal tenha uma característica curiosa: a imagem associada à cidade começa nas plantações, mas não termina nelas.

Um polo de ensino no Triângulo Mineiro

Outro elemento que aparece na rotina do município é a educação superior.

Frutal conta com presença da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), cujo campus recebe estudantes de diferentes partes do país. A instituição oferece cursos de graduação gratuitos e contribui para ampliar o acesso ao ensino superior na região.

Com isso, a cidade reúne em um mesmo território uma produção agrícola de grande escala, circulação de estudantes e uma posição estratégica dentro do Triângulo Mineiro.

E, no meio desse cenário, o abacaxi continua ocupando um espaço central: são cerca de 9 milhões de frutos da variedade Pérola colhidos todos os anos em Frutal.

Tags:

Minas Gerais Abacaxi Curiosidades

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