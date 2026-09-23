CURIOSIDADE

A 'capital do abacaxi' colhe mais de 9 milhões de frutos, movimenta milhões por ano e atrai pela qualidade de vida

Com cerca de 9 milhões de frutos colhidos anualmente, município também reúne ensino superior, história e opções de lazer



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:55

No Triângulo Mineiro, Frutal transformou o cultivo do abacaxi em uma das marcas mais fortes de sua identidade Crédito: Pexels

Imagine uma paisagem tomada por plantações, com fileiras de abacaxis se estendendo pelo horizonte. É assim que a produção agrícola ajuda a contar a história de Frutal, em Minas Gerais, município conhecido como a “Capital do Abacaxi”.

Todos os anos, cerca de 9 milhões de frutos da variedade Pérola são colhidos no município, em uma área de aproximadamente 8 mil hectares. A produção representa cerca de 24% de todo o abacaxi cultivado em Minas Gerais.

Abacaxi - nem todo mundo pode com essa fruta 1 de 11

Mais de 9 milhões de abacaxis por ano

A relação de Frutal com a fruta não surgiu recentemente. O cultivo de abacaxi está presente há mais de cinco décadas e passou a fazer parte da economia e da identidade cultural do município.

Dentro do território municipal, o distrito de Aparecida de Minas concentra aproximadamente 80% de todo o abacaxi produzido no estado.

A dimensão da atividade ajuda a entender por que a fruta ganhou tanto espaço no imaginário local. São milhões de unidades colhidas anualmente, transformando as plantações em uma das principais marcas de Frutal.

A cidade que carrega as frutas até no nome

Curiosamente, a ligação de Frutal com as frutas vai além do cultivo do abacaxi.

O próprio nome do município está relacionado à vegetação encontrada na região durante o período de sua formação. O desenvolvimento da cidade começou por volta de 1835, às margens do Rio Grande.

Uma capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo também teve papel no crescimento do povoado, que passou por diferentes denominações antes de receber o nome de Frutal.

A localização próxima à divisa com São Paulo e em uma área estratégica do Triângulo Mineiro também contribuiu para que o município se tornasse um ponto de circulação de pessoas e mercadorias.

Muito além das plantações

Embora o abacaxi seja um dos principais símbolos de Frutal, a cidade também reúne outras atividades que ajudam a movimentar o cotidiano local.

A presença de opções de lazer e a localização estratégica fazem parte desse cenário, enquanto a produção agrícola mantém uma ligação direta com a economia do município.

Essa combinação faz com que Frutal tenha uma característica curiosa: a imagem associada à cidade começa nas plantações, mas não termina nelas.

Um polo de ensino no Triângulo Mineiro

Outro elemento que aparece na rotina do município é a educação superior.

Frutal conta com presença da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), cujo campus recebe estudantes de diferentes partes do país. A instituição oferece cursos de graduação gratuitos e contribui para ampliar o acesso ao ensino superior na região.

Com isso, a cidade reúne em um mesmo território uma produção agrícola de grande escala, circulação de estudantes e uma posição estratégica dentro do Triângulo Mineiro.