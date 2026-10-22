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A caverna conhecida como 'porta do inferno' que ainda concentra gás letal; entenda o fenômeno na Turquia que intriga região

Santuário de Plutão em Hierápolis ficou associado à morte de animais. Pesquisa identificou altas concentrações de dióxido de carbono na gruta e no terreno ao redor

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 23:23

Reconstrução do santuário de Plutão ao lado da piscina arqueológica
Reconstrução do santuário de Plutão ao lado da piscina arqueológica Crédito: Francesco D’Andria / Universidad de Salento

Na antiga cidade de Hierápolis, na atual Turquia, um santuário dedicado a Plutão ficou associado à entrada para o mundo dos mortos. Relatos da Antiguidade diziam que animais morriam ao se aproximar da gruta, enquanto sacerdotes conseguiam participar de cerimônias no local.

Um estudo publicado em 2018 identificou a causa do fenômeno: o dióxido de carbono escapa de fissuras subterrâneas e se concentra perto do chão, porque é mais pesado que o ar. Dentro da gruta, os pesquisadores mediram concentrações de até 91% do gás.

O Plutônio, também conhecido como Porta de Plutão, fazia parte de uma área sagrada da cidade. Uma estrutura com assentos elevados permitia que espectadores acompanhassem as cerimônias sem permanecer junto ao solo, onde o dióxido de carbono se acumulava.

Caverna conhecida como “porta do inferno”

Escultura e colunas nas ruínas do Plutônio por Wikimedia Commons
Detalhe de uma inscrição em pedra no santuário de Plutão, em Hierápolis por Francesco D’Andria / Universidad de Salento
Estátua de Plutão entre as colunas do antigo santuário por Wikimedia Commons
Vista aérea das ruínas e das escadarias do antigo santuário em Hierápolis por Francesco D’Andria / Universidad de Salento
Abertura associada à gruta do Plutônio, no fim de um canal entre estruturas de pedra por Francesco D’Andria / Universidad de Salento
Reconstrução do santuário de Plutão ao lado da piscina arqueológica por Francesco D’Andria / Universidad de Salento
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Escultura e colunas nas ruínas do Plutônio por Wikimedia Commons

Como o gás afetava os animais

As medições mostraram que a concentração varia conforme a altura e as condições do ambiente. Durante o dia, a luz solar e o vento ajudam a dispersar parte do gás. À noite, ele pode se acumular novamente junto ao chão e atingir níveis perigosos. No entorno da gruta, os pesquisadores registraram concentrações que poderiam matar uma pessoa em pouco tempo.

Essa diferença de altura ajuda a explicar por que os animais eram mais vulneráveis. Os pesquisadores sugerem que sacerdotes adultos podiam permanecer de pé, com o rosto acima da camada de gás, enquanto os animais ficavam com o focinho próximo ao solo. A hipótese ajuda a interpretar os relatos antigos, mas não confirma todos os detalhes dos rituais.

O historiador grego Estrabão relatou que pássaros também morriam perto da entrada. O estudo de 2018 associou as emissões a uma estrutura sísmica ativa que atravessa a região de Hierápolis.

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Santuário ficava em cidade histórica

Hierápolis foi fundada no fim do século 2 a.C. e se tornou conhecida por suas fontes termais. O sítio arqueológico integra o conjunto de Hierápolis-Pamukkale, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco.

Escavações realizadas entre 2008 e 2014 revelaram estruturas ligadas ao santuário de Plutão e às cerimônias feitas no local. A gruta continua conhecida como Porta de Plutão, mas a pesquisa científica explica os relatos sobre seus vapores sem recorrer à ideia de uma passagem sobrenatural.

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Grego Curiosidades Turquia

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